Додано: Сер 15 тра, 2024 11:14

Bobua написав: yama написав: Як я вже говорив насправді ухилянні от це той військовослужбовець збройних сил України який займає теплу тилову посаду в Глибокому тилу і не готовий замінити хоча б на 3 місяці військовослужбовця який знаходиться Безпосередньо в зоні проведення бойових дій таким чином була би чудова ротація воїни на передовій могли би відпочити побачити свої сім’ї дітей дружин вони би цілком справилися з бюрократичної роботою в тилу. Не забуваємо що у нас 1,3 млн Військовослужбовців з яких тільки 300 тис безпосередньо Залучені До виконання бойових завдань. Тобто менше 25 відсотків. Тобто ротацію а також мобілізацію цілком можна проводити серед купи тилових Ухиляннітів на теплих посадах . Як я вже говорив насправді ухилянні от це той військовослужбовець збройних сил України який займає теплу тилову посаду в Глибокому тилу і не готовий замінити хоча б на 3 місяці військовослужбовця який знаходиться Безпосередньо в зоні проведення бойових дій таким чином була би чудова ротація воїни на передовій могли би відпочити побачити свої сім’ї дітей дружинНе забуваємо що у нас 1,3 млн Військовослужбовців з яких тільки 300 тис безпосередньо Залучені До виконання бойових завдань. Тобто менше 25 відсотків. Тобто ротацію а також мобілізацію цілком можна проводити серед купи тилових Ухиляннітів на теплих посадах .



Гарна ідея.



Але чи сравді потягнуть?

Часто не можуть впоратись із смартфоном чи моб.зв`язком.

От, з найцікавішого -- бувають випадки, що зайдуть в режим talkback і не здатні звідти вийти. Або затягнуть ярлик “незамінного ютюба” в якусь групу ярликів, а потім перелякані бігають, “як його перевстановити”.

Або поставлять сімку в модем, а потім нездатні її правильно поповнити, бо не вміють зайти на службову сторінку і читати смс. Я зайшов і бачив як десь понад дві тисячі грв були потрачені у водафоні на пакети 10грв/200МБ...



Яку саме “бюрократ.працю” доручити цим людям? Лише фіз.працю...



Крім того, це треба фронтову частину розбирати з дискретністю по одній людині. Бо кожен хоче ж у своє місто/село.



А переведення між частинами -- то чомусь складно у війську...





І всього на 3міс після усіх цих тетрісових головоломок?





Отже, треба ламати всю систему прив`язки до в.ч.

А вводити інші правила.

3міс на фронті.

9вдома.

Ні частин, ні бригад, ні батальйонів.

Лише вказувати місце праці і хто командир. Як в комерції... Гарна ідея.Але чи сравді потягнуть?Часто не можуть впоратись із смартфоном чи моб.зв`язком.От, з найцікавішого -- бувають випадки, що зайдуть в режим talkback і не здатні звідти вийти. Або затягнуть ярлик “незамінного ютюба” в якусь групу ярликів, а потім перелякані бігають, “як його перевстановити”.Або поставлять сімку в модем, а потім нездатні її правильно поповнити, бо не вміють зайти на службову сторінку і читати смс. Я зайшов і бачив як десь понад дві тисячі грв були потрачені у водафоні на пакети 10грв/200МБ...Яку саме “бюрократ.працю” доручити цим людям? Лише фіз.працю...Крім того, це треба фронтову частину розбирати з дискретністю по одній людині. Бо кожен хоче ж у своє місто/село.А переведення між частинами -- то чомусь складно у війську...І всього на 3міс після усіх цих тетрісових головоломок?Отже, треба ламати всю систему прив`язки до в.ч.А вводити інші правила.3міс на фронті.9вдома.Ні частин, ні бригад, ні батальйонів.Лише вказувати місце праці і хто командир. Як в комерції...

У вас уже є якісь ідеї здоровий підхід обговорення завжди можна щось придумати я даю ідею робота над її реалізацію це робота яку треба виконувати я її готовий виконувати якщо мене попросятьСильно недооцінюєте наших котиків на фронті, щоб ви розуміли вони перепрошивають Дрони на інші частоти, замінюють роз’єми в пультах і антенах. Щодня чи що тижня перепрограмовують цифрові рації та ретранслятори на інші коди та частоти. Проводять модифікацію прошивок DJI. І це тільки мала частина з того що проводиться. Користуються тепловізорами та приладами нічного бачення по 200 тис ₴. Часто Самі ж їх купують та обирають за свої гроші. Теж стосується всього обвісу до зброї. Тут скоріше виникає навіть навпаки питання високої кваліфікації тих хто на передку займаються специфічними речами такими як РЕР та РЕБ Чого точно не вміють тилові.Та без проблем нехай місяця вчаться разом з досвідченими військовими на фронті а вже тоді проходить ротація це навіть дає можливість отримати більше висококваліфікованих військових які знайомі з сучасними технологіями реб та рер. Тобто такі спеціалісти зараз дуже цінні і було би чудово якби вимо вони могли передати свій досвід комусь іще і чим більший кількості людей вони передадуть свій досвід тим краще саме для цього теж було би дуже добре проводити ротацію щоб не дай Боже не втрачати таких спеціалістів.Той же Хотаб якого и всі так любимо та поважаємо, Міг би зайнятися цією темою на передку переймаючи досвід.Деякі високотехнологічні штуки у нас приходить у ВСУ , є такі штуки як дистанційні міно укладчики. Той же час не треба перебільшувати складність роботи тиловиків. Буде дуже добре якщо бойові солдати навчаться тим самим Штукам про які ви написали як то поповнення рахунку модеми 7 карти в тилу. Тому не йде мова що поміняти одразу всіх на всіх а наприклад Привести з тилу 25 відсотків на навчання в бригаду , Через 3 місяці навчання, 25 відсотків старослужачих поїде в тил. Нехай тих 25 відсотків в тилу буде порожньо В цей час їхні колеги переймають на себе їхню роботу адже збільшити кількість роботи лише на четверть Цілком реально для тилу, Всім відомо що у вже згаданій комерції , коли хтось іде у відпустку його колеги розподіляють між собою його роботу і ніхто не помер і всі справляються. Те ж і на заводах коли слюсар петренко запив то інші слюсарі працюють більше .