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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81588159816081618162>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:40

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:1. Не знаю и сомневаюсь, что поддержка беженцев за границей идёт за счёт бюджета на поддержку Украины.

А ви дізнайтеся. І так, бюджет на підтримку біженців - це частина бюджету підтримки України.
.......

Не подскажете, где это можно посмотреть?
И, кстати, Зеленский тоже предлагал эти средства перечислять Украине с тем, чтобы мы потом сами их распределяли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Та яка норм? Можливо самому і можна вижити, а родині з 2-3 дітьми - на межі бомжування.

Ну та перетерпе, а потім влаштується на місцеву контору, а не на прокладочну галеру..
https://youtu.be/30HuQDbWniM?si=KIkVZQ0E8uN2Db7n&t=1515
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут многие делают прогнозы, некоторые по 10 штук за день

А я пытаюсь что-то проанализировать, сделать выводы, дать какие-то советы. На фиг :)

Буду тоже делать прогнозы или не совсем прогнозы, или совсем не прогнозы :)

Итак, что наш ждёт после 18.05.2024

1) Хочете или не хочете, а встанете и под... будете обновлять данные в ТЦК. В любой способ. После 18.06.2024 даже побежите, роняя тапки с криками "вас тут не стояло, а я занимал очередь ещё 18.05.2024 в 00:01"

2) По мере поступления обновленной информации, будут формироваться списки для мобилизации. И только потом, повестки будут вручаться, згідно чинного законодавства.

3) У Министрества обороны и ТЦК опять, снова, в очередной раз, появился шанс провести мобилизацию правильно
Надеюсь, они этот шанс не просрут
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:44

  холява написав:Доброго дня, заєкранні маміни подряпинки . Непонівечині герої захисту себе .
Я не знаток , але тема невертачі з закордону і основні юридичні аспекти правових обов,язків держави перед населенням, розкрита ГЛУБОКО .(Навіть взриднув .)
Тема обов,язків населення не мало навіть шансів на обговорення .
Основні "домовята " написали багато цінних повідомлень .
В мій адрес все четко написано , ВСЕ ПІДТВЕРЖДАЮ .

Флай-Я ціную ваше почуття гумору !( особливо про телефони )

Ну що , до 18 травня залишилось обговорити що треба з собою взяти до ТЦК .
Гарного всім дня , і настрою .
ОБІЙМАЮ . ( дуже стримано )

До ТЦК направити письмово цінним листом з описом,чи як визначено особисто в ЦНАП чи онлайн кабінет.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:46

  dimo_0n написав:
  sens написав:Повернути назад людей без примусу теж не можуть?

Наприклад я не бачу як вони це можуть зробити.
Ті хто свалив побачили самі як воно можна жити там.
Та зараз кожен робе свій вибір. Я не бачу жодної підстави повернутись з закордону сюди, навіть якщо завтра буде підписана мирова угода...
Ради чого? Заради ЗП в 250 баксів? Там у багатьох житло халявне, допомогу отримують. Влаштуются на працю за 2К ойро в руки... Та все. Що саме тут ловити? Державу відкинуло на десятки років назад. Ніяких "налоговых раев" немає та не передбачається... Може якихось пару заводів тут відкриють для зниження ОРЕХ(дешева рабсила)... Це імхо - максимум.

Тут своя рідна земля та борги і ОПГ в кожному районі
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:47

  ЛАД написав:Сравнивать с фоном не буду, но сильно подозреваю, что если бы он был сегодня, то у Вас впечатления были бы другие.


ЛАД, тебе напомнить, что Порошенко сейчас не президент ? Или сам вспомнишь

А то ты весь такой, как можно осуждать президента ? Не смотря на фамилии

И шо мы видим, президента Зеленского - нельзя осуждать, а президента Порошенко - можно

ЛАД, ты ведь читаешь меня. Так ответь уже
У тебя дочки и есть внуки. Значит есть зятья.

А где зятья ?
На этот вопрос ты молчишь, как партизан на допросе :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А где зятья ?
На этот вопрос ты молчишь, как партизан на допросе

Припускаю, що в Німеччині. І припускаю, що заява Порошенка може кимось чином їх стосуватися...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:50

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Спочатку їх замучить совість (і загроза штрафу) -- і вони внесуть дані.
Потім Бетон скаже всім “я там, на фронті, залив такий бомбезний бетон...”
и что это поменяет? я привык мыслить результатом, а не процессами. Очевидно проблема не в количестве а в мотивации и качестве подготовки. Допустим количество закон обеспечить. Сотни тысяч низкомотивированных мобиков часть из них с плохим здоровьем попадут на ноль. Дальше что? Боюсь так далеко никто не думает. Военкомы скажут мы свою работу сделали, теперь вы делайте.

Буде як декілька підрядників будують ОДНУ дорогу тільки вона у них ніде немає зіткнення)))
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:54

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:А где зятья ?
На этот вопрос ты молчишь, как партизан на допросе

Припускаю, що в Німеччині. І припускаю, що заява Порошенка може кимось чином їх стосуватися...

Я теж так починаю думати ...

Бо, чого ж така невмотивована агресія з його боку ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:03

  sens написав:
  холява написав:Доброго дня, заєкранні маміни подряпинки . Непонівечині герої захисту себе .
Я не знаток , але тема невертачі з закордону і основні юридичні аспекти правових обов,язків держави перед населенням, розкрита ГЛУБОКО .(Навіть взриднув .)
Тема обов,язків населення не мало навіть шансів на обговорення .
Основні "домовята " написали багато цінних повідомлень .
В мій адрес все четко написано , ВСЕ ПІДТВЕРЖДАЮ .

Флай-Я ціную ваше почуття гумору !( особливо про телефони )

Ну що , до 18 травня залишилось обговорити що треба з собою взяти до ТЦК .
Гарного всім дня , і настрою .
ОБІЙМАЮ . ( дуже стримано )

До ТЦК направити письмово цінним листом з описом,чи як визначено особисто в ЦНАП чи онлайн кабінет.

можна написати у листі: "Все без змін". Дані оновлено.
flyman
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