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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8170817181728173>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:29


https://www.stopcor.org/ukr/section-sus ... -2024.html
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 15 тра, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:30

ВЛК

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Трохи здивувала така вибірковість.
Це якась профспілка депутатів корупціонерів та ґвалтівників.
считается умереть за заводы ахметова это честь, а отсидеть за убийство какой то гниды бесчестие. Сложно понять современные ценности. Коррупционеров в тюрьмах нет, пусть не звиздят, был один зварыч и тот уже вышел.
  UA написав:Якщо ви добропорядний громадянин та немає кримінального минулого, то за крадіжку зі взломом отнимаете 2 роки умовно.
в ближ.время это подправят и всё мелко условное наказание будет проходить в збд.

Сьогодні мав направлення до лікаря - два десятки поперед мене,всі у військовий формі ,з ними жіночка у цивільному, вийшов лікар і мені щось пояснював ,бо з них всіх самий дорослий на вигляд
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:37


А ЛАД питав, "гдє взять дєньгі" для збільшення виплат мобілізованим.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:А ЛАД питав, "гдє взять дєньгі" для збільшення виплат мобілізованим.

если взять ЭТИ деньги для выплат мобилизованным, то где взять деньги на жизнь детей депутатов Харькова в Англиях\Испаниях?
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:41

  fler написав:По подготовке к саммиту НАТО и документе, который представила группа Ермака-Расмуссена....

Я так і нєпонял, це зрада чи перемога)
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:45

  flyman написав:та це ж контракти на 6 чи скільки там місяців із чіткими правилами, прям як в ЧВК Занзібар, тільки там 8..10кує і не так опасно (хіба фумігатори від бойових комарів)

Подивіться як розумно організовано мобілізацію у москалів.
Армія вільних громадян завжди сильніша за армію рабів персів. Древньогрецька мудрість.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Подивіться як розумно організовано мобілізацію у москалів.

Флер, ваш выход. Давайте сюда про свои "буряты с унитазами и стиралками" :D
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:53

https://www.nytimes.com/2024/05/14/us/p ... e-war.html

Нью-Йорк таймс знову розганяє зраду про можливість корейського сценарію. Але щоб ми через рік не почули від ОП щось типу "у нас зараз погана переговорна позиція для обговорення корейського сценарію" :(
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:56

  dimo_0n написав:
  UA написав:Подивіться як розумно організовано мобілізацію у москалів.

Флер, ваш выход. Давайте сюда про свои "буряты с унитазами и стиралками" :D

Ванька процитую:
"пообщались со свежим пленным из 61 обрмп, один из которых пытался штурмовать наши позиции на островах в Херсонской области

Королёв Дмитрий Геннадиевич, 07.06.1970 - один из немногих, кто смог выжить и сдаться в плен после боевых столкновений

всю их группу разбили, а остаток группы сдался в плен

говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили

сказали, что будет служить в Мурманской области, а оказался голубчик у нас тут

ума не хватило уйти в самоволку, в итоге начал жаловаться, что ему ничего не платят и держат в скотских условиях, поэтому чтобы рядовой "не вонял" командиры отправили его на верную смерть - на штурм наших позиций на островах."
https://t.me/vanek_nikolaev/23552
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:02

  fler написав:
  dimo_0n написав:
  UA написав:Подивіться як розумно організовано мобілізацію у москалів.

Флер, ваш выход. Давайте сюда про свои "буряты с унитазами и стиралками" :D


Королёв Дмитрий Геннадиевич, 07.06.1970 - один из немногих, кто смог выжить и сдаться в плен после боевых столкновений

всю их группу разбили, а остаток группы сдался в плен

говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили

сказали, что будет служить в Мурманской области, а оказался голубчик у нас тут

ума не хватило уйти в самоволку, в итоге начал жаловаться, что ему ничего не платят и держат в скотских условиях, поэтому чтобы рядовой "не вонял" командиры отправили его на верную смерть - на штурм наших позиций на островах."

Дивно було б, якби потрапивши у полон, цей пан почав хвалитися виплатою за укладення контракту та розміром зарплатні, а також казати "хохли, я прийшов вас вбивати за гроші". Звичайно, він хворе-нещасне, командири-нелюді, змусили. А він сам повар, насправді.
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