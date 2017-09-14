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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81648165816681678168>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:26

  dimo_0n написав:
Начали рвать не равно порвали все к хренам. Читайте внимательней и переставайте интерпритировать на свой лад..

Ну да, сперва порвали ... а потом, ну начали рвать ... но не факт, что порвали
Да, ты сидишь в луже. Я тебя предупреждал

Тебе изначально и написали, что процесс пошёл.
А ты вылез с формулировкой, да ещё всё 2 года назад порвали )

Научишь формулировать собственные мысли, а то с эмоциями у тебя и так всё плохо
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:28

Бетон
норм международного гуманитарного права,


Нет никаких противоречий?
Украинская армия, в тыловом городе Львов.. Вне зоны конфликта и не на оккупированных территориях. Это точно о «международном гуманитарном праве»?
Или тут работают (если так тебе хочется) КУпАП и ККУ?
Только ты не можешь найти статей.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:35

  dimo_0n написав:
  Прохожий написав:надеюсь не проблема для тебя запилить тут?

тут дебильная тема с картинками. Поєтому дам ссылку, там вроде как ДО 20 года уже падение видать
https://www.wsj.com/articles/how-u-s-an ... s-282bd878

І шо ми тут бачимо? Що до 2020 року імпорт з Китаю до США зростає, а з 2020 різко падає. Нічого, що тоді ковід був? Чому на вашому графіку немає 2021, 2022, 2023 років?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну да, сперва порвали ... а потом, ну начали рвать ... но не факт, что порвали
Да, ты сидишь в луже. Я тебя предупреждал

  dimo_0n написав:Странно что для вас это новость.
Экономические связи между США и Китаем начали рваться еще пару лет назад...


Ну да. Ну да. Читать не умеем - все вокруг виноватые.
Лужа - это твое место обитания.
Ссылок я тебе дал, как ты и просил.
Так что ты снова мимо.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:37

Блинкен во время визита в Киев заявил о необходимости проведения мобилизации

"Защитники, которые более двух лет держат этот фронт, требуют помощи и им нужно отдохнуть. Мобилизация - это то, что помогает вам укреплять оборону".

❗️После 18 мая могут мобилизовать каждого 10-го мужчины призывного возраста, — эксречник Генштаба Владислав Селезнев.

«Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды армии составляет 500 000 , то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая, что другой цифры нет, то стоит ориентироваться на такие данные».

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:40

  Hotab написав:Бетон
норм международного гуманитарного права,


Нет никаких противоречий?
Украинская армия, в тыловом городе Львов.. Вне зоны конфликта и не на оккупированных территориях. Это точно о «международном гуманитарном праве»?
Или тут работают (если так тебе хочется) КУпАП и ККУ?
Только ты не можешь найти статей.

обдолбаную деффачку приняла полиция
реально «нарушение международного гуманитарного права»)))
ужоснах...

https://lb.ua/society/2024/05/14/613280 ... ittya.html

где общественные "юристы" сенс и УА???
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:41

  dimo_0n написав:Ну да. Ну да. Читать не умеем - все вокруг виноватые.

Это ты точно о себе сказал
Как там твой Прадик на газу. Ездишь ? стоит ? Продал ?
  dimo_0n написав:Лужа - это твое место обитания.
Ссылок я тебе дал, как ты и просил.
Так что ты снова мимо.

Прямо в точку, ссылки дал и по своим же ссылкам ... обгадился )
Молодец )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:42

  vitaliiangel написав:
Блинкен во время визита в Киев заявил о необходимости проведения мобилизации

"Защитники, которые более двух лет держат этот фронт, требуют помощи и им нужно отдохнуть. Мобилизация - это то, что помогает вам укреплять оборону".

❗️После 18 мая могут мобилизовать каждого 10-го мужчины призывного возраста, — эксречник Генштаба Владислав Селезнев.

«Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды армии составляет 500 000 , то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая, что другой цифры нет, то стоит ориентироваться на такие данные».


готов?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Чому на вашому графіку немає 2021, 2022, 2023 років?

Нате https://www.statista.com/statistics/187 ... ince-1985/
Что было с 18 по 20?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 14 тра, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:45

  vitaliiangel написав:
Блинкен во время визита в Киев заявил о необходимости проведения мобилизации

"Защитники, которые более двух лет держат этот фронт, требуют помощи и им нужно отдохнуть. Мобилизация - это то, что помогает вам укреплять оборону".

❗️После 18 мая могут мобилизовать каждого 10-го мужчины призывного возраста, — эксречник Генштаба Владислав Селезнев.

«Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды армии составляет 500 000 , то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая, что другой цифры нет, то стоит ориентироваться на такие данные».

А на слова Блинкена дашь ссылку ? Только в оригинале.

А то тут ЛАД с пересказом пересказа полдня носился и ... защищал перепевку Карузо в исполнении Рабиновича, что это шедевр оперной партии )
pesikot
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  #<1 ... 81648165816681678168>
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