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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:29
yama написав:
Підкажіть по якій статті найчастіше дають умовно?
рекомендую наркоту. 100% бронь.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:31
vitaliiangel написав: yama написав:
Підкажіть по якій статті найчастіше дають умовно?
рекомендую наркоту. 100% бронь.
А точно дадуть умовно скільки треба буде дати щоб було умовно?
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yama
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:31
Як я вже говорив насправді ухилянні от це той військовослужбовець збройних сил України який займає теплу тилову посаду в Глибокому тилу і не готовий замінити хоча б на 3 місяці військовослужбовця який знаходиться Безпосередньо в зоні проведення бойових дій таким чином була би чудова ротація воїни на передовій могли би відпочити побачити свої сім’ї дітей дружин вони би цілком справилися з бюрократичної роботою в тилу. Не забуваємо що у нас 1,3 млн Військовослужбовців з яких тільки 300 тис безпосередньо Залучені До виконання бойових завдань. Тобто менше 25 відсотків. Тобто ротацію а також мобілізацію цілком можна проводити серед купи тилових Ухиляннітів на теплих посадах .
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yama
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:34
yama написав: vitaliiangel написав: yama написав:
Підкажіть по якій статті найчастіше дають умовно?
рекомендую наркоту. 100% бронь.
А точно дадуть умовно скільки треба буде дати щоб було умовно?
даже если не дадут, наркоманов в ЗСУ не берут.
yama написав:
Тобто ротацію а також мобілізацію цілком можна проводити серед купи тилових Ухиляннітів на теплих посадах
1й сорт нельзя на передок. В этом вся проблема. То что необходимые силы есть и ловить никого не надо давно известно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 15 тра, 2024 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:35
vitaliiangel написав: yama написав:
А точно дадуть умовно скільки треба буде дати щоб було умовно?
даже если не дадут, наркоманов в ЗСУ не берут.
Це трошки не співвідноситься з моїм здоровим способом життя хіба закладчиком
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yama
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:35
yama написав:
Тобто ротацію а також мобілізацію цілком можна проводити серед купи тилових Ухиляннітів на теплих посадах .
А які посади теплі?)
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Andrey2512
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