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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81598160816181628163>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читаю, дивлюсь про те, як арештовують прибічників Шойгу та перестановки в МінОборони РФ ...

Цеж у нас таке вікно можливостей

Поки вони там гризуться, міняють , то забезпечення армії може дещо застопоритись.
Поки будуть аналізувати, що у них не так, поки будуть думати, що з чим робити ..

Саме час бити по їх тилам, де можливо і чим можливо
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:1) Хочете или не хочете, а встанете и под... будете обновлять данные в ТЦК. В любой способ. После 18.06.2024 даже побежите, роняя тапки с криками "вас тут не стояло, а я занимал очередь ещё 18.05.2024 в 00:01"

Вчора колега пішов оновити відстрочку. Так йому виписали повістку на проходження ВЛК в жовтні, а тиждень тому ще на липень виписували... Є підозра, що тим, хто прийде 17.06, будуть виписувати повістки на проходження ВЛК в 2030 році...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 14 тра, 2024 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:13

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Його прихильники забувають про дві підписаних капітуляції, які залишив на розрулення наступнику.

А наступник зашибісь розрулив. Злив не меншу територію,
Що значить "злив". За часів Порошенка території більше звільнювались, ніж зливались, якщо хтось ще пам'ятає.
Взагалі-то, оскільки конституційний термін найвеличнішого закінчився, можна вже зробити порівняння досягнень.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:13

  flyman написав:
  sens написав:
  холява написав:Доброго дня, заєкранні маміни подряпинки . Непонівечині герої захисту себе .
Я не знаток , але тема невертачі з закордону і основні юридичні аспекти правових обов,язків держави перед населенням, розкрита ГЛУБОКО .(Навіть взриднув .)
Тема обов,язків населення не мало навіть шансів на обговорення .
Основні "домовята " написали багато цінних повідомлень .
В мій адрес все четко написано , ВСЕ ПІДТВЕРЖДАЮ .

Флай-Я ціную ваше почуття гумору !( особливо про телефони )

Ну що , до 18 травня залишилось обговорити що треба з собою взяти до ТЦК .
Гарного всім дня , і настрою .
ОБІЙМАЮ . ( дуже стримано )

До ТЦК направити письмово цінним листом з описом,чи як визначено особисто в ЦНАП чи онлайн кабінет.


можна написати у листі: "Все без змін". Дані оновлено.

Відповість з ДВС:: «у вас є зміни в банківських рахунках » :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:14

  pesikot написав:Цеж у нас таке вікно можливостей
Саме час бити по їх тилам, де можливо і чим можливо

Після анексії, у московитів була така анекдотична стаття про потенціал "присоєдіньонних зємєль": Крым мог бы обеспечить шпротами половину россии, но нет сырья и кадров. На крымском рыбоконсервном заводе "Пролив" есть необходимые для производства шпрот мощности, но нет сырья и работников.

Так само і у нас: мали б "бити по тилах" московитів, але нема сировини та кадрів.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:17

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:1) Хочете или не хочете, а встанете и под... будете обновлять данные в ТЦК. В любой способ. После 18.06.2024 даже побежите, роняя тапки с криками "вас тут не стояло, а я занимал очередь ещё 18.05.2024 в 00:01"

Вчора колега пішов оновити відстрочку. Так йому виписали повістку на проходження ВЛК в жовтні, а тиждень тому ще на липень виписували... Є підозра, що тим, хто прийде 17.06, будуть виписувати повістки на проходження ВЛК в 2030 році...

щось придумають, ШІ ВЛК по скайпу/вайберу
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Адрес есть повестка может прийти туда.

Ухылянты объединяются в групки и заказывают услугу - виртуальный офис за 200-300 евро\мес :D
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:22

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:Вчора колега пішов оновити відстрочку. Так йому виписали повістку на проходження ВЛК в жовтні, а тиждень тому ще на липень виписували... Є підозра, що тим, хто прийде 17.06, будуть виписувати повістки на проходження ВЛК в 2030 році...

щось придумають, ШІ ВЛК по скайпу/вайберу


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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:22

ТЦК зможе викликати громадян, через електронний кабінет на певний час, для зручності проходження ВЛК, — член Комітету ВР з нацбезпеки Веніславський

«Оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК — це буде вже один із кроків, а далі територіальні центри для тих громадян, які матимуть необхідність, обов’язок пройти ВЛК, дистанційно, у звичному режимі надішлють їм повістку або через електронний кабінет викличуть на певний час, коли їм необхідно буде пройти саме військово-лікарську комісію» - зазначив він.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:22

  whois2010 написав:
  pesikot написав:Цеж у нас таке вікно можливостей
Саме час бити по їх тилам, де можливо і чим можливо

Після анексії, у московитів була така анекдотична стаття про потенціал "присоєдіньонних зємєль": Крым мог бы обеспечить шпротами половину россии, но нет сырья и кадров. На крымском рыбоконсервном заводе "Пролив" есть необходимые для производства шпрот мощности, но нет сырья и работников.

Так само і у нас: мали б "бити по тилах" московитів, але нема сировини та кадрів.

Ти навіть не розумієшь, як я радий, що ти так думаєшь
pesikot
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  #<1 ... 81598160816181628163>
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