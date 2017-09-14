pesikot написав:1) Хочете или не хочете, а встанете и под... будете обновлять данные в ТЦК. В любой способ. После 18.06.2024 даже побежите, роняя тапки с криками "вас тут не стояло, а я занимал очередь ещё 18.05.2024 в 00:01"
Вчора колега пішов оновити відстрочку. Так йому виписали повістку на проходження ВЛК в жовтні, а тиждень тому ще на липень виписували... Є підозра, що тим, хто прийде 17.06, будуть виписувати повістки на проходження ВЛК в 2030 році...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 14 тра, 2024 17:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Його прихильники забувають про дві підписаних капітуляції, які залишив на розрулення наступнику.
А наступник зашибісь розрулив. Злив не меншу територію,
Що значить "злив". За часів Порошенка території більше звільнювались, ніж зливались, якщо хтось ще пам'ятає. Взагалі-то, оскільки конституційний термін найвеличнішого закінчився, можна вже зробити порівняння досягнень.
холява написав:Доброго дня, заєкранні маміни подряпинки . Непонівечині герої захисту себе . Я не знаток , але тема невертачі з закордону і основні юридичні аспекти правових обов,язків держави перед населенням, розкрита ГЛУБОКО .(Навіть взриднув .) Тема обов,язків населення не мало навіть шансів на обговорення . Основні "домовята " написали багато цінних повідомлень . В мій адрес все четко написано , ВСЕ ПІДТВЕРЖДАЮ .
Флай-Я ціную ваше почуття гумору !( особливо про телефони )
Ну що , до 18 травня залишилось обговорити що треба з собою взяти до ТЦК . Гарного всім дня , і настрою . ОБІЙМАЮ . ( дуже стримано )
До ТЦК направити письмово цінним листом з описом,чи як визначено особисто в ЦНАП чи онлайн кабінет.
можна написати у листі: "Все без змін". Дані оновлено.
Відповість з ДВС:: «у вас є зміни в банківських рахунках »
pesikot написав:Цеж у нас таке вікно можливостей Саме час бити по їх тилам, де можливо і чим можливо
Після анексії, у московитів була така анекдотична стаття про потенціал "присоєдіньонних зємєль": Крым мог бы обеспечить шпротами половину россии, но нет сырья и кадров. На крымском рыбоконсервном заводе "Пролив" есть необходимые для производства шпрот мощности, но нет сырья и работников.
Так само і у нас: мали б "бити по тилах" московитів, але нема сировини та кадрів.
pesikot написав:1) Хочете или не хочете, а встанете и под... будете обновлять данные в ТЦК. В любой способ. После 18.06.2024 даже побежите, роняя тапки с криками "вас тут не стояло, а я занимал очередь ещё 18.05.2024 в 00:01"
Вчора колега пішов оновити відстрочку. Так йому виписали повістку на проходження ВЛК в жовтні, а тиждень тому ще на липень виписували... Є підозра, що тим, хто прийде 17.06, будуть виписувати повістки на проходження ВЛК в 2030 році...
Дюрі-бачі написав:Вчора колега пішов оновити відстрочку. Так йому виписали повістку на проходження ВЛК в жовтні, а тиждень тому ще на липень виписували... Є підозра, що тим, хто прийде 17.06, будуть виписувати повістки на проходження ВЛК в 2030 році...
щось придумають, ШІ ВЛК по скайпу/вайберу
Все вже давно винайдено. Безпомилкова діагностика по фото долоні. Чат-бот у вайбері, фото, "годєн".
ТЦК зможе викликати громадян, через електронний кабінет на певний час, для зручності проходження ВЛК, — член Комітету ВР з нацбезпеки Веніславський
«Оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК — це буде вже один із кроків, а далі територіальні центри для тих громадян, які матимуть необхідність, обов’язок пройти ВЛК, дистанційно, у звичному режимі надішлють їм повістку або через електронний кабінет викличуть на певний час, коли їм необхідно буде пройти саме військово-лікарську комісію» - зазначив він.
pesikot написав:Цеж у нас таке вікно можливостей Саме час бити по їх тилам, де можливо і чим можливо
Після анексії, у московитів була така анекдотична стаття про потенціал "присоєдіньонних зємєль": Крым мог бы обеспечить шпротами половину россии, но нет сырья и кадров. На крымском рыбоконсервном заводе "Пролив" есть необходимые для производства шпрот мощности, но нет сырья и работников.
Так само і у нас: мали б "бити по тилах" московитів, але нема сировини та кадрів.
Ти навіть не розумієшь, як я радий, що ти так думаєшь