|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:48
ЛАД написав:
Интересно получается. Информация на украинском новостном сайте о словах украинского же депутата это, которую я должен проверять на иностранном сайте!
Вибачте, ви раніше здавались мені недурною людиною.
УНІАН - це інфопомийка від Коломойського, а не " новостной сайт".
Що найцікавіше, раніше вам вистачало здорового глузду перевірити інформацію, навіть гугл транслейтом вміли скористатися.
Про синів Порошенка - погоджуюсь.
Разом з тим, це їхнє рішення, як і дітей Мосейчук.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1623
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:51
Letusrock написав: dimo_0n написав:
Я не бачу жодної підстави повернутись з закордону сюди, навіть якщо завтра буде підписана мирова угода...
Ради чого? Заради ЗП в 250 баксів? Там у багатьох житло халявне, допомогу отримують. Влаштуются на працю за 2К ойро в руки.
імхо вернуться такі категорії:
а) хто весь час висів на виплатах
б) в кого різні обставини, в т.ч. вдома (малі діти, інвалідність в родині, старі батьки, житло/майно що потребує уваги)
в) хто вдома жив краще ніж в Європі
г) жінки з дітьми, якщо заборона на виїзд буде тривати і після активної фази війни
Попались результаты социсследований - больше всего собираются/хотят возвращаться 65+.
Из них хотят остаться за границей всего 9%.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28712
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:52
dimo_0n написав:
А ті хто тут норм жив а там погано - я навіть не маю таких прикладів в оточенні..
Та переважна більшість ІТ-шників із ЗП 3-4k$
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3083
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:53
ЛАД написав:
Интересно получается. Информация на украинском
новостном сайте о словах украинского
же депутата это, которую я должен
проверять на иностранном
сайте!
Не слишком ли много требований ко мне
?
О сыновьях Порошенко тоже?
Как ты недавно защишал Зеленского: - Бубочка ни в чём неувинуватый
А теперь весь в праведном гневе, как это позволили усомнится в правдивости украинского новостного сайта ?ЛАД
, цитаты надо читать в оригинале, а не в перепевках
Тем более, что статья была не на иностранном языке
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9653
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:55
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Интересно получается. Информация на украинском новостном сайте о словах украинского же депутата это, которую я должен проверять на иностранном сайте!
Вибачте, ви раніше здавались мені недурною людиною.
УНІАН - це інфопомийка від Коломойського, а не " новостной сайт".
Що найцікавіше, раніше вам вистачало здорового глузду перевірити інформацію, навіть гугл транслейтом вміли скористатися.
Про синів Порошенка - погоджуюсь.
Разом з тим, це їхнє рішення, як і дітей Мосейчук.
Ви мені також
Какой новостной сайт у нас не "інфопомийка".
Согласен, "це їхнє рішення", но это сразу сильно ослабляет позицию отца.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28712
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:56
flyman написав: whois2010 написав: fler написав:
Кількість 200+300+сзч ? Чи це так мало, що можна знехтувати?
До речі, про СЗЧ. Зустрічав в мережі інфу про 100 тис. військовослужбовців у СЗЧ. В держави нема зараз інструментів по виявленю та роботі з цими панами. Суд, дісбат, тюрма. Таку кількість судових процесів система не прожує.
Не знаю, скільки в реалі СЗЧ, але дві ілюстрації:
- підрозділ з приблизно 450 осіб переводять з Херсонської обл. на схід. По дорозі в СЗЧ уходять 80 осіб. По прибутті ще частина. У підрозділі залишається 150 осіб, передали до іншого підрозділу.
- колега з райентру. Розмова про мобілізацію. Каже, залишилися пенсіонери, та СЗЧ. Питаю, їх ніхто не шукає? Каже, ні. Є персонаж, з 2022 в СЗЧ. Патрулі, що видають повістки, перевіряючи документи, бачать, що він ще числиться за місцем служби, діючий військовослужбовець. Не зрозуміло, чи перебуває у розшуку.
Тож на теренах неньки розчинилося пару армій в СЗЧ
так отож, на 100К СЗЧ-порушників нема ресурсу, а на кілька лямів ухилянтів звідкись знайдеться
Соц.справедливість.
Сзч вже хоч щось зробили до того сзч. І тепер і так мучаться перед загрозами майбутнього...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2160
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:57
Дюрі-бачі написав:
Та переважна більшість ІТ-шників із ЗП 3-4k$
Ну а там на цю ЗП нема життя, чи що? Навіть в Швеції це норм ЗП...
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:57
Bobua написав:
Ви (з Флаєм?) як місцеві лідери рухів ULM i ELM -- може й стійкіші.
Але як щодо решти 5-9млн?
можна й третій рух UMLM - ukrainian male lives matter, з яким буде конкурувати рух з протилежною ідеологією OTM (only territories matter - керівником пропоную флер)
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1351
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:59
на 100К СЗЧ-порушників нема ресурсу, а на кілька лямів ухилянтів звідкись знайдеться
Чим більший % порушників в спільноті, тим ефективніша «рибалка» (на БП, біля метро, на ШРТ)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12303
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 2235 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:02
dimo_0n написав:
Ну а там на цю ЗП нема життя, чи що? Навіть в Швеції це норм ЗП...
Та яка норм? Можливо самому і можна вижити, а родині з 2-3 дітьми - на межі бомжування.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3083
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|33495
|
|
|1493
|194963
|
|
|6076
|637412
|
|