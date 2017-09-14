Як бачите , люди ЧУЖИХ Держав віддали від кожної 90 до кожної 600 заробленого долара.... Наголошую - це від ВВП , а ВВП це не тільки зарплата, ВВП як правило в ДВА рази більший від суми зарплат Плюс зверніть увагу -Відсотки до ВВП за рік , по допомозі з березня по вересень- тобто за пів року... В мене питання Чи багато тут присутніх на постійній основі донатять кожну СОРОКОВУ гривню від своїх доходів? , особливо серед тих які люблять поговорити про конституцію і права людини А Прибалти так роблять...
pesikot написав:А где зятья ? На этот вопрос ты молчишь, как партизан на допросе
Припускаю, що в Німеччині. І припускаю, що заява Порошенка може кимось чином їх стосуватися...
Как Вы писали: "ви раніше здавались мені недурною людиною". Неужели в очередной раз ошибся? Зятья "в Німеччині", а дочки с внуками здесь?! Очень логично. Оба, естественно, в Харькове. Один с дочкой и детьми выезжал на несколько месяцев под Полтаву, второй вообще всё время в Харькове. В подвале не прячутся. Благодаря Вам посмотрел пост уникального гибрида с большим чсв - такая уверенность, что без чтения его постов я не проживу. Но вот просто интересно - "Порошенко сейчас не президент". Но был, да и сегодня депутат ВР и, насколько понимаю, глава фракции ЕС в ВР. Но у него оба сына на Запад - "ну, подумаешь, бывает". А я никто и звать меня никак и такой интерес к моим зятьям! Может мне генеалогическое древо нарисовать и показать на форуме с отчётом кто и где сейчас находится? Интересно, я своих зятьёв растил и воспитывал? Может, я ещё за пятиюродных племянников должен отчитаться и отвечать?
На всякий случай стоило привести примечание после статьи:
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Наступ на Харків продовжується, хоча сам прорив російських окупаційних військ на цьому напрямку не став неочікуваним для Збройних сил України. Зокрема це підтверджує те, що росіяни не можуть прорватись до Вовчанська вже четверту добу, хоча у 2022 році захопили цей населений пункт за кілька годин. Про це у коментарі LIGA.net заявив військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський.
"Росіян вдалося затримати на рубежі села Липці. Значить, вдалося зірвати їх головний стратегічний замисел — спробувати малими групами прорватися на Харків", — сказав Киричевський.
За його словами, прорив не став неочікуваним для ЗСУ, а значної кількості військових у прикордонні не було, тому що тримати їх там небезпечно. Водночас інженерно укріпити кордон на півночі неможливо, про що ще у березні 2024 року говорив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Насамперед це пов'язано з російськими обстрілами, котрі не дають українським інженерним групам працювати у зонах наступу на Харків.
За словами Демченка, всі напрямки на півночі України посилювалися на різній відстані від кордону (залежно від складності ситуації, рельєфу та особливостей місцевості). За канонами пострадянської воєнної науки, укріплена лінія оборони будується вглиб приблизно на 30 кілометрів: це смуга забезпечення, перша лінія та друга лінія.
"Так вийшло, що Вовчанськ опинився на лінії забезпечення. Впринципі, якихось здоровенних фортифікацій, подібних лінії Мажино, навколо цього міста не мало б вирости навіть у теорії", — сказав Киричевський.
На його думку, про блискавичні темпи наступу на Харків поки не йдеться.
"13 травня показник ворожих втрат за добу – 1700. Це шалено рекордна цифра. Росіяни четвертий день йдуть на прикордонний Вовчанськ, для захоплення якого (із подальшим виходом на окружну Харкова) 24 лютого 2022 року їм знадобилося кілька годин", — уточнив аналітик Defence Express.
Киричевський зазначив, що окупанти вирішили випробувати тактику ведення бою "у стилі РДК", тільки в більших масштабах.
"Навряд чи РДК й інші збройні підрозділи російської опозиції мають 30 000 штиків та непристойну кількість танків. Але все набагато краще, ніж ми можемо уявити", — пояснив Киричевський.
Водночас ексречник Генерального штабу, полковник запасу Влaдислaв Селезньов наголосив, що таким чином ворог промацує українську оборону, щоб зрозуміти, де є слабке місце, яке можна атакувати в ході наступу ЗС РФ на Харків.
"Сили оборони були напоготові. Буквально за кілька днів до того Україна отримала перші артилерійські боєприпаси, тому ми насипаємо ворогу не лише на цьому напрямку, але й на інших ділянках фронту", — сказав Селезньов.
Загалом, на думку експертів, ефект від посилення української оборони й певного ослаблення російської армії, доволі помітний.
"Рівень готовності до бойових дій виявився вищим, ніж зараз прийнято говорити. Ситуація складна і неприємна. Але краща, ніж її прийнято подавати. Сказати, що щось стратегічно змінилося, – складно", — наголосив Киричевський.
Франція передасть Україні нову партію зенітних ракет Aster 30 до системи протиповітряної оборони SAMP-T. Про це заявив 14 травня міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляють Reuters і Midi Libre.
Під час слухань у Національній асамблеї міністр заявив, що "щойно підписав [документ на] другу партію ракет Aster", щоб ЗРК SAMP-T, який Франція й Італія передали Україні, "й далі працював".
Лекорню не уточнив ні кількості переданих ракет, ні графіка постачань, зазначає Reuters.
КОНТЕКСТ SAMP-T – аналог ЗРК Patriot, здатний збивати балістичні й високошвидкісні цілі. На брак у країні систем ППО такого класу Україна неодноразово звертала увагу партнерів, робота над постачанням в Україну цих ЗРК триває. Зокрема, 12 квітня глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна веде активні переговори з партнерами щодо передання їй двох батарей Patriot і однієї SAMP-T.
На озброєнні ЗСУ вже є одна батарея SAMP-T, нагадав "Мілітарний". Її у 2023 році Україна отримала від Італії і Франції. 3 травня La Repubblica написала, що Італія може до саміту G7 (13 червня) надати Україні новий пакет допомоги, до якого увійде ще один ЗРК SAMP-T.
Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot (або аналогів), щоб повністю закрити небо від повітряних атак країни-агресора РФ.