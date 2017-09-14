Тут многие делают прогнозы, некоторые по 10 штук за день
А я пытаюсь что-то проанализировать, сделать выводы, дать какие-то советы. На фиг
Буду тоже делать прогнозы или не совсем прогнозы, или совсем не прогнозы
Итак, что наш ждёт после 18.05.2024
1) Хочете или не хочете, а встанете и под... будете обновлять данные в ТЦК. В любой способ. После 18.06.2024 даже побежите, роняя тапки с криками "вас тут не стояло, а я занимал очередь ещё 18.05.2024 в 00:01"
2) По мере поступления обновленной информации, будут формироваться списки для мобилизации. И только потом, повестки будут вручаться, згідно чинного законодавства.
3) У Министрества обороны и ТЦК опять, снова, в очередной раз, появился шанс провести мобилизацию правильно Надеюсь, они этот шанс не просрут
холява написав:Доброго дня, заєкранні маміни подряпинки . Непонівечині герої захисту себе . Я не знаток , але тема невертачі з закордону і основні юридичні аспекти правових обов,язків держави перед населенням, розкрита ГЛУБОКО .(Навіть взриднув .) Тема обов,язків населення не мало навіть шансів на обговорення . Основні "домовята " написали багато цінних повідомлень . В мій адрес все четко написано , ВСЕ ПІДТВЕРЖДАЮ .
Флай-Я ціную ваше почуття гумору !( особливо про телефони )
Ну що , до 18 травня залишилось обговорити що треба з собою взяти до ТЦК . Гарного всім дня , і настрою . ОБІЙМАЮ . ( дуже стримано )
До ТЦК направити письмово цінним листом з описом,чи як визначено особисто в ЦНАП чи онлайн кабінет.
sens написав:Повернути назад людей без примусу теж не можуть?
Наприклад я не бачу як вони це можуть зробити. Ті хто свалив побачили самі як воно можна жити там. Та зараз кожен робе свій вибір. Я не бачу жодної підстави повернутись з закордону сюди, навіть якщо завтра буде підписана мирова угода... Ради чого? Заради ЗП в 250 баксів? Там у багатьох житло халявне, допомогу отримують. Влаштуются на працю за 2К ойро в руки... Та все. Що саме тут ловити? Державу відкинуло на десятки років назад. Ніяких "налоговых раев" немає та не передбачається... Може якихось пару заводів тут відкриють для зниження ОРЕХ(дешева рабсила)... Це імхо - максимум.
Тут своя рідна земля та борги і ОПГ в кожному районі
Bobua написав:Спочатку їх замучить совість (і загроза штрафу) -- і вони внесуть дані. Потім Бетон скаже всім “я там, на фронті, залив такий бомбезний бетон...”
и что это поменяет? я привык мыслить результатом, а не процессами. Очевидно проблема не в количестве а в мотивации и качестве подготовки. Допустим количество закон обеспечить. Сотни тысяч низкомотивированных мобиков часть из них с плохим здоровьем попадут на ноль. Дальше что? Боюсь так далеко никто не думает. Военкомы скажут мы свою работу сделали, теперь вы делайте.
Буде як декілька підрядників будують ОДНУ дорогу тільки вона у них ніде немає зіткнення)))
холява написав:Доброго дня, заєкранні маміни подряпинки . Непонівечині герої захисту себе . Я не знаток , але тема невертачі з закордону і основні юридичні аспекти правових обов,язків держави перед населенням, розкрита ГЛУБОКО .(Навіть взриднув .) Тема обов,язків населення не мало навіть шансів на обговорення . Основні "домовята " написали багато цінних повідомлень . В мій адрес все четко написано , ВСЕ ПІДТВЕРЖДАЮ .
Флай-Я ціную ваше почуття гумору !( особливо про телефони )
Ну що , до 18 травня залишилось обговорити що треба з собою взяти до ТЦК . Гарного всім дня , і настрою . ОБІЙМАЮ . ( дуже стримано )
До ТЦК направити письмово цінним листом з описом,чи як визначено особисто в ЦНАП чи онлайн кабінет.
можна написати у листі: "Все без змін". Дані оновлено.