Блинкен во время визита в Киев заявил о необходимости проведения мобилизации
Це все дуже класно і цікаво. АЛЕ до сьогодні дп документ видавали паспорти чоловікам ДО 25 років! І по цій зустірі в обід, їм теж стала 'технічна помилка'. Це просто ахренеть. Я щось дуже молодий і дурний. То після борі стамбульсікі закінчилися, закон мобілізації і фінансування сша в один день. Хто несе нам мир а хто війну? я просто вірю шо я дурний і нічого не розумію, але це вже тупо точно смахує на геноцид.
перефразовуючи попередника: "якої мобілізації тобі не вистачає?"
Як бачите , люди ЧУЖИХ Держав віддали від кожної 90 до кожної 600 заробленого долара.... Наголошую - це від ВВП , а ВВП це не тільки зарплата, ВВП як правило в ДВА рази більший від суми зарплат Плюс зверніть увагу -Відсотки до ВВП за рік , по допомозі з березня по вересень- тобто за пів року... В мене питання Чи багато тут присутніх на постійній основі донатять кожну СОРОКОВУ гривню від своїх доходів? , особливо серед тих які люблять поговорити про конституцію і права людини А Прибалти так роблять...