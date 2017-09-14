fler написав:Ванька процитую: "пообщались со свежим пленным из 61 обрмп, один из которых пытался штурмовать наши позиции на островах в Херсонской области
Королёв Дмитрий Геннадиевич, 07.06.1970 - один из немногих, кто смог выжить и сдаться в плен после боевых столкновений
всю их группу разбили, а остаток группы сдался в плен
говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили
сказали, что будет служить в Мурманской области, а оказался голубчик у нас тут
ума не хватило уйти в самоволку, в итоге начал жаловаться, что ему ничего не платят и держат в скотских условиях, поэтому чтобы рядовой "не вонял" командиры отправили его на верную смерть - на штурм наших позиций на островах." https://t.me/vanek_nikolaev/23552
Наші полонені добровольці розповідають про "братские народи". Я розумію їх обставини. Ви ні.
Xenon написав:останні місяці все явно вказує що йде до заморозки .. - зняття війскового командування - "самміт миру в Швейцарії" - затягування з літаками - підписання с різними европейськими країнами безпекових угод (на потім)
залишилось переконати капаців.. але можливо закулісами інша ситуація ніж ми бачимо
Xenon написав:підписання с різними европейськими країнами безпекових угод (на потім)
аналог будапештского меморандума? зеля их для себя подписывает, чтобы махать ими на выборах. Типа в нато нас не берут, но по отдельности с нами заключили какие то договоры. Шоб пэрэсичный подумал наверное будут воевать в следующий раз.
dr_bastm написав:Всього то треба зробити виплату в 15 мільйонів гривень. Ви хлопці з логікою дружите?
мало вас обманывали по жизни, если до сих пор во всё верите.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 15 тра, 2024 12:46, всього редагувалось 1 раз.