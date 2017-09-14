Додано: Сер 15 тра, 2024 01:40

Наступ на Харків продовжується, хоча сам прорив російських окупаційних військ на цьому напрямку не став неочікуваним для Збройних сил України. Зокрема це підтверджує те, що росіяни не можуть прорватись до Вовчанська вже четверту добу, хоча у 2022 році захопили цей населений пункт за кілька годин. Про це у коментарі LIGA.net заявив військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський.



"Росіян вдалося затримати на рубежі села Липці. Значить, вдалося зірвати їх головний стратегічний замисел — спробувати малими групами прорватися на Харків", — сказав Киричевський.



За його словами, прорив не став неочікуваним для ЗСУ, а значної кількості військових у прикордонні не було, тому що тримати їх там небезпечно. Водночас інженерно укріпити кордон на півночі неможливо, про що ще у березні 2024 року говорив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Насамперед це пов'язано з російськими обстрілами, котрі не дають українським інженерним групам працювати у зонах наступу на Харків.



За словами Демченка, всі напрямки на півночі України посилювалися на різній відстані від кордону (залежно від складності ситуації, рельєфу та особливостей місцевості). За канонами пострадянської воєнної науки, укріплена лінія оборони будується вглиб приблизно на 30 кілометрів: це смуга забезпечення, перша лінія та друга лінія.



"Так вийшло, що Вовчанськ опинився на лінії забезпечення. Впринципі, якихось здоровенних фортифікацій, подібних лінії Мажино, навколо цього міста не мало б вирости навіть у теорії", — сказав Киричевський.



На його думку, про блискавичні темпи наступу на Харків поки не йдеться.



"13 травня показник ворожих втрат за добу – 1700. Це шалено рекордна цифра. Росіяни четвертий день йдуть на прикордонний Вовчанськ, для захоплення якого (із подальшим виходом на окружну Харкова) 24 лютого 2022 року їм знадобилося кілька годин", — уточнив аналітик Defence Express.



Киричевський зазначив, що окупанти вирішили випробувати тактику ведення бою "у стилі РДК", тільки в більших масштабах.



"Навряд чи РДК й інші збройні підрозділи російської опозиції мають 30 000 штиків та непристойну кількість танків. Але все набагато краще, ніж ми можемо уявити", — пояснив Киричевський.



Водночас ексречник Генерального штабу, полковник запасу Влaдислaв Селезньов наголосив, що таким чином ворог промацує українську оборону, щоб зрозуміти, де є слабке місце, яке можна атакувати в ході наступу ЗС РФ на Харків.



"Сили оборони були напоготові. Буквально за кілька днів до того Україна отримала перші артилерійські боєприпаси, тому ми насипаємо ворогу не лише на цьому напрямку, але й на інших ділянках фронту", — сказав Селезньов.



Загалом, на думку експертів, ефект від посилення української оборони й певного ослаблення російської армії, доволі помітний.



"Рівень готовності до бойових дій виявився вищим, ніж зараз прийнято говорити. Ситуація складна і неприємна. Але краща, ніж її прийнято подавати. Сказати, що щось стратегічно змінилося, – складно", — наголосив Киричевський.