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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8166816781688169>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:57

  dimo_0n написав: Или ты думаешь построить завод в условных Индиях\Вьетнамах\Мексиках можно так же быстро, как накопать траншей под Харьковом? Переток инвестиций из KWEB в SPY это так, курам на смех.
Вот тебе еще статья от 2022
https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/703458/

Мексика и Бангладеш давно уже делают штатовский ширпотреб. Это все мелочи.
Сейчас хотят избавиться от более серьезных вещей - импорта урана, титана, кремния и другого стратегического сырья. Хотя при нынешней экономической системе трудно поверить в действенность (и даже реальность) этих шагов. Глобализация-с.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Starikan написав:
  Bobua написав:Бомбезний сайт...
UA https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD
USA https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States
Молоко у нас і Штатах в однакову ціну.
Вода у них дорожча за молоко... Хто купує воду? От розбавляю 3в1 на воді або молоці -- це ж “земля і небо”.

Сир у них дорожчий, але все одно всього 234$ в місяць для 2000ккал щодня.

В яку країну світу не плюнь -- всюди незрозуміло, чому люди працюють і витрачають як прокляті... Замість жити життя спокійно, помірно, в задоволення...

Моргідж або аренда житла.
Вища освіта дітей.
Страховки, які не все покривають, особливо стоматологію, $1000 коронка. Автокредити - в США без авто тільки бомжі типу мене з жінкою. У громадському транспорті (бас, метро) звичайно їде 3-4 чорних та латінос. Іноді буває, що і ми самі.
Більшість не готує вдома, користується ресторанами та кафе с 15% чайовими, тому порівнювати затрати на продукти харчування некоректно.
Ніби зараз ще й "tips inflation" розгорілася, 15% вже вважається мало, хочуть 20% і більше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:01

Тут, де ми мешкаємо - завжди 2 сторони медалі.

електронний каьінет чудова річ, але і "зворотня сторона" -
ТЦК зможе викликати громадян, які оновили дані, через електронний кабінет на певний час, аби ті зручно пройшли ВЛК – Федір Веніславський :roll:
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:07

  dimo_0n написав:
  fler написав:Чому на вашому графіку немає 2021, 2022, 2023 років?

Нате https://www.statista.com/statistics/187 ... ince-1985/
Что было с 18 по 20?

А що було з 2020 по 2022?
За вашим посиланням імпорт в США з Китаю за 2018р (538) = за 2022р (536),
а за 2020р (432) = за 2023р (427). Де впевненість, що знову не буде ріст?

  dimo_0n написав:Еще раз - то что США начали рвать экономические отношения - есть кругом в новостях. Оттого и перермещения производств, введение пошлин. Все постепенно и поэтапно.

Та хто ж проти? Тільки ваші графіки показують "качєлі", не дуже переконливі.
Реально радісна новина для нас - це ось таке:
В першому кварталі року Сполучені Штати Америки випередили Китай як головного торговельного партнера ФРН. Про це з посиланням на інформацію Статистичного управління Німеччини повідомляє Reuters.
Згідно з наведеними даними, торгівля між Сполученими Штатами та ФРН (експорт та імпорт разом взяті) з січня по березень склала 63 млрд євро (68 млрд доларів), тоді як показник КНР становив трохи менше 60 млрд євро.Зазначимо, що у минулому році Китай восьмий рік поспіль залишався основним торговим партнером Німеччини з обсягом 253 млрд євро, хоча КНР за цим показником лише на кілька сотень мільйонів випереджала Сполучені Штати. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року ситуацію зараз, то німецький імпорт товарів з Китаю зменшився приблизно на 12%. Експорт товарів до КНР впав трохи більше ніж на 1%. Сьогодні на США припадає близько 10% експорту німецьких товарів, у той час як частка Китаю впала до менше 6%. Нагадаємо, у лютому повідомлялось, що Німеччина стала третьою економікою світу, витіснивши з цієї позиції Японію.
https://www.unian.ua/economics/other/ss ... 31023.html
Отже, якщо ЄС докладе зусиль та перейде на імпорт з США замість Китаю, то можемо сподіватись на кращу переговорну позицію та формулу миру.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:17

Читати повільно))

По подготовке к саммиту НАТО и документе, который представила группа Ермака-Расмуссена.
Отчёт содержит рекомендации предоставить Украине приглашение и начать переговоры о вступлении в НАТО на саммите в июле в Вашингтоне. Группа предлагает установить чёткие временные рамки вступления Украины в Альянс – не позднее июля 2028 года. Непредоставление такого приглашения может усилить агрессию со стороны РФ.
Для защиты от агрессивной России нужна сильная позиция сдерживания. Эту стратегию должны разработать лидеры НАТО, с Украиной в центре, а не на периферии. Группа также рекомендует усилить усилия Украины и её союзников, снять все ограничения на поставки и использование оружия против военных целей в России.
Группа Ермака-Расмуссена предлагает членам Альянса тратить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, а также разблокировать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для поддержки Украины. Отчёт рекомендует создать расширенный щит противовоздушной обороны вдоль западной границы Украины.
Также странам-членам НАТО рекомендуется развернуть миссию по свободе судоходства и разминированию в Чёрном море. Помимо этого, предлагается усилить подготовку украинских Вооружённых Сил союзниками в НАТО, в том числе с миссией на территории Украины.
Под отчётом подписались политики из Европы и США.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:39

  Goodman написав:електронний каьінет чудова річ, але і "зворотня сторона" -
ТЦК зможе викликати громадян, які оновили дані, через електронний кабінет на певний час, аби ті зручно пройшли ВЛК – Федір Веніславський :roll:

А ви не зрозуміли що усі ці понти ,,з оновленням даних,, мають ціль загнати поголовно усіх на ВЛК. Щоб підвести під 336 Крімінального Кодексу (від 3 до 5 років).
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:56

А в Краматорске все спокойно, войны нет и не предвидится!

Контейнери для збирання побутових відходів об’ємом 0,75 м3 Код ДК 021:2015 - 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

Дата оприлюднення: 07 травня 2024 12:32
Звернення за роз’ясненнями: до 12 травня 2024 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 12 травня 2024 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 травня 2024 00:00
Початок аукціону: 15 травня 2024 14:43
Очікувана вартість: 1 997 000,00 UAH з ПДВ

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-07-004558-a

Вообще Краматорск, который сейчас находится в 20 км от ЛБЗ удивляет количеством объявленных тендеров на всё и вся:
Теплопостачання за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 22 - 1 665 976,45 UAH

"Капітальний ремонт кімнати підлітків "Прометей", розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Марії Заньковецької (Н. Курченко),29" - 3 075 082,00 UAH

Підготовка об’єктів до опалювального сезону. Капітальний ремонт трубопроводів опалення за адресою: вул. Академічна, між ТК28 та ТК30 м. Краматорськ - 3 127 343,16 UAH

Підготовка об’єктів до опалювального сезону. Капітальний ремонт трубопроводів опалення за адресою: кв. 176, від ТК1 до ТК19 м. Краматорськ - 1 831 748,32 UAH

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту міста (найпростіше укриття) - Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (укриття) - 1 977 478,00 UAH - 5 838 931,00 UAH

Підготовка об’єктів до опалювального сезону. Капітальний ремонт трубопроводів опалення: по пр. Незалежності (вул. Двірцева) від ТК12 до ТК14 м. Краматорськ - 2 734 605,90 UAH

и т.д., и.т.п.
И эти тендеры должны пройти от "24 квіт." до "22 трав."
https://prozorro.gov.ua/uk/search/tende ... %BA&page=1

«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (с) (Симон Петлюра)

Как хорошо сказано сто лет назад :!:
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 23:28

  vitaliiangel написав:
Блинкен во время визита в Киев заявил о необходимости проведения мобилизации


Це все дуже класно і цікаво. АЛЕ до сьогодні дп документ видавали паспорти чоловікам ДО 25 років! І по цій зустірі в обід, їм теж стала 'технічна помилка'. Це просто ахренеть. Я щось дуже молодий і дурний. То після борі стамбульсікі закінчилися, закон мобілізації і фінансування сша в один день. Хто несе нам мир а хто війну? я просто вірю шо я дурний і нічого не розумію, але це вже тупо точно смахує на геноцид.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 23:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://dou.ua/forums/topic/48747/
все іде по плану...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Держсекретар США закликав (https://www.youtube.com/watch?v=T0iJxHBw5EE) Україну здолати корупцію всередині, щоб не стати схожою на росію.

эх Блинкен, как ты ошибаешься
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