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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8166816781688169
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 23:37

  BeneFuckTor написав:
  vitaliiangel написав:
Блинкен во время визита в Киев заявил о необходимости проведения мобилизации


Це все дуже класно і цікаво. АЛЕ до сьогодні дп документ видавали паспорти чоловікам ДО 25 років! І по цій зустірі в обід, їм теж стала 'технічна помилка'. Це просто ахренеть. Я щось дуже молодий і дурний. То після борі стамбульсікі закінчилися, закон мобілізації і фінансування сша в один день. Хто несе нам мир а хто війну? я просто вірю шо я дурний і нічого не розумію, але це вже тупо точно смахує на геноцид.

перефразовуючи попередника: "якої мобілізації тобі не вистачає?"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 23:39

  Бетон написав:Держсекретар США закликав (https://www.youtube.com/watch?v=T0iJxHBw5EE) Україну здолати корупцію всередині, щоб не стати схожою на росію.

эх Блинкен, как ты ошибаешься

антиросія, все як хотіли
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 23:42

допомога Союзників за перших 6 місяців

https://forbes.ua/inside/polshcha-estoniya-ssha-ta-shche-17-krain-yaki-naybilshe-dopomagayut-pid-chas-viyni-reyting-druziv-ukraini-vid-forbes-24082022-7895
країна ___ сума ___ ВВП
США ___ 44,5млрд___ 0,22%
Німеччина___ 7,6млрд ___ 0,20%
Британія___ 6,6млрд ___ 0,25%
Польща ___ 5,1млрд ___ 0,88%
Канада ___ 3,0млрд ___ 0,19%
Італія ___ 2,8млрд ___ 0,15%
Іспанія ___ 2,3млрд ___ 0,19%
Нідерланди___ 1,8млрд ___ 0,20%
Норвегія___ 1,3млрд ___ 0,37%
Чехія ___ 1,2млрд ___ 0,49%
Франція ___ 1,1млрд ___ 0,16%
Данія ___ 0,8млрд ___ 0,22%
Португалія___ 0,5млрд ___ 0,24%
Словаччина___ 0,4млрд ___ 0,43%
Румунія ___ 0,4млрд ___ 0,15%
Естонія ___ 0,3млрд ___ 1,13%
Латвія ___ 0,3млрд ___ 1,03%
Литва ___ 0,3млрд ___ 0,55%
Болгарія___ 0,2млрд ___ 0,29%
Словенія___ 0,1млрд ___ 0,19%


Як бачите , люди ЧУЖИХ Держав віддали від кожної 90 до кожної 600 заробленого долара....
Наголошую - це від ВВП , а ВВП це не тільки зарплата, ВВП як правило в ДВА рази більший від суми зарплат
Плюс зверніть увагу -Відсотки до ВВП за рік , по допомозі з березня по вересень- тобто за пів року...
В мене питання
Чи багато тут присутніх на постійній основі донатять кожну СОРОКОВУ гривню від своїх доходів? , особливо серед тих які люблять поговорити про конституцію і права людини
А Прибалти так роблять...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 23:43

  flyman написав:
  Бетон написав:Держсекретар США закликав (https://www.youtube.com/watch?v=T0iJxHBw5EE) Україну здолати корупцію всередині, щоб не стати схожою на росію.

эх Блинкен, как ты ошибаешься

антиросія, все як хотіли

наоборот
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 23:49

  moveton написав:
  SAndriy1 написав:у нас сьогодні заяви на звільнення написали всі чоловіки. Сказали, що посидять декілька місяців вдома, а там видно буде

А как на соцопросах, так почти ни у кого накоплений нет, с трудом от зарплаты до зарплаты дотягивают.


Будут сидеть дома - расходы упадут до "комуналка + кратошка", Ковид четко показал.
katso
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