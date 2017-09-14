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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8162816381648165>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:03

Бетон
1945 році Статут Нюрнберзького трибуналу визначив воєнні злочини


Вы опять? Вы обучаемый вообще, или приговор?
«військові злочини», «воєнні злочини».
В чем дело, Бетон?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:03

  Hotab написав:
  UA написав:Злочини ТЦК відносяться до військових злочинів та не мать строку давності

За якою статтею?
Почніть з початку розділу 19 ККУ «Військові злочини».
Стаття 401. Поняття військового кримінального правопорушення

1. Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.



"У Нацполіції заявляють, що у райвідділку дівчина поводилася агресивно: "кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, а на вимоги припинити протиправні дії не реагувала".
У березні цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік."
https://life.pravda.com.ua/society/19-r ... jM5LjAuMA..
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Кацапи викладають фото і відео купи бетонних трикутників просто навалених кучами в лісосмугах в районі Липців (харківської області)

Кошти освоїли...
Якщо правда то це пц повний.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:13

  d44 написав:
  Xenon написав:Кацапи викладають фото і відео купи бетонних трикутників просто навалених кучами в лісосмугах в районі Липців (харківської області)

Кошти освоїли...
Якщо правда то це пц повний.

Якщо ...

Xenon відомий тим, що любить викладати фото від кацапів
А кацапам вірити не можна
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:15

казалось бы при чем тут Украина...

"США підвищили мита на імпорт китайських товарів...
Так, ставка тарифу на напівпровідники подвоїться з 25% до 50% до 2025 року...
...цього року набуде чинності тариф на електромобілі, остаточна ставка якого становитиме 102,5%, порівняно з 27,5% зараз...
Крім того, податок на імпорт китайських сонячних батарей збільшиться вдвічі - з 25% до 50%..."
https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/14/713664/

мир начинает меняться...
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:мир начинает меняться...

Странно что для вас это новость.
Экономические связи между США и Китаем начали рваться еще пару лет назад...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:30

  Xenon написав:Кацапи викладають фото і відео купи бетонних трикутників просто навалених кучами в лісосмугах в районі Липців (харківської області)

Кошти освоїли...

Зображення

может не было инструкции вот и сложили аккуратно вдоль дороги.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Якщо ...

Xenon відомий тим, що любить викладати фото від кацапів
А кацапам вірити не можна

секта - вы все врёти
https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:40

  dimo_0n написав:
  Прохожий написав:мир начинает меняться...

Странно что для вас это новость.
Экономические связи между США и Китаем начали рваться еще пару лет назад...

и можешь примеры этому привести ? Конкретно так

Где именно порвали связи ? В каких секторах экономики ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:53

  pesikot написав:
  dimo_0n написав:
  Прохожий написав:мир начинает меняться...

Странно что для вас это новость.
Экономические связи между США и Китаем начали рваться еще пару лет назад...

и можешь примеры этому привести ? Конкретно так

Где именно порвали связи ? В каких секторах экономики ?

димоОн как обычно пукнул в лужу...ну то такэ...

примечательно что после долгих уговоров СИ "с песнями и плясками" похоже перешли от слов к делу...
США дали "вектор движения" остальным...
мир меняется на глазах...
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