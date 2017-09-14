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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8165816681678168
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:57

  dimo_0n написав: Или ты думаешь построить завод в условных Индиях\Вьетнамах\Мексиках можно так же быстро, как накопать траншей под Харьковом? Переток инвестиций из KWEB в SPY это так, курам на смех.
Вот тебе еще статья от 2022
https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/703458/

Мексика и Бангладеш давно уже делают штатовский ширпотреб. Это все мелочи.
Сейчас хотят избавиться от более серьезных вещей - импорта урана, титана, кремния и другого стратегического сырья. Хотя при нынешней экономической системе трудно поверить в действенность (и даже реальность) этих шагов. Глобализация-с.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Starikan написав:
  Bobua написав:Бомбезний сайт...
UA https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD
USA https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States
Молоко у нас і Штатах в однакову ціну.
Вода у них дорожча за молоко... Хто купує воду? От розбавляю 3в1 на воді або молоці -- це ж “земля і небо”.

Сир у них дорожчий, але все одно всього 234$ в місяць для 2000ккал щодня.

В яку країну світу не плюнь -- всюди незрозуміло, чому люди працюють і витрачають як прокляті... Замість жити життя спокійно, помірно, в задоволення...

Моргідж або аренда житла.
Вища освіта дітей.
Страховки, які не все покривають, особливо стоматологію, $1000 коронка. Автокредити - в США без авто тільки бомжі типу мене з жінкою. У громадському транспорті (бас, метро) звичайно їде 3-4 чорних та латінос. Іноді буває, що і ми самі.
Більшість не готує вдома, користується ресторанами та кафе с 15% чайовими, тому порівнювати затрати на продукти харчування некоректно.
Ніби зараз ще й "tips inflation" розгорілася, 15% вже вважається мало, хочуть 20% і більше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:01

Тут, де ми мешкаємо - завжди 2 сторони медалі.

електронний каьінет чудова річ, але і "зворотня сторона" -
ТЦК зможе викликати громадян, які оновили дані, через електронний кабінет на певний час, аби ті зручно пройшли ВЛК – Федір Веніславський :roll:
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:07

  dimo_0n написав:
  fler написав:Чому на вашому графіку немає 2021, 2022, 2023 років?

Нате https://www.statista.com/statistics/187 ... ince-1985/
Что было с 18 по 20?

А що було з 2020 по 2022?
За вашим посиланням імпорт в США з Китаю за 2018р (538) = за 2022р (536),
а за 2020р (432) = за 2023р (427). Де впевненість, що знову не буде ріст?

  dimo_0n написав:Еще раз - то что США начали рвать экономические отношения - есть кругом в новостях. Оттого и перермещения производств, введение пошлин. Все постепенно и поэтапно.

Та хто ж проти? Тільки ваші графіки показують "качєлі", не дуже переконливі.
Реально радісна новина для нас - це ось таке:
В першому кварталі року Сполучені Штати Америки випередили Китай як головного торговельного партнера ФРН. Про це з посиланням на інформацію Статистичного управління Німеччини повідомляє Reuters.
Згідно з наведеними даними, торгівля між Сполученими Штатами та ФРН (експорт та імпорт разом взяті) з січня по березень склала 63 млрд євро (68 млрд доларів), тоді як показник КНР становив трохи менше 60 млрд євро.Зазначимо, що у минулому році Китай восьмий рік поспіль залишався основним торговим партнером Німеччини з обсягом 253 млрд євро, хоча КНР за цим показником лише на кілька сотень мільйонів випереджала Сполучені Штати. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року ситуацію зараз, то німецький імпорт товарів з Китаю зменшився приблизно на 12%. Експорт товарів до КНР впав трохи більше ніж на 1%. Сьогодні на США припадає близько 10% експорту німецьких товарів, у той час як частка Китаю впала до менше 6%. Нагадаємо, у лютому повідомлялось, що Німеччина стала третьою економікою світу, витіснивши з цієї позиції Японію.
https://www.unian.ua/economics/other/ss ... 31023.html
Отже, якщо ЄС докладе зусиль та перейде на імпорт з США замість Китаю, то можемо сподіватись на кращу переговорну позицію та формулу миру.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:17

Читати повільно))

По подготовке к саммиту НАТО и документе, который представила группа Ермака-Расмуссена.
Отчёт содержит рекомендации предоставить Украине приглашение и начать переговоры о вступлении в НАТО на саммите в июле в Вашингтоне. Группа предлагает установить чёткие временные рамки вступления Украины в Альянс – не позднее июля 2028 года. Непредоставление такого приглашения может усилить агрессию со стороны РФ.
Для защиты от агрессивной России нужна сильная позиция сдерживания. Эту стратегию должны разработать лидеры НАТО, с Украиной в центре, а не на периферии. Группа также рекомендует усилить усилия Украины и её союзников, снять все ограничения на поставки и использование оружия против военных целей в России.
Группа Ермака-Расмуссена предлагает членам Альянса тратить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, а также разблокировать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для поддержки Украины. Отчёт рекомендует создать расширенный щит противовоздушной обороны вдоль западной границы Украины.
Также странам-членам НАТО рекомендуется развернуть миссию по свободе судоходства и разминированию в Чёрном море. Помимо этого, предлагается усилить подготовку украинских Вооружённых Сил союзниками в НАТО, в том числе с миссией на территории Украины.
Под отчётом подписались политики из Европы и США.
fler
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