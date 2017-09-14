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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:41
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок заблокований з подачі ТЦК: пояснення банків
На вашу думку, на що спрямовані такі дії? Які ще варіанти можемо побачити у майбутньому у відношеннях держава/банки/"ухилянт"?
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:59
yama написав:
Як я вже говорив насправді ухилянні от це той військовослужбовець збройних сил України який займає теплу тилову посаду в Глибокому тилу і не готовий замінити хоча б на 3 місяці військовослужбовця який знаходиться Безпосередньо в зоні проведення бойових дій таким чином була би чудова ротація воїни на передовій могли би відпочити побачити свої сім’ї дітей дружин вони би цілком справилися з бюрократичної роботою в тилу.
Не забуваємо що у нас 1,3 млн Військовослужбовців з яких тільки 300 тис безпосередньо Залучені До виконання бойових завдань. Тобто менше 25 відсотків. Тобто ротацію а також мобілізацію цілком можна проводити серед купи тилових Ухиляннітів на теплих посадах .
Гарна ідея.
Але чи сравді потягнуть?
Часто не можуть впоратись із смартфоном чи моб.зв`язком.
От, з найцікавішого -- бувають випадки, що зайдуть в режим talkback і не здатні звідти вийти. Або затягнуть ярлик “незамінного ютюба” в якусь групу ярликів, а потім перелякані бігають, “як його перевстановити”.
Або поставлять сімку в модем, а потім нездатні її правильно поповнити, бо не вміють зайти на службову сторінку і читати смс. Я зайшов і бачив як десь понад дві тисячі грв були потрачені у водафоні на пакети 10грв/200МБ...
Яку саме “бюрократ.працю” доручити цим людям? Лише фіз.працю...
Крім того, це треба фронтову частину розбирати з дискретністю по одній людині. Бо кожен хоче ж у своє місто/село.
А переведення між частинами -- то чомусь складно у війську...
І всього на 3міс після усіх цих тетрісових головоломок?
Отже, треба ламати всю систему прив`язки до в.ч.
А вводити інші правила.
3міс на фронті.
9вдома.
Ні частин, ні бригад, ні батальйонів.
Лише вказувати місце праці і хто командир. Як в комерції...
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Bobua
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Додано: Сер 15 тра, 2024 11:05
Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Мадрида, який мав відбутися наступної п'ятниці, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Іспанії EFE із посиланням на джерела в Королівському домі Іспанії, оскільки Зеленський мав зустрітися з королем Феліпе VI та бути присутнім на обіді в Королівському палаці.
При дворі короля не пояснили причин скасування візиту, який мав стати першим двостороннім візитом Зеленського до Іспанії, і в рамках якого він мав зустрітися з головою уряду Педро Санчесом для підписання угоди з питань безпеки.
Дипломатичні джерела зазначають, що скасування поїздки українського президента, під час якої він планував відвідати також Португалію, пов'язане зі складною ситуацією на фронті.
или королевское меню не подошло
Запасів палива на АЗС вистачить два тижні.
Набуття чинності законом про мобілізацію в Україні може спровокувати паливний колапс, тобто ціни на АЗС злетять. Такими прогнозами поділився засновник логістичної групи компаній "Прайм" Дмитро Лєушкін, пише УНІАН.
Водії вантажівок стають невиїзними
Леушкін зазначив, що через неоновлені дані до ТЦК з 18 травня за кордон не зможуть виїхати водії вантажівок, які перевозять пальне та інші товари.
За його словами, через черги до ТЦК водії не зможуть своєчасно оновити дані. Крім черг у ТЦК, необхідно пройти також ВЛК, а після цього, швидше за все, не всім водіям підтвердять броню.
"З 18 травня за кордон перестануть випускати вантажівки з водіями, які не мають QR-коду. А QR-код – це ТЦК та ВЛК. Якщо це станеться, то у нас буде паливна криза", – наголосив Левкін.
Він додав, що це може стосуватися не тільки пально-мастильних матеріалів, а й ліків та інших імпортних товарів.
"Якщо тільки 5% вантажівок залишиться на рейси, то це колапс. Ажіотаж та ціни злетять миттєво", – наголосив експерт.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 15 тра, 2024 11:13
vitaliiangel написав:
Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Мадрида, який мав відбутися наступної п'ятниці, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Іспанії EFE із посиланням на джерела в Королівському домі Іспанії, оскільки Зеленський мав зустрітися з королем Феліпе VI та бути присутнім на обіді в Королівському палаці.
При дворі короля не пояснили причин скасування візиту, який мав стати першим двостороннім візитом Зеленського до Іспанії, і в рамках якого він мав зустрітися з головою уряду Педро Санчесом для підписання угоди з питань безпеки.
Дипломатичні джерела зазначають, що скасування поїздки українського президента, під час якої він планував відвідати також Португалію, пов'язане зі складною ситуацією на фронті.
или королевское меню не подошло
Запасів палива на АЗС вистачить два тижні.
Набуття чинності законом про мобілізацію в Україні може спровокувати паливний колапс, тобто ціни на АЗС злетять. Такими прогнозами поділився засновник логістичної групи компаній "Прайм" Дмитро Лєушкін, пише УНІАН.
Водії вантажівок стають невиїзними
Леушкін зазначив, що через неоновлені дані до ТЦК з 18 травня за кордон не зможуть виїхати водії вантажівок, які перевозять пальне та інші товари.
За його словами, через черги до ТЦК водії не зможуть своєчасно оновити дані. Крім черг у ТЦК, необхідно пройти також ВЛК, а після цього, швидше за все, не всім водіям підтвердять броню.
"З 18 травня за кордон перестануть випускати вантажівки з водіями, які не мають QR-коду. А QR-код – це ТЦК та ВЛК. Якщо це станеться, то у нас буде паливна криза", – наголосив Левкін.
Він додав, що це може стосуватися не тільки пально-мастильних матеріалів, а й ліків та інших імпортних товарів.
"Якщо тільки 5% вантажівок залишиться на рейси, то це колапс. Ажіотаж та ціни злетять миттєво", – наголосив експерт.
ніби мала бути підписана малява, що Іспанія єслі чьо кине підписку, але трійка-семріка-туз і карета перетворюється в кавуна
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 15 тра, 2024 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 11:14
Bobua написав: yama написав:
Як я вже говорив насправді ухилянні от це той військовослужбовець збройних сил України який займає теплу тилову посаду в Глибокому тилу і не готовий замінити хоча б на 3 місяці військовослужбовця який знаходиться Безпосередньо в зоні проведення бойових дій таким чином була би чудова ротація воїни на передовій могли би відпочити побачити свої сім’ї дітей дружин вони би цілком справилися з бюрократичної роботою в тилу.
Не забуваємо що у нас 1,3 млн Військовослужбовців з яких тільки 300 тис безпосередньо Залучені До виконання бойових завдань. Тобто менше 25 відсотків. Тобто ротацію а також мобілізацію цілком можна проводити серед купи тилових Ухиляннітів на теплих посадах .
Гарна ідея.
Але чи сравді потягнуть?
Часто не можуть впоратись із смартфоном чи моб.зв`язком.
От, з найцікавішого -- бувають випадки, що зайдуть в режим talkback і не здатні звідти вийти. Або затягнуть ярлик “незамінного ютюба” в якусь групу ярликів, а потім перелякані бігають, “як його перевстановити”.
Або поставлять сімку в модем, а потім нездатні її правильно поповнити, бо не вміють зайти на службову сторінку і читати смс. Я зайшов і бачив як десь понад дві тисячі грв були потрачені у водафоні на пакети 10грв/200МБ...
Яку саме “бюрократ.працю” доручити цим людям? Лише фіз.працю...
Крім того, це треба фронтову частину розбирати з дискретністю по одній людині. Бо кожен хоче ж у своє місто/село.
А переведення між частинами -- то чомусь складно у війську...
І всього на 3міс після усіх цих тетрісових головоломок?
Отже, треба ламати всю систему прив`язки до в.ч.
А вводити інші правила.
3міс на фронті.
9вдома.
Ні частин, ні бригад, ні батальйонів.
Лише вказувати місце праці і хто командир. Як в комерції...
У вас уже є якісь ідеї здоровий підхід обговорення завжди можна щось придумати я даю ідею робота над її реалізацію це робота яку треба виконувати я її готовий виконувати якщо мене попросять
Сильно недооцінюєте наших котиків на фронті, щоб ви розуміли вони перепрошивають Дрони на інші частоти, замінюють роз’єми в пультах і антенах. Щодня чи що тижня перепрограмовують цифрові рації та ретранслятори на інші коди та частоти. Проводять модифікацію прошивок DJI. І це тільки мала частина з того що проводиться. Користуються тепловізорами та приладами нічного бачення по 200 тис ₴. Часто Самі ж їх купують та обирають за свої гроші. Теж стосується всього обвісу до зброї. Тут скоріше виникає навіть навпаки питання високої кваліфікації тих хто на передку займаються специфічними речами такими як РЕР та РЕБ Чого точно не вміють тилові.
Та без проблем нехай місяця вчаться разом з досвідченими військовими на фронті а вже тоді проходить ротація це навіть дає можливість отримати більше висококваліфікованих військових які знайомі з сучасними технологіями реб та рер. Тобто такі спеціалісти зараз дуже цінні і було би чудово якби вимо вони могли передати свій досвід комусь іще і чим більший кількості людей вони передадуть свій досвід тим краще саме для цього теж було би дуже добре проводити ротацію щоб не дай Боже не втрачати таких спеціалістів.
Той же Хотаб якого и всі так любимо та поважаємо, Міг би зайнятися цією темою на передку переймаючи досвід.
Деякі високотехнологічні штуки у нас приходить у ВСУ , є такі штуки як дистанційні міно укладчики. Той же час не треба перебільшувати складність роботи тиловиків. Буде дуже добре якщо бойові солдати навчаться тим самим Штукам про які ви написали як то поповнення рахунку модеми 7 карти в тилу. Тому не йде мова що поміняти одразу всіх на всіх а наприклад Привести з тилу 25 відсотків на навчання в бригаду , Через 3 місяці навчання, 25 відсотків старослужачих поїде в тил. Нехай тих 25 відсотків в тилу буде порожньо В цей час їхні колеги переймають на себе їхню роботу адже збільшити кількість роботи лише на четверть Цілком реально для тилу, Всім відомо що у вже згаданій комерції , коли хтось іде у відпустку його колеги розподіляють між собою його роботу і ніхто не помер і всі справляються. Те ж і на заводах коли слюсар петренко запив то інші слюсарі працюють більше .
Востаннє редагувалось yama
в Сер 15 тра, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 11:16
но есть и плюс, перестали звиздеть про вступление в ЕС И НАТО. наверное партнеры попросили поменьше пиарить эту тему, мож на волне блокировки ухылянтам кислорода все призабудут ради чего собственно воюем.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 11:21
vitaliiangel написав:
но есть и плюс, перестали звиздеть про вступление в ЕС И НАТО. наверное партнеры попросили поменьше пиарить эту тему, мож на волне блокировки ухылянтам кислорода все призабудут ради чего собственно воюем.
#нєзабудємнєпростім
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Додано: Сер 15 тра, 2024 11:22
Bobua написав:
Отже, треба ламати всю систему прив`язки до в.ч.
А вводити інші правила.
3міс на фронті.
9вдома.
Ні частин, ні бригад, ні батальйонів.
Лише вказувати місце праці і хто командир. Як в комерції...
1. Людина буде ходити на роботу якщо в неї не вистачає грошей
2. Хлопці що давно воюють підняли чимало грошей і почали цінувати власне життя більше за гроші.
3. Служба повинна бути організована так, щоб виплати були високі але грошей не вистачало. див. п.1.
Тобто вахтовий метод підходить.
Пропозиції від героїчних тилових щурів воювати та гинути за яхту Ахметова це шлях до обвалу тилу та розгромної поразки у війні.
Вперёд, орлы!... А я за вами. Я грудью постою ... за вашими спинами!
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Додано: Сер 15 тра, 2024 11:24
UA написав: Bobua написав:
Отже, треба ламати всю систему прив`язки до в.ч.
А вводити інші правила.
3міс на фронті.
9вдома.
Ні частин, ні бригад, ні батальйонів.
Лише вказувати місце праці і хто командир. Як в комерції...
1. Людина буде ходити на роботу якщо в неї не вистачає грошей
2. Хлопці що давно воюють підняли чимало грошей і почали цінувати власне життя більше за гроші.
3. Служба повинна бути організована так, щоб виплати були високі але грошей не вистачало. див. п.1.
Тобто вахтовий метод підходить.
Пропозиції від героїчних тилових щурів воювати та гинути за яхту Ахметова це шлях до обвалу тилу та розгромної поразки у війні.
Вперёд, орлы!... А я за вами. Я грудью постою ... за вашими спинами!
та це ж контракти на 6 чи скільки там місяців із чіткими правилами, прям як в ЧВК Занзібар, тільки там 8..10кує і не так опасно (хіба фумігатори від бойових комарів)
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