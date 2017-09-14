UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності
За якою статтею? Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини». Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення
1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.
"У Нацполіції заявляють, що у райвідділку дівчина поводилася агресивно: "кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, а на вимоги припинити протиправні дії не реагувала". У березні цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік." https://life.pravda.com.ua/society/19-r ... jM5LjAuMA..
"США підвищили мита на імпорт китайських товарів... Так, ставка тарифу на напівпровідники подвоїться з 25% до 50% до 2025 року... ...цього року набуде чинності тариф на електромобілі, остаточна ставка якого становитиме 102,5%, порівняно з 27,5% зараз... Крім того, податок на імпорт китайських сонячних батарей збільшиться вдвічі - з 25% до 50%..." https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/14/713664/