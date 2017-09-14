fler написав:Кількість 200+300+сзч ? Чи це так мало, що можна знехтувати?
До речі, про СЗЧ. Зустрічав в мережі інфу про 100 тис. військовослужбовців у СЗЧ. В держави нема зараз інструментів по виявленю та роботі з цими панами. Суд, дісбат, тюрма. Таку кількість судових процесів система не прожує. Не знаю, скільки в реалі СЗЧ, але дві ілюстрації: - підрозділ з приблизно 450 осіб переводять з Херсонської обл. на схід. По дорозі в СЗЧ уходять 80 осіб. По прибутті ще частина. У підрозділі залишається 150 осіб, передали до іншого підрозділу. - колега з райентру. Розмова про мобілізацію. Каже, залишилися пенсіонери, та СЗЧ. Питаю, їх ніхто не шукає? Каже, ні. Є персонаж, з 2022 в СЗЧ. Патрулі, що видають повістки, перевіряючи документи, бачать, що він ще числиться за місцем служби, діючий військовослужбовець. Не зрозуміло, чи перебуває у розшуку. Тож на теренах неньки розчинилося пару армій в СЗЧ
fler написав:Кількість 200+300+сзч ? Чи це так мало, що можна знехтувати?
До речі, про СЗЧ. Зустрічав в мережі інфу про 100 тис. військовослужбовців у СЗЧ. В держави нема зараз інструментів по виявленю та роботі з цими панами. Суд, дісбат, тюрма. Таку кількість судових процесів система не прожує. Не знаю, скільки в реалі СЗЧ, але дві ілюстрації: - підрозділ з приблизно 450 осіб переводять з Херсонської обл. на схід. По дорозі в СЗЧ уходять 80 осіб. По прибутті ще частина. У підрозділі залишається 150 осіб, передали до іншого підрозділу. - колега з райентру. Розмова про мобілізацію. Каже, залишилися пенсіонери, та СЗЧ. Питаю, їх ніхто не шукає? Каже, ні. Є персонаж, з 2022 в СЗЧ. Патрулі, що видають повістки, перевіряючи документи, бачать, що він ще числиться за місцем служби, діючий військовослужбовець. Не зрозуміло, чи перебуває у розшуку. Тож на теренах неньки розчинилося пару армій в СЗЧ
так отож, на 100К СЗЧ-порушників нема ресурсу, а на кілька лямів ухилянтів звідкись знайдеться
Доброго дня, заєкранні маміни подряпинки . Непонівечині герої захисту себе . Я не знаток , але тема невертачі з закордону і основні юридичні аспекти правових обов,язків держави перед населенням, розкрита ГЛУБОКО .(Навіть взриднув .) Тема обов,язків населення не мало навіть шансів на обговорення . Основні "домовята " написали багато цінних повідомлень . В мій адрес все четко написано , ВСЕ ПІДТВЕРЖДАЮ .
Флай-Я ціную ваше почуття гумору !( особливо про телефони )
Ну що , до 18 травня залишилось обговорити що треба з собою взяти до ТЦК . Гарного всім дня , і настрою . ОБІЙМАЮ . ( дуже стримано )
flyman написав:Його прихильники забувають про дві підписаних капітуляції, які залишив на розрулення наступнику.
Дай то Бог, щоб Зе підписав хоч би подібну "капітуляцію", бо скоріше всього нас чекає щось значно-значно гірше навіть від того ж парафованого Арахамією "Стамбула". Чи ви з тих, що вірять у кордони 91 і наші танки на красній площі?
неначасі, ще 2-3 контрнаступи для "покращення переговорних позицій"
я так розумію, що як не прихильник одного то зразу прихильник іншого, біполярне, чорно-біле, якщо не кордони 91, то капітуляція, третього не дано
То який ваш третій варіант завершення війни, якщо в кордони 91 не вірите, а "Мінськ-2" для вас - це капітуляція?
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 14 тра, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n написав:Я не бачу жодної підстави повернутись з закордону сюди, навіть якщо завтра буде підписана мирова угода... Ради чого? Заради ЗП в 250 баксів? Там у багатьох житло халявне, допомогу отримують. Влаштуются на працю за 2К ойро в руки.
імхо вернуться такі категорії: а) хто весь час висів на виплатах б) в кого різні обставини, в т.ч. вдома (малі діти, інвалідність в родині, старі батьки, житло/майно що потребує уваги) в) хто вдома жив краще ніж в Європі г) жінки з дітьми, якщо заборона на виїзд буде тривати і після активної фази війни
Интересно получается. Информация на украинском новостном сайте о словах украинского же депутата это , которую я должен проверять на иностранном сайте! Не слишком ли много требований ко мне? О сыновьях Порошенко тоже ?
Bobua написав:От і ухилянтам скоро стане “невдобно”...
не станет. бюджет не резиновый, чтобы бегать за каждым ухылянтом а потом платить ему 50к
700 тыс тыловых крыс тоже кушать хотят, тут или или. Кормить всех сиська не сможет. на моей памяти были кейсы когда предприятие резко набирало 100500 человек, потому что кто то решил они принесут результат. Потом сокращали в 2 раза быстрее, чем набирали, когда увидели затратную часть и итоговый выхлоп. Минобороны болеет детскими болезнями. Бизнес через них давно прошёл и остановился на эффективности. Пусть будет меньше сотрудников, но каждый на своём месте, и никому не надо подтирать носик.
Сокращение ЗСУ начнется в этом или в след.году. Не бывает иначе после набора "с улицы", и как следствие низкой управляемости со слабым результатом.
Стане, стане...
Ви (з Флаєм?) як місцеві лідери рухів ULM i ELM -- може й стійкіші. Але як щодо решти 5-9млн? Спочатку їх замучить совість (і загроза штрафу) -- і вони внесуть дані. Потім Бетон скаже всім “я там, на фронті, залив такий бомбезний бетон...”