The contrasting fortunes of both economies have manifested in the American and Chinese stock markets.
Falling Chinese equities have reflected the exodus of foreign investors. Chinese and Hong Kong stocks have shed about $6 trillion in value since 2021, and in 2023, the country's benchmark indexes have deeply underperformed those of the US and other large economies.
"This isn't just an economic divergence, it's mattered significantly for market performance," Seydl said. "In the last year, the US stock market is up about 25%, and in China, across a range of indexes, you're down about 25%."
1945 році Статут Нюрнберзького трибуналу визначив воєнні злочини
Вы опять? Вы обучаемый вообще, или приговор? «військові злочини», «воєнні злочини». В чем дело, Бетон?
В том, что например в сша регулярно проходят конференции по военно гражданскому контролю армии. Гражданское общество должно контролировать армию. Это говорит международное право и страна, которая оружие даёт. В сша это в колледже рассказывают. В совке приучили к другому, это понятно
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 14 тра, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
1945 році Статут Нюрнберзького трибуналу визначив воєнні злочини
Вы опять? Вы обучаемый вообще, или приговор? «військові злочини», «воєнні злочини». В чем дело, Бетон?
В том, что например в сша регулярно проходят конференции по военно гражданскому контролю армии. Гражданское общество должно контролировать армию. Это говорит международное право и страна, которая оружие даёт. В сша это в колледже рассказывают. В совке приучили к другому, это понятно
На. Учи
Военное преступление — это серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, направленных на защиту гражданского населения от произвола, который несет с собой война.
умышленное причинение сильных страданий или телесных повреждений, или вреда здоровью, нападение на гражданское население, незаконная депортация или перемещение, уничтожение и повреждение имущества
The contrasting fortunes of both economies have manifested in the American and Chinese stock markets.
Falling Chinese equities have reflected the exodus of foreign investors. Chinese and Hong Kong stocks have shed about $6 trillion in value since 2021, and in 2023, the country's benchmark indexes have deeply underperformed those of the US and other large economies.
"This isn't just an economic divergence, it's mattered significantly for market performance," Seydl said. "In the last year, the US stock market is up about 25%, and in China, across a range of indexes, you're down about 25%."
Тут ты вообще, краусавчег, прямо подтвердил слова Прохожий, что только недавно всё стало менятся в экономических отношениях США и Китая
А не как ты утверждал, что всё началось ещё пару лет назад
много ссылок и букафф... очень наглядно все показывает график торгового оборота между США и кетайзами) скажем с 2020го... и мы сразу увидим резкое падение в 2022м... надеюсь не проблема для тебя запилить тут?
Бетон написав:В том, что например в сша регулярно проходят конференции по военно гражданскому контролю армии. Гражданское общество должно контролировать армию. Это говорит международное право и страна, которая оружие даёт. В сша это в колледже рассказывают. В совке приучили к другому, это понятно
На. Учи
Военное преступление — это серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, направленных на защиту гражданского населения от произвола, который несет с собой война.
умышленное причинение сильных страданий или телесных повреждений, или вреда здоровью, нападение на гражданское население, незаконная депортация или перемещение, уничтожение и повреждение имущества
Бетон, ты уже сам с собой разговариваешь Может стоит прекратить бухать, строитель ты наш ...
И о военных преступлениях, одно село, несколько эпизодов И таких сёл и эпизодов было много. Я приводил факты
Першими жертвами стали Олександр Грищенко та Євгеній Чемерис. 26 лютого 2022 року вони автомобілем поїхали в сусіднє село Крупичполе. На початку села стояла колона російської військової техніки. По автомобілю відразу відкрили вогонь. Автомобіль загорівся, обоє чоловіків, на жаль, загинули. Чому російські військові почали стріляти достеменно невідомо. Чоловіки були цивільними. ... Наступна трагедія трапилася через місяць. 27 березня подружжя Світлана та Григорій Продани їхали велосипедами до сусіднього села на похорон батька. Дорогою в них поцілили російські військові. Поранена жінка змогла зателефонувати та попросити допомоги. Вона розмовляла вже тихо і казала: «Нас розстріляли. Нас ранило. Колони вже немає. Ми у вербичках». Швидка допомога забрала людей у лікарню. Світлана померла у приймальній. Григорію зробили операцію, але вночі він помер. ... Через чотири дні, 31 березня 2022 року, коли російські війська покидали Чернігівщину, то застрелили чоловіка в селі. Його звали Микола Кубрак. Він перебував біля одного з перехресть, кудою прямували російські колони. Солдати зробили декілька пострілів. Рана була на шиї. Невдовзі чоловік помер. ... Коли російські війська покидали Чернігівську область, селилися в будинки місцевих мешканців, прикриваючись цивільним населенням як “живим щитом”. Будинок однієї жінки, де російські військові якраз вирішили заночувати та розважалися всю ніч, вживаючи алкогольні напої, вранці підпалили. Потім завели свою бронетехніку і колона попрямувала в бік російського кордону. Відомо також, що в інших людей російські військові спалили фуру, вогонь з якої перекинувся на будинок. Все згоріло.
Оце військові злочини, а не те, чого ти боїшься ...