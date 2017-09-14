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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8160816181628163>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:25

  pesikot написав:
  whois2010 написав:
  pesikot написав:Цеж у нас таке вікно можливостей
Саме час бити по їх тилам, де можливо і чим можливо

Після анексії, у московитів була така анекдотична стаття про потенціал "присоєдіньонних зємєль": Крым мог бы обеспечить шпротами половину россии, но нет сырья и кадров. На крымском рыбоконсервном заводе "Пролив" есть необходимые для производства шпрот мощности, но нет сырья и работников.

Так само і у нас: мали б "бити по тилах" московитів, але нема сировини та кадрів.

Ти навіть не розумієшь, як я радий, що ти так думаєшь


У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Вчора колега пішов оновити відстрочку. Так йому виписали повістку на проходження ВЛК в жовтні, а тиждень тому ще на липень виписували... Є підозра, що тим, хто прийде 17.06, будуть виписувати повістки на проходження ВЛК в 2030 році...

заброньованим так, хоч і на 2040.
А іншим зроблять виїздне ВЛК в кузові Камазу по дорозі на полігон))
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:38

The Wall Street Journal пишет, что Россия смогла поразить секретный склад боеприпасов в Украине по наводке украинского беженца в Польше.

Не имея средств к существованию, 22-летний украинец начал выполнять российские задания в Польше. Сначала он рисовал граффити на отдаленных заборах и подземных переходах, затем устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, перевозивших западную военную помощь в Украину.

Россия соединила записи с этих камер со спутниковым наблюдением и смогла отслеживать отправку боеприпасов из Польши на секретные склады в Украине, которые в итоге были поражены беспилотниками и ракетами. Высокопоставленный чиновник западной военной разведки рассказал изданию, что таким образом РФ смогла уничтожить ключевую технику с минимальными инвестициями.

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... ynu-onlain


https://www.wsj.com/world/europe/the-mi ... t-7417b2b5
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 14 тра, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:40

  ЛАД написав:Какой новостной сайт у нас не "інфопомийка".

може Liga?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:52

juristkostya Костя Что у вас со светом, вы всё ещё в Харькове?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:З підписанням мирової угоди і припиненням бойових дій припиняться і програми захисту. Відповідно, ані житла халявного, ані допомоги не буде. Також зникнуть законні підстави для перебування на території країни. Здається, деякі країни обіцяють спрощений режим отримання віз на перебування, але для цього всюди потрібно офіційне працевлаштування, та ще й відповідність крітеріям. Ті, хто цього хотів, певно, вже все це мають, і не сидять на халявному житлі і допомозі. Ті ж, хто так і буде сидіти до останнього дня -- вони зможуть швидко знайти роботу "за 2К ойро в руки"? Дуже сумніваюсь, особливо зважаючи на те, що таких охочих одразу побільшає в рази.

Так що для більшості буде повернення на ЗП в 250 баксів без варіантів.

Для початку тре щоб таки всі ці програми зупинилися... Наразі такого навіть на горізонті немає. Всіх інтегрують. Хто не захоче - повернеться. Але ж тоді яка зацікавленність в економіці для таких? Налогів - пшик, доданої вартості - нуль. Щоб щось вигадати - теж нуль... Та на чому буде зріст та цветіння держави? Тобто що буде у майбутньому, коли мізки з баблом - вже осідають там?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:54

Україна може отримати ще як мінімум 5-6 систем протиповітряної оборони Patriot для захисту від російських повітряних терактів. Передачу систем лобіює у Європейському Союзі прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє Tagesschau.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:55

Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:06

  flyman написав:
  sens написав:
  холява написав:Доброго дня, заєкранні маміни подряпинки . Непонівечині герої захисту себе .
Я не знаток , але тема невертачі з закордону і основні юридичні аспекти правових обов,язків держави перед населенням, розкрита ГЛУБОКО .(Навіть взриднув .)
Тема обов,язків населення не мало навіть шансів на обговорення .
Основні "домовята " написали багато цінних повідомлень .
В мій адрес все четко написано , ВСЕ ПІДТВЕРЖДАЮ .

Флай-Я ціную ваше почуття гумору !( особливо про телефони )

Ну що , до 18 травня залишилось обговорити що треба з собою взяти до ТЦК .
Гарного всім дня , і настрою .
ОБІЙМАЮ . ( дуже стримано )

До ТЦК направити письмово цінним листом з описом,чи як визначено особисто в ЦНАП чи онлайн кабінет.

можна написати у листі: "Все без змін". Дані оновлено.

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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:07

  UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності

За якою статтею?
Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини».
Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення

1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 14 тра, 2024 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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