fler написав:Ванька процитую: "пообщались со свежим пленным из 61 обрмп, один из которых пытался штурмовать наши позиции на островах в Херсонской области
Королёв Дмитрий Геннадиевич, 07.06.1970 - один из немногих, кто смог выжить и сдаться в плен после боевых столкновений
всю их группу разбили, а остаток группы сдался в плен
говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили
сказали, что будет служить в Мурманской области, а оказался голубчик у нас тут
ума не хватило уйти в самоволку, в итоге начал жаловаться, что ему ничего не платят и держат в скотских условиях, поэтому чтобы рядовой "не вонял" командиры отправили его на верную смерть - на штурм наших позиций на островах." https://t.me/vanek_nikolaev/23552
Наші полонені добровольці розповідають про "братские народи". Я розумію їх обставини. Ви ні.