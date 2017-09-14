С 3 по 9 мая Ли Хуэй посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, где провел переговоры с дипломатами и высокопоставленными должностными лицами.
До этого Ли Хуэй также общался с официальными лицами из Бразилии, Южной Африки, Индонезии, Казахстана и других стран.
Китай провел углубленный обмен мнениями, и все стороны в целом согласны со следующими предложениями, выдвинутыми Китаем:
1. Призвать к соблюдению трех принципов, а именно: приостановке военных действий, прекращению дальнейшей эскалации и недопущению провоцирования.
2. Диалог и переговоры - единственный возможный способ разрешения украинского кризиса. Необходимо создать условия для возобновления прямого диалога и способствовать охлаждению и деэскалации ситуации до тех пор, пока не будет достигнуто всеобъемлющее прекращение огня.
3. Увеличение объем гуманитарной помощи и предотвращение гуманитарного кризиса. Сторонам в конфликте следует избегать нападений на гражданское население и гражданские объекты, уважать основные права военнопленных. Поддерживать обмен военнопленными между сторонами конфликта.
4. Противодействовать применению ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерного кризиса.
5. Противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции. Все стороны должны соблюдать международные законы, такие как Конвенция о ядерной безопасности, и решительно избегать техногенных ядерных аварий.
6. Поддерживать международное энергетическое, финансовое, зерноторговое, транспортное и иное сотрудничество. Совместно поддерживать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты, оптические кабели. Обеспечивать стабильность глобальной производственной цепочки поставок.
Все стороны согласились продолжать поддерживать связь и координацию.
Боррель считает, что Китай уже не может быть посредником между Украиной и РФ
"Да, Китай поддерживает Россию, но пока он не оказывал России военной помощи. Мы должны быть бдительными, чтобы не толкнуть Россию в руки Китая. Но я не думаю, что Китай чувствует себя очень комфортно от того, что там (в России – ред.) происходит", – считает Боррель.
На всякий случай стоило привести примечание после статьи:
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Тут постійно приходиться нагадувати місцевим ботам, що якщо іде репост відео Чаплиги, Соскіна чи Trigger MMA то це не означає що той хто репостить розділяє думки авторів (які ще й різних політичних орієнтацій.), він тільки висвітлює іншу інформацію, щоб було що обміркувати та обговорити.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 15 тра, 2024 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Франция официально направила свои первые войска в Украину. Они были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске . Французские солдаты набираются из 3-го французского пехотного полка, который является одним из основных подразделений французского Иностранного легиона (Légion étrangère).
Сама Франция не располагает большим количеством войск, которые можно было бы разместить на линии фронта в Украине, если бы французское правительство захотело этого сделать. По имеющимся данным, сегодня Франция не может поддержать развертывание полной дивизии за рубежом и не будет иметь такой возможности не раньше 2027 года.
Решение отправить иностранных легионеров само по себе является своеобразным французским компромиссом. Франция не развертывает свою армию, и, за исключением небольшого числа офицеров, все остальные посланные люди не являются гражданами Франции.