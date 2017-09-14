Порошенко мені подобаєтсья хіба на фоні теперішніх клоунів.
В будь-якому разі, тут на УНІАНі було очевидно, що це х-ня - вони посилались на якогось блогера, який в свою чергу аж посилався на першоджерело...
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Порошенко мені подобаєтсья хіба на фоні теперішніх клоунів.
В будь-якому разі, тут на УНІАНі було очевидно, що це х-ня - вони посилались на якогось блогера, який в свою чергу аж посилався на першоджерело...
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:05
4 букви...
Складно для мітингів?
І плюс -- туди увійдуть солдати на нулі.
І навіть якщо їх всього 0.2 чи 0.3% від усіх male, але ж у солдатів lives якраз загрожені, і matter має таки інакшу вагу...
От як би таварісчь лєнін кричав про камунізмь для всєх, в т.ч. і буржуазії...?
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:12
и что это поменяет? я привык мыслить результатом, а не процессами. Очевидно проблема не в количестве а в мотивации и качестве подготовки. Допустим количество закон обеспечить. Сотни тысяч низкомотивированных мобиков часть из них с плохим здоровьем попадут на ноль. Дальше что? Боюсь так далеко никто не думает. Военкомы скажут мы свою работу сделали, теперь вы делайте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:16
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:19
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:21
На скільки пам'ятаю, Соскін постійно пропонує "отменіть воєнноє положеніє" це що, перемовини чи перемир'я без перемовин?
Якщо мова про перемовини, то ви ж розумієте, краще ніж "Мінськ-2" точно вже не буде, що рівно для вас - капітуляція.
Якщо ж мова про перемир'я без перемовин, то "це ж було вже" і називалось "просто перестать стрелять" з відомим результатом.
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:24
Вы меня засовестили, поинтересовался сыновьями (никогда раньше этого не делал).
Обнаружил, что старший, Алексей - дипломат и до 2019 депутат ВР.
О младшем, Михаиле, пишут меньше, но в инстаграмме нашёл фото за 24.10.2023. Очень милые фото. Сами понимаете, не с фронта и даже не из Харькова или хотя бы Киева.
Сравнивать с фоном не буду, но сильно подозреваю, что если бы он был сегодня, то у Вас впечатления были бы другие.
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
За молодшого колись на ТБ Торонто бачив сюжет, де він тусить на якомусь кацапському концерті у Лондоні. Гандон, що тут скажеш.
Але це абсолютно не міняє того, що Порошенко правий - всі ресурси, що ми можемо виставити на захист країни - ми маємо виставити. Якщо є можливість змусити ухилянтів вернутися - варто це зробити. Якщо нема - то принаймні не витрачати ресурси на них.
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:36
Зараз модерново бути на спорті. Цирк - то для влади.
від 02 травня 2024 р. № 2762
Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Карпати" таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період
Цікаво, наскільки гірше футболіст може відсвічувати в тепліку, ніж інженер, тракторист або водій
Востаннє редагувалось whois2010 в Вів 14 тра, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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