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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8167816881698170
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 04:21

  Starikan написав:
  Ukrainian написав: На озброєнні ЗСУ вже є одна батарея SAMP-T, нагадав "Мілітарний". Її у 2023 році Україна отримала від Італії і Франції. 3 травня La Repubblica написала, що Італія може до саміту G7 (13 червня) надати Україні новий пакет допомоги, до якого увійде ще один ЗРК SAMP-T.
Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot (або аналогів), щоб повністю закрити небо від повітряних атак країни-агресора РФ.

Збивати треба насамперед літаки, що скидують ракети та КАБи.
А партнери не хочуть, щоб збивали щось над теріторією ворога.
І я не знаю, як у таких умовах будуть діяти гіпотетичні Ф-16, по яких будут пуляти С-400.

Минулорічне.
Ігнат підтвердив, що в травні Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків
https://tsn.ua/ukrayina/ignat-pidtverdi ... 59356.html
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 05:31

В селі мабуть не залишилось людей чому не проінформували про це раніш ?

На околиці села Липці українські "зуби дракона" лежать без діла з літа 2023 року – DeepState
https://war.gordonua.com/ukr/na-okolits ... 07142.html
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