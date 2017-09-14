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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 815781588159816081618162>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ви мені також
Какой новостной сайт у нас не "інфопомийка".
Согласен, "це їхнє рішення", но это сразу сильно ослабляет позицию отца.

Порошенко мені подобаєтсья хіба на фоні теперішніх клоунів.
В будь-якому разі, тут на УНІАНі було очевидно, що це х-ня - вони посилались на якогось блогера, який в свою чергу аж посилався на першоджерело...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:05

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Ви (з Флаєм?) як місцеві лідери рухів ULM i ELM -- може й стійкіші.
Але як щодо решти 5-9млн?

можна й третій рух UMLM - ukrainian male lives matter, з яким буде конкурувати рух з протилежною ідеологією OTM (only territories matter - керівником пропоную флер)


4 букви...
Складно для мітингів? :?:

І плюс -- туди увійдуть солдати на нулі.
І навіть якщо їх всього 0.2 чи 0.3% від усіх male, але ж у солдатів lives якраз загрожені, і matter має таки інакшу вагу...

От як би таварісчь лєнін кричав про камунізмь для всєх, в т.ч. і буржуазії...? :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:12

  Bobua написав:Спочатку їх замучить совість (і загроза штрафу) -- і вони внесуть дані.
Потім Бетон скаже всім “я там, на фронті, залив такий бомбезний бетон...”
и что это поменяет? я привык мыслить результатом, а не процессами. Очевидно проблема не в количестве а в мотивации и качестве подготовки. Допустим количество закон обеспечить. Сотни тысяч низкомотивированных мобиков часть из них с плохим здоровьем попадут на ноль. Дальше что? Боюсь так далеко никто не думает. Военкомы скажут мы свою работу сделали, теперь вы делайте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:16

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Спочатку їх замучить совість (і загроза штрафу) -- і вони внесуть дані.
Потім Бетон скаже всім “я там, на фронті, залив такий бомбезний бетон...”
и что это поменяет?

Повний gamechanger... 😄
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:19

  Bobua написав:Повний gamechanger... 😄

Не будет никакой замены ... дополнение будет, но не замена.

Чтобы была замена, это надо было делать ещё год назад
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:21

  flyman написав:
  Schmit написав:То який ваш третій варіант завершення війни, якщо в кордони 91 не вірите, а "Мінськ-2" для вас - це капітуляція?

не для мене, віталіан писав, якщо він транслює думку, не значить що він її розділяє,
деякі варіанти можете взяти відео Соскіна, Чаплиги, і, навіть Яковенка, якого ви постите

На скільки пам'ятаю, Соскін постійно пропонує "отменіть воєнноє положеніє" це що, перемовини чи перемир'я без перемовин?
Якщо мова про перемовини, то ви ж розумієте, краще ніж "Мінськ-2" точно вже не буде, що рівно для вас - капітуляція.
Якщо ж мова про перемир'я без перемовин, то "це ж було вже" і називалось "просто перестать стрелять" з відомим результатом.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:24

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Ви мені також
Какой новостной сайт у нас не "інфопомийка".
Согласен, "це їхнє рішення", но это сразу сильно ослабляет позицию отца.

Порошенко мені подобаєтсья хіба на фоні теперішніх клоунів.
В будь-якому разі, тут на УНІАНі було очевидно, що це х-ня - вони посилались на якогось блогера, який в свою чергу аж посилався на першоджерело...

Вы меня засовестили, поинтересовался сыновьями (никогда раньше этого не делал).
Обнаружил, что старший, Алексей - дипломат и до 2019 депутат ВР.
О младшем, Михаиле, пишут меньше, но в инстаграмме нашёл фото за 24.10.2023. Очень милые фото. Сами понимаете, не с фронта и даже не из Харькова или хотя бы Киева.
Сравнивать с фоном не буду, но сильно подозреваю, что если бы он был сегодня, то у Вас впечатления были бы другие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Чтобы была замена, это надо было делать ещё год назад
Може буде заміна, але орієнтовно народ почнуть мобілізовувати масово у вересні-жовтні, відповідно, заміна буде десь в березні 2025...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:О младшем, Михаиле, пишут меньше, но в инстаграмме нашёл фото за 24.10.2023. Очень милые фото. Сами понимаете, не с фронта и даже не из Харькова или хотя бы Киева.

За молодшого колись на ТБ Торонто бачив сюжет, де він тусить на якомусь кацапському концерті у Лондоні. Гандон, що тут скажеш.
Але це абсолютно не міняє того, що Порошенко правий - всі ресурси, що ми можемо виставити на захист країни - ми маємо виставити. Якщо є можливість змусити ухилянтів вернутися - варто це зробити. Якщо нема - то принаймні не витрачати ресурси на них.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:36

  Letusrock написав:без броні від бродячого цирку оновлюватись в перші два місяці це самогубство)) а хабарі це гріх.

Зараз модерново бути на спорті. Цирк - то для влади.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
від 02 травня 2024 р. № 2762
Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Карпати" таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

Цікаво, наскільки гірше футболіст може відсвічувати в тепліку, ніж інженер, тракторист або водій
Востаннє редагувалось whois2010 в Вів 14 тра, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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