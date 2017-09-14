UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності
За якою статтею? Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини». Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення
1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.
Станом на 14.05 "військовослужбовці" ТЦК залучені до оповіщення населення. Можуть листівки на вулиці роздавати, можуть агітувати населення, і все.
UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності
За якою статтею? Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини». Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення
1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.
Свої відмазки для женевської конвенції не проканає:
1945 році Статут Нюрнберзького трибуналу визначив воєнні злочини як «порушення законів і звичаїв війни», назвавши ними такі діяння: вбивство цивільних осіб, жорстоке поводження з ними або їхнє переміщення, що здійснювалися на окупованих територіях; вбивство або жорстоке поводження з військовополоненими; вбивство заручників; розграбування суспільної чи приватної власності; безглузде знищення населених пунктів; руйнування, що не спричинені військовою необхідністю тощо (ст. 6 (b) Статуту).
UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності
За якою статтею? Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини». Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення
1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.
Станом на 14.05 "військовослужбовці" ТЦК залучені до оповіщення населення. Можуть листівки на вулиці роздавати, можуть агітувати населення, і все.
на ветке появился еще один "юрист", коллега Сенса)))
Бетон написав:Після 18 травня не зможуть працювати водії міжнародних перевезень,... За його словами, через новий закон про мобілізацію, водії міжнародних рейсів відмовляються виходити в рейси або не повертаються в Україну.
Це правда. Є випадки, коли виїжджають за кордон, кидають вантажівку "де схотілося" і зникають у невідомому для роботодавця напрямку.
Бетон написав:Незабаром це може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом.
Нещодавно хтось тут з піною в роті доводив, що "незамінних людей не буває!"))) Колапс транспортної галузі - це занадто, але товари здорожчають через проблеми з логістикою.
Бетон написав:Після 18 травня не зможуть працювати водії міжнародних перевезень,... За його словами, через новий закон про мобілізацію, водії міжнародних рейсів відмовляються виходити в рейси або не повертаються в Україну.
Це правда. Є випадки, коли виїжджають за кордон, кидають вантажівку "де схотілося" і зникають у невідомому для роботодавця напрямку.
Бетон написав:Незабаром це може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом.
Нещодавно хтось тут з піною в роті доводив, що "незамінних людей не буває!"))) Колапс транспортної галузі - це занадто, але товари здорожчають через проблеми з логістикою.
прийдеться перетерпіти 2-3 тижні, а потім ШІ з автопілотом
UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності
За якою статтею? Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини». Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення
1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.
Станом на 14.05 "військовослужбовці" ТЦК залучені до оповіщення населення. Можуть листівки на вулиці роздавати, можуть агітувати населення, і все.