pesikot написав:Так всегда бывает, кто постит графики и ничего в них не понимает, тот покупает Прадик, но на нём не ездит, бо бензин дорогой. Зато есть Прадик
Скучный вы какой-то... Все на личности да на личности. Еще раз - то что США начали рвать экономические отношения - есть кругом в новостях. Оттого и перермещения производств, введение пошлин. Все постепенно и поэтапно. Или ты думаешь построить завод в условных Индиях\Вьетнамах\Мексиках можно так же быстро, как накопать траншей под Харьковом? Переток инвестиций из KWEB в SPY это так, курам на смех. Вот тебе еще статья от 2022 https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/703458/
Но нет же, ты у нас один на коне
Еще раз. Я сказал что ЕЗЖУ, а ты придумал про НЕ ЕЗДИТ. Я пиццу заказываю доставкой, так дешевле и менее времязатратнее, а с ценой бенза стало еще дешевле закзать, вот и вся математика. Можно с тобой вот попереписываться например, а не руля крутить ))
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 14 тра, 2024 21:21, всього редагувалось 2 разів.
whois2010 написав:Через час з'ясується, що 1,2 млн на папері отримують зарплатню. А в наявності 400 тис.
По завершенню війни з'ясується, що найбільше ветеранів проживає в ЖК Новопечерські Липки
Там як покопати штати бригади ТРО з ппд у Києві, думаю там багато цікавих персонажів знайдеться. Борцун з корупцією Шабунін числиться військовим медиком у 241 бригаді ТРО. І живе собі в Києві, не знаючи де та частина.
обдолбаную деффачку приняла полиция реально «нарушение международного гуманитарного права»))) ужоснах...
Вот Будивельнык убеждает-убеждает, что каждый может улучшить свое благосостояние, но вот Бетон мог бы быть самым информативным наглядным пособием: «ребята, даже ОН (бетон) смог зарабатывать деньги!! У вас то интеллект повыше, вы точно сможете!». Потом засушенного показывать кандидатам на курс MBA со словами «если вам кажется что вы бездарь и ничего в жизни не сможете достичь, посмотрите на вот ЭТО! Он даже смог!»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 14 тра, 2024 21:07, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Так всегда бывает, кто постит графики и ничего в них не понимает, тот покупает Прадик, но на нём не ездит, бо бензин дорогой. Зато есть Прадик
Скучный вы какой-то... Все на личности да на личности. Еще раз - то что США начали рвать экономические отношения - есть кругом в новостях. Оттого и перермещения производств, введение пошлин. Все постепенно и поэтапно. Или ты думаешь построить завод в условных Индиях\Вьетнамах\Мексиках можно так же быстро, как накопать траншей под Харьковом? Переток инвестиций из KWEB в SPY это так, курам на смех.
Як ти перейшов з української на російську, з російськими фразеологізмами
Бетон написав:Военное преступление — это серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, направленных на защиту гражданского населения от произвола, который несет с собой война. умышленное причинение сильных страданий или телесных повреждений, или вреда здоровью, нападение на гражданское население, незаконная депортация или перемещение, уничтожение и повреждение имущества
Сир у них дорожчий, але все одно всього 234$ в місяць для 2000ккал щодня.
В яку країну світу не плюнь -- всюди незрозуміло, чому люди працюють і витрачають як прокляті... Замість жити життя спокійно, помірно, в задоволення...
Моргідж або аренда житла. Вища освіта дітей. Страховки, які не все покривають, особливо стоматологію, $1000 коронка. Автокредити - в США без авто тільки бомжі типу мене з жінкою. У громадському транспорті (бас, метро) звичайно їде 3-4 чорних та латінос. Іноді буває, що і ми самі. Більшість не готує вдома, користується ресторанами та кафе с 15% чайовими, тому порівнювати затрати на продукти харчування некоректно.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 14 тра, 2024 21:59, всього редагувалось 1 раз.