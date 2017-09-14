Додано: Вів 14 тра, 2024 22:07

dimo_0n написав: fler написав: Чому на вашому графіку немає 2021, 2022, 2023 років? Чому на вашому графіку немає 2021, 2022, 2023 років?

Нате https://www.statista.com/statistics/187 ... ince-1985/

Что было с 18 по 20? НатеЧто было с 18 по 20?

dimo_0n написав: Еще раз - то что США начали рвать экономические отношения - есть кругом в новостях. Оттого и перермещения производств, введение пошлин. Все постепенно и поэтапно. Еще раз - то что США начали рвать экономические отношения - есть кругом в новостях. Оттого и перермещения производств, введение пошлин. Все постепенно и поэтапно.

А що було з 2020 по 2022?За вашим посиланням імпорт в США з Китаю за 2018р (538) = за 2022р (536),а за 2020р (432) = за 2023р (427). Де впевненість, що знову не буде ріст?Та хто ж проти? Тільки ваші графіки показують "качєлі", не дуже переконливі.Реально радісна новина для нас - це ось таке:В першому кварталі року Сполучені Штати Америки випередили Китай як головного торговельного партнера ФРН. Про це з посиланням на інформацію Статистичного управління Німеччини повідомляє Reuters.Згідно з наведеними даними, торгівля між Сполученими Штатами та ФРН (експорт та імпорт разом взяті) з січня по березень склала 63 млрд євро (68 млрд доларів), тоді як показник КНР становив трохи менше 60 млрд євро.Зазначимо, що у минулому році Китай восьмий рік поспіль залишався основним торговим партнером Німеччини з обсягом 253 млрд євро, хоча КНР за цим показником лише на кілька сотень мільйонів випереджала Сполучені Штати. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року ситуацію зараз, то німецький імпорт товарів з Китаю зменшився приблизно на 12%. Експорт товарів до КНР впав трохи більше ніж на 1%. Сьогодні на США припадає близько 10% експорту німецьких товарів, у той час як частка Китаю впала до менше 6%. Нагадаємо, у лютому повідомлялось, що Німеччина стала третьою економікою світу, витіснивши з цієї позиції Японію.Отже, якщо ЄС докладе зусиль та перейде на імпорт з США замість Китаю, то можемо сподіватись на кращу переговорну позицію та формулу миру.