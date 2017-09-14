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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8165816681678168>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Прямо в точку, ссылки дал и по своим же ссылкам ... обгадился )
Молодец )

Ну читать же леньки, уже и графики дал. И привел свою же цитату...
Все не так: Все врут, сайты не те - рашистские, сайты не те - не марафоновские, все неправы, один песикот на коне :D
Знаем мы таких...

  pesikot написав:Как там твой Прадик на газу. Ездишь ? стоит ? Продал ?

Зачем продавать? Езжу, все класс, тока газа на нем нет. Пиццу все так же заказываю доставкой,т.к. бенз стал еще дороже. Ланос покупать не собираюсь пока. Вопрос то в чем?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:54

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Как там твой Прадик на газу. Ездишь ? стоит ? Продал ?

Зачем продавать? Езжу, все класс, тока газа на нем нет. Пиццу все так же заказываю доставкой,т.к. бенз стал еще дороже. Ланос покупать не собираюсь пока. Вопрос то в чем?

Вопросы все отпали, бенз дорогой, не ездишь, зато какие-то графики постишь

Так всегда бывает, кто постит графики и ничего в них не понимает, тот покупает Прадик, но на нём не ездит, бо бензин дорогой. Зато есть Прадик

Молодец ) Хвалю )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так всегда бывает, кто постит графики и ничего в них не понимает, тот покупает Прадик, но на нём не ездит, бо бензин дорогой. Зато есть Прадик

Скучный вы какой-то... Все на личности да на личности.
Еще раз - то что США начали рвать экономические отношения - есть кругом в новостях. Оттого и перермещения производств, введение пошлин. Все постепенно и поэтапно. Или ты думаешь построить завод в условных Индиях\Вьетнамах\Мексиках можно так же быстро, как накопать траншей под Харьковом? Переток инвестиций из KWEB в SPY это так, курам на смех.
Вот тебе еще статья от 2022
https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/703458/

Но нет же, ты у нас один на коне :D

Еще раз. Я сказал что ЕЗЖУ, а ты придумал про НЕ ЕЗДИТ. Я пиццу заказываю доставкой, так дешевле и менее времязатратнее, а с ценой бенза стало еще дешевле закзать, вот и вся математика. Можно с тобой вот попереписываться например, а не руля крутить ))
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 14 тра, 2024 21:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:05

  UA написав:
  whois2010 написав:Через час з'ясується, що 1,2 млн на папері отримують зарплатню. А в наявності 400 тис.

По завершенню війни з'ясується, що найбільше ветеранів проживає в ЖК Новопечерські Липки

Там як покопати штати бригади ТРО з ппд у Києві, думаю там багато цікавих персонажів знайдеться. Борцун з корупцією Шабунін числиться військовим медиком у 241 бригаді ТРО. :) І живе собі в Києві, не знаючи де та частина.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:06

Прохожий
обдолбаную деффачку приняла полиция
реально «нарушение международного гуманитарного права»)))
ужоснах...


Вот Будивельнык убеждает-убеждает, что каждый может улучшить свое благосостояние, но вот Бетон мог бы быть самым информативным наглядным пособием: «ребята, даже ОН (бетон) смог зарабатывать деньги!! У вас то интеллект повыше, вы точно сможете!».
Потом засушенного показывать кандидатам на курс MBA со словами «если вам кажется что вы бездарь и ничего в жизни не сможете достичь, посмотрите на вот ЭТО! Он даже смог!»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 14 тра, 2024 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:07

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Так всегда бывает, кто постит графики и ничего в них не понимает, тот покупает Прадик, но на нём не ездит, бо бензин дорогой. Зато есть Прадик

Скучный вы какой-то... Все на личности да на личности.
Еще раз - то что США начали рвать экономические отношения - есть кругом в новостях. Оттого и перермещения производств, введение пошлин. Все постепенно и поэтапно. Или ты думаешь построить завод в условных Индиях\Вьетнамах\Мексиках можно так же быстро, как накопать траншей под Харьковом? Переток инвестиций из KWEB в SPY это так, курам на смех.

Як ти перейшов з української на російську, з російськими фразеологізмами

Ти навіть не помітив :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:17

  Бетон написав:Военное преступление — это серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, направленных на защиту гражданского населения от произвола, который несет с собой война.
умышленное причинение сильных страданий или телесных повреждений, или вреда здоровью, нападение на гражданское население, незаконная депортация или перемещение, уничтожение и повреждение имущества

https://t.me/h_kremenchug/78869.
Оце як можливо назвати?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:27

  Bobua написав:Бомбезний сайт...
UA https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD
USA https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States
Молоко у нас і Штатах в однакову ціну.
Вода у них дорожча за молоко... Хто купує воду? От розбавляю 3в1 на воді або молоці -- це ж “земля і небо”.

Сир у них дорожчий, але все одно всього 234$ в місяць для 2000ккал щодня.

В яку країну світу не плюнь -- всюди незрозуміло, чому люди працюють і витрачають як прокляті... Замість жити життя спокійно, помірно, в задоволення...

Моргідж або аренда житла.
Вища освіта дітей.
Страховки, які не все покривають, особливо стоматологію, $1000 коронка. Автокредити - в США без авто тільки бомжі типу мене з жінкою. У громадському транспорті (бас, метро) звичайно їде 3-4 чорних та латінос. Іноді буває, що і ми самі.
Більшість не готує вдома, користується ресторанами та кафе с 15% чайовими, тому порівнювати затрати на продукти харчування некоректно.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 14 тра, 2024 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:27

alex lem
Война в маршрутке, значит нарушение международного гуманитарного права (оно же «право войны»)
Как Бетону удается меня ежедневно удивлять..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:34

  Hotab написав:alex lem
Война в маршрутке, значит нарушение международного гуманитарного права (оно же «право войны»)
Как Бетону удается меня ежедневно удивлять..

Хто міцніший, б'є першим, той і правий ? Зараз так міжнародне право трактується? :wink:
alex lem
 
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