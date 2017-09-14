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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8167816881698170
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 04:21

  Starikan написав:
  Ukrainian написав: На озброєнні ЗСУ вже є одна батарея SAMP-T, нагадав "Мілітарний". Її у 2023 році Україна отримала від Італії і Франції. 3 травня La Repubblica написала, що Італія може до саміту G7 (13 червня) надати Україні новий пакет допомоги, до якого увійде ще один ЗРК SAMP-T.
Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot (або аналогів), щоб повністю закрити небо від повітряних атак країни-агресора РФ.

Збивати треба насамперед літаки, що скидують ракети та КАБи.
А партнери не хочуть, щоб збивали щось над теріторією ворога.
І я не знаю, як у таких умовах будуть діяти гіпотетичні Ф-16, по яких будут пуляти С-400.

Минулорічне.
Ігнат підтвердив, що в травні Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків
https://tsn.ua/ukrayina/ignat-pidtverdi ... 59356.html
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 05:31

В селі мабуть не залишилось людей чому не проінформували про це раніш ?

На околиці села Липці українські "зуби дракона" лежать без діла з літа 2023 року – DeepState
https://war.gordonua.com/ukr/na-okolits ... 07142.html
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 06:00

  Ukrainian написав:В селі мабуть не залишилось людей чому не проінформували про це раніш ?

На околиці села Липці українські "зуби дракона" лежать без діла з літа 2023 року – DeepState
https://war.gordonua.com/ukr/na-okolits ... 07142.html

Бо всім пох. І не призначений головний по регіону. Військові та цивільні окремо. І кожен думає як вкрасти. І на третій рік війни всі думають що само мине та їх не зачепить.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 06:04

  Xenon написав:Кацапи викладають фото і відео купи бетонних трикутників просто навалених кучами в лісосмугах в районі Липців (харківської області)

Кошти освоїли...
Якщо правда то це пц повний.[/quote]
Якщо ...

Xenon відомий тим, що любить викладати фото від кацапів
А кацапам вірити не можна[/quote]
https://t.me/DeepStateUA/19483. Дипстейт про це теж написав[/quote]

Наші це підтверджують. ліній оборони просто нема.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 06:23

  Волинь написав:
  Ukrainian написав:В селі мабуть не залишилось людей чому не проінформували про це раніш ?

На околиці села Липці українські "зуби дракона" лежать без діла з літа 2023 року – DeepState
https://war.gordonua.com/ukr/na-okolits ... 07142.html

Бо всім пох. І не призначений головний по регіону. Військові та цивільні окремо. І кожен думає як вкрасти. І на третій рік війни всі думають що само мине та їх не зачепить.

Чому в кацапів це було по іншому ? Значить усе таки не «один народ».

Окопы и "зубы дракона": на спутниковых снимках видны оборонительные укрепления России на востоке Украины и в Крыму
Но украинской армии, скорее всего, предстоит столкнуться и с другими ловушками.
Весьма вероятно, что участки между тремя линиями обороны Токмака были заминированы, считает Марк Канчиан из американской организации Центр стратегических и международных исследований.
"Минные поля - стандартная часть обороны, и русские широко использовали их на протяжении всей войны", - говорит он.
"Здесь они будут крупными и лучше замаскированными. Их цель - замедлить украинские атаки для того, чтобы другие боевые части - артиллерия и пехота- могли нанести удар по наступающим", - отметил Канчиан.
https://www.bbc.com/russian/news-65673993
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 06:25

  Волинь написав:
  Xenon написав:Кацапи викладають фото і відео купи бетонних трикутників просто навалених кучами в лісосмугах в районі Липців (харківської області)

Кошти освоїли...
Якщо правда то це пц повний.

Якщо ...

Xenon відомий тим, що любить викладати фото від кацапів
А кацапам вірити не можна[/quote]
https://t.me/DeepStateUA/19483. Дипстейт про це теж написав[/quote]

Наші це підтверджують. ліній оборони просто нема.[/quote]
Десь є нормальні. Там кацапи і не наступали мабуть.
Україна створила нові укріплення на багато сотень кілометрів вздовж лінії фронту. Тут є траншеї, бетонні "зуби дракона" та підземні командні центри, повідомляє видання британське видання Тelegraph.
Нові укріплення є на Донеччині біля міст Лиман та Авдіївка, на Харківщині біля Куп'янська та на півночі, вздовж російського та білоруського кордону. На півночі, згідно з нещодавнім звітом агентства Reuters, Київ зміцнив свої оборонні укріплення на 63%.
Масштабне будівництво нових оборонних ліній стало переходом від обіцянок великого наступу у 2023-му до стратегії активної оборони у 2024-му.
"Нові оборонні споруди дуже нагадують так звану "лінію Суровікіна" – тришарову систему окопів, танкових пасток і опорних пунктів, які Росія успішно використовувала для зриву контрнаступу України. Київ повторив мінні поля, які завдавали шкоди підготовленим НАТО бригадам із західних танків і бронетехніки", - йдеться в матеріалі.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cp9wynpkdj0o
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 06:25

У ніч на 15 травня у Севастополі, Євпаторії та Сімферополі пролунали гучні вибухи.

Місцеві мешканці розповідають про щонайменше 20 ракет, повідомив телеграм-канал ASTRA.

"В районі аеродрому Бельбек досі "щось горить", - йдеться у повідомленні.
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  #<1 ... 8167816881698170
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