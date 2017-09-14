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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81718172817381748175>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:06

  fler написав:Ванька процитую:
"пообщались со свежим пленным из 61 обрмп, один из которых пытался штурмовать наши позиции на островах в Херсонской области

Королёв Дмитрий Геннадиевич, 07.06.1970 - один из немногих, кто смог выжить и сдаться в плен после боевых столкновений

всю их группу разбили, а остаток группы сдался в плен

говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили

сказали, что будет служить в Мурманской области, а оказался голубчик у нас тут

ума не хватило уйти в самоволку, в итоге начал жаловаться, что ему ничего не платят и держат в скотских условиях, поэтому чтобы рядовой "не вонял" командиры отправили его на верную смерть - на штурм наших позиций на островах."
https://t.me/vanek_nikolaev/23552

Наші полонені добровольці розповідають про "братские народи".
Я розумію їх обставини.
Ви ні.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:23

  fler написав:говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили
я думаю обе стороны отправляют на убой больных, чтобы сэкономить на медицине.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:24

  vitaliiangel написав:
  fler написав:говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили
я думаю обе стороны отправляют на убой больных, чтобы сэкономить на медицине.

и на пенсии
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:26

  Примат написав:
  vitaliiangel написав:
  fler написав:говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили
я думаю обе стороны отправляют на убой больных, чтобы сэкономить на медицине.

и на пенсии

Всього то треба зробити виплату в 15 мільйонів гривень. Ви хлопці з логікою дружите?
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:27

❗️Війну можуть заморозити через кілька місяців за корейським сценарієм, – NYT.

В адміністрації Байдена зростає відчуття, що ситуація стає критичною, а Україна та рф – перейдуть до припинення вогню.

https://www.nytimes.com/2024/05/14/us/p ... e-war.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:29

  dr_bastm написав:Всього то треба зробити виплату в 15 мільйонів гривень. Ви хлопці з логікою дружите?

на жаль, із реальних життєвих історій, співробітників, сусідів, не все так просто за фактом
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:33

останні місяці все явно вказує що йде до заморозки ..

- зняття війскового командування
- "самміт миру в Швейцарії"
- затягування з літаками
- підписання с різними европейськими країнами безпекових угод (на потім)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:останні місяці все явно вказує що йде до заморозки ..
- зняття війскового командування
- "самміт миру в Швейцарії"
- затягування з літаками
- підписання с різними европейськими країнами безпекових угод (на потім)

залишилось переконати капаців.. але можливо закулісами інша ситуація ніж ми бачимо
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:42

  Xenon написав:підписання с різними европейськими країнами безпекових угод (на потім)
аналог будапештского меморандума? зеля их для себя подписывает, чтобы махать ими на выборах. Типа в нато нас не берут, но по отдельности с нами заключили какие то договоры. Шоб пэрэсичный подумал наверное будут воевать в следующий раз.
  dr_bastm написав:Всього то треба зробити виплату в 15 мільйонів гривень. Ви хлопці з логікою дружите?
мало вас обманывали по жизни, если до сих пор во всё верите.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 15 тра, 2024 12:46, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:44

  vitaliiangel написав: зеля их для себя подписывает, чтобы махать ими на выборах.

серьезно, выборы, ого?
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