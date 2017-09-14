The contrasting fortunes of both economies have manifested in the American and Chinese stock markets.
Falling Chinese equities have reflected the exodus of foreign investors. Chinese and Hong Kong stocks have shed about $6 trillion in value since 2021, and in 2023, the country's benchmark indexes have deeply underperformed those of the US and other large economies.
"This isn't just an economic divergence, it's mattered significantly for market performance," Seydl said. "In the last year, the US stock market is up about 25%, and in China, across a range of indexes, you're down about 25%."
1945 році Статут Нюрнберзького трибуналу визначив воєнні злочини
Вы опять? Вы обучаемый вообще, или приговор? «військові злочини», «воєнні злочини». В чем дело, Бетон?
В том, что например в сша регулярно проходят конференции по военно гражданскому контролю армии. Гражданское общество должно контролировать армию. Это говорит международное право и страна, которая оружие даёт. В сша это в колледже рассказывают. В совке приучили к другому, это понятно
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 14 тра, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
1945 році Статут Нюрнберзького трибуналу визначив воєнні злочини
Вы опять? Вы обучаемый вообще, или приговор? «військові злочини», «воєнні злочини». В чем дело, Бетон?
В том, что например в сша регулярно проходят конференции по военно гражданскому контролю армии. Гражданское общество должно контролировать армию. Это говорит международное право и страна, которая оружие даёт. В сша это в колледже рассказывают. В совке приучили к другому, это понятно
На. Учи
Военное преступление — это серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, направленных на защиту гражданского населения от произвола, который несет с собой война.
умышленное причинение сильных страданий или телесных повреждений, или вреда здоровью, нападение на гражданское население, незаконная депортация или перемещение, уничтожение и повреждение имущества
The contrasting fortunes of both economies have manifested in the American and Chinese stock markets.
Falling Chinese equities have reflected the exodus of foreign investors. Chinese and Hong Kong stocks have shed about $6 trillion in value since 2021, and in 2023, the country's benchmark indexes have deeply underperformed those of the US and other large economies.
"This isn't just an economic divergence, it's mattered significantly for market performance," Seydl said. "In the last year, the US stock market is up about 25%, and in China, across a range of indexes, you're down about 25%."
Тут ты вообще, краусавчег, прямо подтвердил слова Прохожий, что только недавно всё стало менятся в экономических отношениях США и Китая
А не как ты утверждал, что всё началось ещё пару лет назад