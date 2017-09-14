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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81568157815881598160 ... 8162>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Интересно получается. Информация на украинском новостном сайте о словах украинского же депутата это, которую я должен проверять на иностранном сайте!

Вибачте, ви раніше здавались мені недурною людиною.
УНІАН - це інфопомийка від Коломойського, а не " новостной сайт".
Що найцікавіше, раніше вам вистачало здорового глузду перевірити інформацію, навіть гугл транслейтом вміли скористатися.
Про синів Порошенка - погоджуюсь.
Разом з тим, це їхнє рішення, як і дітей Мосейчук.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:51

  Letusrock написав:
  dimo_0n написав:Я не бачу жодної підстави повернутись з закордону сюди, навіть якщо завтра буде підписана мирова угода...
Ради чого? Заради ЗП в 250 баксів? Там у багатьох житло халявне, допомогу отримують. Влаштуются на працю за 2К ойро в руки.

імхо вернуться такі категорії:
а) хто весь час висів на виплатах
б) в кого різні обставини, в т.ч. вдома (малі діти, інвалідність в родині, старі батьки, житло/майно що потребує уваги)
в) хто вдома жив краще ніж в Європі
г) жінки з дітьми, якщо заборона на виїзд буде тривати і після активної фази війни

Попались результаты социсследований - больше всего собираются/хотят возвращаться 65+.
Из них хотят остаться за границей всего 9%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:А ті хто тут норм жив а там погано - я навіть не маю таких прикладів в оточенні..

Та переважна більшість ІТ-шників із ЗП 3-4k$
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:53

  ЛАД написав:Интересно получается. Информация на украинском новостном сайте о словах украинского же депутата это, которую я должен проверять на иностранном сайте!
Не слишком ли много требований ко мне?
О сыновьях Порошенко тоже?


Как ты недавно защишал Зеленского: - Бубочка ни в чём неувинуватый

А теперь весь в праведном гневе, как это позволили усомнится в правдивости украинского новостного сайта ?

ЛАД, цитаты надо читать в оригинале, а не в перепевках
Тем более, что статья была не на иностранном языке
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:55

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Интересно получается. Информация на украинском новостном сайте о словах украинского же депутата это, которую я должен проверять на иностранном сайте!

Вибачте, ви раніше здавались мені недурною людиною.
УНІАН - це інфопомийка від Коломойського, а не " новостной сайт".
Що найцікавіше, раніше вам вистачало здорового глузду перевірити інформацію, навіть гугл транслейтом вміли скористатися.
Про синів Порошенка - погоджуюсь.
Разом з тим, це їхнє рішення, як і дітей Мосейчук.

Ви мені також
Какой новостной сайт у нас не "інфопомийка".
Согласен, "це їхнє рішення", но это сразу сильно ослабляет позицию отца.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:56

  flyman написав:
  whois2010 написав:
  fler написав:Кількість 200+300+сзч ? Чи це так мало, що можна знехтувати?

До речі, про СЗЧ. Зустрічав в мережі інфу про 100 тис. військовослужбовців у СЗЧ. В держави нема зараз інструментів по виявленю та роботі з цими панами. Суд, дісбат, тюрма. Таку кількість судових процесів система не прожує.
Не знаю, скільки в реалі СЗЧ, але дві ілюстрації:
- підрозділ з приблизно 450 осіб переводять з Херсонської обл. на схід. По дорозі в СЗЧ уходять 80 осіб. По прибутті ще частина. У підрозділі залишається 150 осіб, передали до іншого підрозділу.
- колега з райентру. Розмова про мобілізацію. Каже, залишилися пенсіонери, та СЗЧ. Питаю, їх ніхто не шукає? Каже, ні. Є персонаж, з 2022 в СЗЧ. Патрулі, що видають повістки, перевіряючи документи, бачать, що він ще числиться за місцем служби, діючий військовослужбовець. Не зрозуміло, чи перебуває у розшуку.
Тож на теренах неньки розчинилося пару армій в СЗЧ

так отож, на 100К СЗЧ-порушників нема ресурсу, а на кілька лямів ухилянтів звідкись знайдеться


Соц.справедливість.

Сзч вже хоч щось зробили до того сзч. І тепер і так мучаться перед загрозами майбутнього...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Та переважна більшість ІТ-шників із ЗП 3-4k$

Ну а там на цю ЗП нема життя, чи що? Навіть в Швеції це норм ЗП...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Ви (з Флаєм?) як місцеві лідери рухів ULM i ELM -- може й стійкіші.
Але як щодо решти 5-9млн?

можна й третій рух UMLM - ukrainian male lives matter, з яким буде конкурувати рух з протилежною ідеологією OTM (only territories matter - керівником пропоную флер)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:59

на 100К СЗЧ-порушників нема ресурсу, а на кілька лямів ухилянтів звідкись знайдеться


Чим більший % порушників в спільноті, тим ефективніша «рибалка» (на БП, біля метро, на ШРТ)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Ну а там на цю ЗП нема життя, чи що? Навіть в Швеції це норм ЗП...

Та яка норм? Можливо самому і можна вижити, а родині з 2-3 дітьми - на межі бомжування.
Дюрі-бачі
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