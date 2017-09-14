Starikan написав:Ukrainian написав: На озброєнні ЗСУ вже є одна батарея SAMP-T, нагадав "Мілітарний". Її у 2023 році Україна отримала від Італії і Франції. 3 травня La Repubblica написала, що Італія може до саміту G7 (13 червня) надати Україні новий пакет допомоги, до якого увійде ще один ЗРК SAMP-T.
Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot (або аналогів), щоб повністю закрити небо від повітряних атак країни-агресора РФ.
Збивати треба насамперед літаки, що скидують ракети та КАБи.
А партнери не хочуть, щоб збивали щось над теріторією ворога.
І я не знаю, як у таких умовах будуть діяти гіпотетичні Ф-16, по яких будут пуляти С-400.
Минулорічне.
Ігнат підтвердив, що в травні Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків