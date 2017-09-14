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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 816081618162816381648165>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:25

  pesikot написав:
  whois2010 написав:
  pesikot написав:Цеж у нас таке вікно можливостей
Саме час бити по їх тилам, де можливо і чим можливо

Після анексії, у московитів була така анекдотична стаття про потенціал "присоєдіньонних зємєль": Крым мог бы обеспечить шпротами половину россии, но нет сырья и кадров. На крымском рыбоконсервном заводе "Пролив" есть необходимые для производства шпрот мощности, но нет сырья и работников.

Так само і у нас: мали б "бити по тилах" московитів, але нема сировини та кадрів.

Ти навіть не розумієшь, як я радий, що ти так думаєшь


У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:38

The Wall Street Journal пишет, что Россия смогла поразить секретный склад боеприпасов в Украине по наводке украинского беженца в Польше.

Не имея средств к существованию, 22-летний украинец начал выполнять российские задания в Польше. Сначала он рисовал граффити на отдаленных заборах и подземных переходах, затем устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, перевозивших западную военную помощь в Украину.

Россия соединила записи с этих камер со спутниковым наблюдением и смогла отслеживать отправку боеприпасов из Польши на секретные склады в Украине, которые в итоге были поражены беспилотниками и ракетами. Высокопоставленный чиновник западной военной разведки рассказал изданию, что таким образом РФ смогла уничтожить ключевую технику с минимальными инвестициями.

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... ynu-onlain


https://www.wsj.com/world/europe/the-mi ... t-7417b2b5
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 14 тра, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:40

  ЛАД написав:Какой новостной сайт у нас не "інфопомийка".

може Liga?
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juristkostya Костя Что у вас со светом, вы всё ещё в Харькове?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:54

Україна може отримати ще як мінімум 5-6 систем протиповітряної оборони Patriot для захисту від російських повітряних терактів. Передачу систем лобіює у Європейському Союзі прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє Tagesschau.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:55

Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:07

  UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності

За якою статтею?
Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини».
Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення

1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 14 тра, 2024 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:07

  UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності

пам"ятаю, Бандерлог писав, що від розлючених жіночок ой як не просто піксельним мужикам захищатися, ще трохи подраконять бабів і вони будуть як тузік грілку
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:15

  UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності

Война рано или поздно кончится. Понятно, что это международный суд. Будут судить, конечно. Всему своё время
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Після 18 травня не зможуть працювати водії міжнародних перевезень, які в системі "Оберіг" зазначені, як ухилянти, — віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін

Також він додав, що лише 5% водіїв міжнародників мають бронь. За його словами, через новий закон про мобілізацію, водії міжнародних рейсів відмовляються виходити в рейси або не повертаються в Україну.
Незабаром це може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом.
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