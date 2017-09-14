UA написав:Трохи здивувала така вибірковість. Це якась профспілка депутатів корупціонерів та ґвалтівників.
считается умереть за заводы ахметова это честь, а отсидеть за убийство какой то гниды бесчестие. Сложно понять современные ценности. Коррупционеров в тюрьмах нет, пусть не звиздят, был один зварыч и тот уже вышел.
UA написав:Якщо ви добропорядний громадянин та немає кримінального минулого, то за крадіжку зі взломом отнимаете 2 роки умовно.
в ближ.время это подправят и всё мелко условное наказание будет проходить в збд.
Сьогодні мав направлення до лікаря - два десятки поперед мене,всі у військовий формі ,з ними жіночка у цивільному, вийшов лікар і мені щось пояснював ,бо з них всіх самий дорослий на вигляд
UA написав:Подивіться як розумно організовано мобілізацію у москалів.
Флер, ваш выход. Давайте сюда про свои "буряты с унитазами и стиралками"
Ванька процитую: "пообщались со свежим пленным из 61 обрмп, один из которых пытался штурмовать наши позиции на островах в Херсонской области
Королёв Дмитрий Геннадиевич, 07.06.1970 - один из немногих, кто смог выжить и сдаться в плен после боевых столкновений
всю их группу разбили, а остаток группы сдался в плен
говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили
сказали, что будет служить в Мурманской области, а оказался голубчик у нас тут
ума не хватило уйти в самоволку, в итоге начал жаловаться, что ему ничего не платят и держат в скотских условиях, поэтому чтобы рядовой "не вонял" командиры отправили его на верную смерть - на штурм наших позиций на островах." https://t.me/vanek_nikolaev/23552
UA написав:Подивіться як розумно організовано мобілізацію у москалів.
Флер, ваш выход. Давайте сюда про свои "буряты с унитазами и стиралками"
Королёв Дмитрий Геннадиевич, 07.06.1970 - один из немногих, кто смог выжить и сдаться в плен после боевых столкновений
всю их группу разбили, а остаток группы сдался в плен
говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили
сказали, что будет служить в Мурманской области, а оказался голубчик у нас тут
ума не хватило уйти в самоволку, в итоге начал жаловаться, что ему ничего не платят и держат в скотских условиях, поэтому чтобы рядовой "не вонял" командиры отправили его на верную смерть - на штурм наших позиций на островах."
Дивно було б, якби потрапивши у полон, цей пан почав хвалитися виплатою за укладення контракту та розміром зарплатні, а також казати "хохли, я прийшов вас вбивати за гроші". Звичайно, він хворе-нещасне, командири-нелюді, змусили. А він сам повар, насправді.