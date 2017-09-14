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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8162816381648165
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Где именно порвали связи ? В каких секторах экономики ?


https://www.nasdaq.com/articles/breaking-up-with-china
или
https://www.businessinsider.com/china-e ... ook-2024-1

Stock-market performance

The contrasting fortunes of both economies have manifested in the American and Chinese stock markets.

Falling Chinese equities have reflected the exodus of foreign investors. Chinese and Hong Kong stocks have shed about $6 trillion in value since 2021, and in 2023, the country's benchmark indexes have deeply underperformed those of the US and other large economies.

"This isn't just an economic divergence, it's mattered significantly for market performance," Seydl said. "In the last year, the US stock market is up about 25%, and in China, across a range of indexes, you're down about 25%."
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:04

  Hotab написав:Бетон
1945 році Статут Нюрнберзького трибуналу визначив воєнні злочини


Вы опять? Вы обучаемый вообще, или приговор?
«військові злочини», «воєнні злочини».
В чем дело, Бетон?

В том, что например в сша регулярно проходят конференции по военно гражданскому контролю армии. Гражданское общество должно контролировать армию. Это говорит международное право и страна, которая оружие даёт. В сша это в колледже рассказывают. В совке приучили к другому, это понятно
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 14 тра, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:05

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Где именно порвали связи ? В каких секторах экономики ?


https://www.nasdaq.com/articles/breaking-up-with-china

А где там про порвали связи ? а ?

Упал экспорт. Упал, а не порвался.
И статья от August 09, 2023, даже не от August 2022 года

2 года, 2 года назад ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А где там про порвали связи ? а ?

Упал экспорт. Упал, а не порвался.
И статья от August 09, 2023, даже не от August 2022 года

2 года, 2 года ...

Ну для простоты можно открыть KWEB vs SPY и посмотреть внатурель где у кого рост, а у кого не дуже...

Начали рвать не равно порвали все к хренам. Читайте внимательней и переставайте интерпритировать на свой лад..
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:08

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
1945 році Статут Нюрнберзького трибуналу визначив воєнні злочини


Вы опять? Вы обучаемый вообще, или приговор?
«військові злочини», «воєнні злочини».
В чем дело, Бетон?

В том, что например в сша регулярно проходят конференции по военно гражданскому контролю армии. Гражданское общество должно контролировать армию. Это говорит международное право и страна, которая оружие даёт. В сша это в колледже рассказывают. В совке приучили к другому, это понятно

На. Учи

Военное преступление — это серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, направленных на защиту гражданского населения от произвола, который несет с собой война.

умышленное причинение сильных страданий или телесных повреждений, или вреда здоровью, нападение на гражданское население, незаконная депортация или перемещение, уничтожение и повреждение имущества
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:09

  dimo_0n написав:https://www.businessinsider.com/china-e ... ook-2024-1

Stock-market performance

The contrasting fortunes of both economies have manifested in the American and Chinese stock markets.

Falling Chinese equities have reflected the exodus of foreign investors. Chinese and Hong Kong stocks have shed about $6 trillion in value since 2021, and in 2023, the country's benchmark indexes have deeply underperformed those of the US and other large economies.

"This isn't just an economic divergence, it's mattered significantly for market performance," Seydl said. "In the last year, the US stock market is up about 25%, and in China, across a range of indexes, you're down about 25%."

Тут ты вообще, краусавчег, прямо подтвердил слова Прохожий, что только недавно всё стало менятся в экономических отношениях США и Китая

А не как ты утверждал, что всё началось ещё пару лет назад
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:, что всё началось ещё пару лет назад

https://techwireasia.com/08/2022/apple- ... -facility/
и еще
https://www.dws.com/en-jp/insights/cio- ... ove-apart/

Песикот, тебя в гугле забанили?
dimo_0n
 
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