RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8168816981708171
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:29

  yama написав:Підкажіть по якій статті найчастіше дають умовно?
рекомендую наркоту. 100% бронь.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23308
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:31

  vitaliiangel написав:
  yama написав:Підкажіть по якій статті найчастіше дають умовно?
рекомендую наркоту. 100% бронь.
А точно дадуть умовно скільки треба буде дати щоб було умовно?
yama
 
Повідомлень: 4825
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9020 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як я вже говорив насправді ухилянні от це той військовослужбовець збройних сил України який займає теплу тилову посаду в Глибокому тилу і не готовий замінити хоча б на 3 місяці військовослужбовця який знаходиться Безпосередньо в зоні проведення бойових дій таким чином була би чудова ротація воїни на передовій могли би відпочити побачити свої сім’ї дітей дружин вони би цілком справилися з бюрократичної роботою в тилу. Не забуваємо що у нас 1,3 млн Військовослужбовців з яких тільки 300 тис безпосередньо Залучені До виконання бойових завдань. Тобто менше 25 відсотків. Тобто ротацію а також мобілізацію цілком можна проводити серед купи тилових Ухиляннітів на теплих посадах .
yama
 
Повідомлень: 4825
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9020 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:34

  yama написав:
  vitaliiangel написав:
  yama написав:Підкажіть по якій статті найчастіше дають умовно?
рекомендую наркоту. 100% бронь.
А точно дадуть умовно скільки треба буде дати щоб було умовно?

даже если не дадут, наркоманов в ЗСУ не берут.
  yama написав:Тобто ротацію а також мобілізацію цілком можна проводити серед купи тилових Ухиляннітів на теплих посадах
1й сорт нельзя на передок. В этом вся проблема. То что необходимые силы есть и ловить никого не надо давно известно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 15 тра, 2024 10:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23308
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:35

  vitaliiangel написав:
  yama написав:А точно дадуть умовно скільки треба буде дати щоб було умовно?

даже если не дадут, наркоманов в ЗСУ не берут.

Це трошки не співвідноситься з моїм здоровим способом життя хіба закладчиком :oops:
yama
 
Повідомлень: 4825
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9020 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Тобто ротацію а також мобілізацію цілком можна проводити серед купи тилових Ухиляннітів на теплих посадах .


А які посади теплі?)
Andrey2512
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 04.04.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8168816981708171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andrey2512, Bobua, sens, vitaliiangel, yama і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 33737
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 195194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 638256
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3977)
15.05.2024 09:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.