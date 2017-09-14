Нет никаких противоречий? Украинская армия, в тыловом городе Львов.. Вне зоны конфликта и не на оккупированных территориях. Это точно о «международном гуманитарном праве»? Или тут работают (если так тебе хочется) КУпАП и ККУ? Только ты не можешь найти статей.
Блинкен во время визита в Киев заявил о необходимости проведения мобилизации
"Защитники, которые более двух лет держат этот фронт, требуют помощи и им нужно отдохнуть. Мобилизация - это то, что помогает вам укреплять оборону".
❗️После 18 мая могут мобилизовать каждого 10-го мужчины призывного возраста, — эксречник Генштаба Владислав Селезнев.
«Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды армии составляет 500 000 , то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая, что другой цифры нет, то стоит ориентироваться на такие данные».
Нет никаких противоречий? Украинская армия, в тыловом городе Львов.. Вне зоны конфликта и не на оккупированных территориях. Это точно о «международном гуманитарном праве»? Или тут работают (если так тебе хочется) КУпАП и ККУ? Только ты не можешь найти статей.
обдолбаную деффачку приняла полиция реально «нарушение международного гуманитарного права»))) ужоснах...
Блинкен во время визита в Киев заявил о необходимости проведения мобилизации
"Защитники, которые более двух лет держат этот фронт, требуют помощи и им нужно отдохнуть. Мобилизация - это то, что помогает вам укреплять оборону".
❗️После 18 мая могут мобилизовать каждого 10-го мужчины призывного возраста, — эксречник Генштаба Владислав Селезнев.
«Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды армии составляет 500 000 , то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая, что другой цифры нет, то стоит ориентироваться на такие данные».
Блинкен во время визита в Киев заявил о необходимости проведения мобилизации
"Защитники, которые более двух лет держат этот фронт, требуют помощи и им нужно отдохнуть. Мобилизация - это то, что помогает вам укреплять оборону".
❗️После 18 мая могут мобилизовать каждого 10-го мужчины призывного возраста, — эксречник Генштаба Владислав Селезнев.
«Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды армии составляет 500 000 , то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая, что другой цифры нет, то стоит ориентироваться на такие данные».
А на слова Блинкена дашь ссылку ? Только в оригинале.
А то тут ЛАД с пересказом пересказа полдня носился и ... защищал перепевку Карузо в исполнении Рабиновича, что это шедевр оперной партии )