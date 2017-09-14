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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8170817181728173
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:06

  fler написав:Ванька процитую:
"пообщались со свежим пленным из 61 обрмп, один из которых пытался штурмовать наши позиции на островах в Херсонской области

Королёв Дмитрий Геннадиевич, 07.06.1970 - один из немногих, кто смог выжить и сдаться в плен после боевых столкновений

всю их группу разбили, а остаток группы сдался в плен

говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили

сказали, что будет служить в Мурманской области, а оказался голубчик у нас тут

ума не хватило уйти в самоволку, в итоге начал жаловаться, что ему ничего не платят и держат в скотских условиях, поэтому чтобы рядовой "не вонял" командиры отправили его на верную смерть - на штурм наших позиций на островах."
https://t.me/vanek_nikolaev/23552

Наші полонені добровольці розповідають про "братские народи".
Я розумію їх обставини.
Ви ні.
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