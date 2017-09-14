Додано: Вів 14 тра, 2024 21:01

pesikot написав: Так всегда бывает, кто постит графики и ничего в них не понимает, тот покупает Прадик, но на нём не ездит, бо бензин дорогой. Зато есть Прадик Так всегда бывает, кто постит графики и ничего в них не понимает, тот покупает Прадик, но на нём не ездит, бо бензин дорогой. Зато есть Прадик

Скучный вы какой-то... Все на личности да на личности.Еще раз - то что США начали рвать экономические отношения - есть кругом в новостях. Оттого и перермещения производств, введение пошлин. Все постепенно и поэтапно. Или ты думаешь построить завод в условных Индиях\Вьетнамах\Мексиках можно так же быстро, как накопать траншей под Харьковом? Переток инвестиций из KWEB в SPY это так, курам на смех.Вот тебе еще статья от 2022Но нет же, ты у нас один на конеЕще раз. Я сказал что ЕЗЖУ, а ты придумал про НЕ ЕЗДИТ. Я пиццу заказываю доставкой, так дешевле и менее времязатратнее, а с ценой бенза стало еще дешевле закзать, вот и вся математика. Можно с тобой вот попереписываться например, а не руля крутить ))