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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8172817381748175>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:47

путин летит в Пекин целовать туфлю китайского императора.
Вместе с ним летят Геннадий Тимченко, Герман Греф, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Игорь Сечин, Татьяна Голикова, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов и еще с десяток разных вице-премьеров, генеральных и министров.
https://t.me/Crimeanwind/59194

В ці дні (15-17) очікуємо посилені атаки, нічого нового, як завжди кацапи передбачувані. У Мико сьогодні десь годину тому два прильоти по гражданці та зара знов лунає тривога..
Головне питання - навіщо їх так багато туди полетіло? Всі морди старі, досвідчені, тобто точно не знайомитись летять, а щось важливе вирішити. Як на мене, щось про економіку рф, щоб не загнулася раптом. Війна з нами може на другому місці за важливістю.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:48

  Примат написав:
  vitaliiangel написав: зеля их для себя подписывает, чтобы махать ими на выборах.

серьезно, выборы, ого?

а какой в них ещё смысл? ваша версия
  fler написав:Вместе с ним летят Геннадий Тимченко, Герман Греф, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Игорь Сечин, Татьяна Голикова, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов и еще с десяток разных вице-премьеров, генеральных и министров.
может будет авиакатастрофа? и патрушев президент.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:54

  Xenon написав:останні місяці все явно вказує що йде до заморозки ..

- зняття війскового командування
- "самміт миру в Швейцарії"
- затягування з літаками
- підписання с різними европейськими країнами безпекових угод (на потім)

з іншого боку готують якийсь "самміт глобюга чи чого там в Самарі"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:56

Стосовно виборів - вчьора Блінкен сказав - "проводити вибори чи ні і коли - має вирішувати народ України" (цікаво як має вирішувати?)

і хуйло сьогодні знову заявив що вони обома руками за переговори, але все захоплене - це вже їхнє

і Харківська операція схоже це все для того, щоб на майбтніх перемовинах торугватися - типу зробити знову "жест доброї молі" з цих територій ; а Херсоньска-Запорізька+Дон.Луганськ - то вже навть не обговорюється
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:59

  vitaliiangel написав:
  Примат написав:
  vitaliiangel написав: зеля их для себя подписывает, чтобы махать ими на выборах.

серьезно, выборы, ого?

а какой в них ещё смысл? ваша версия


Ну типа отрабатывает заработную плату, имитация бурной деятельности.
Я бы хотел, чтобы президент, отвечающий за внешнюю политику, сделал всё для того, чтобы война не начиналась, и не было бы столько смертей. Наверное я наивный с детским максимализмом.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:всю их группу разбили, а остаток группы сдался в плен

говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили

сказали, что будет служить в Мурманской области, а оказался голубчик у нас тут

Якесь прям дежавю. В нас буває що до частини не доїждають, та вмирають на полігоні. Чи то ІПСО?
Одне питання. Якщо там всі такі калікі-асматікі, то як воно виходе, що вони зараз вже по вулицях Волочанська бої ведуть, та шпуляють по Міко з ранку?

Ще для розвитку можете глянути що кажуть в кацапо-каналах наши полонені хлопці ;)
  fler написав:Головне питання - навіщо їх так багато туди полетіло? Всі морди старі, досвідчені, тобто точно не знайомитись летять, а щось важливе вирішити. Як на мене, щось про економіку рф, щоб не загнулася раптом. Війна з нами може на другому місці за важливістю.

Можу нагадати, як наше кодло катало на кордон до Польщі порішати з блокуванням, ну коли до цілої делегації на чолі з Шмигой ніхто навіть не зявився.
https://unn.ua/news/shmyhal-razom-iz-ko ... e-vidbulas

Чи вас торбує, що 2 країни з вісі зла щось там вирішують, а вас не запросили? :D
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 15 тра, 2024 13:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:05

UA
3. какой-то "бумажки" нет из воинской части, человек без ноги ... жах короче, денег собирали дочери, чтобы она могла лечить и т.п.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dr_bastm написав:Всього то треба зробити виплату в 15 мільйонів гривень. Ви хлопці з логікою дружите?
15млн. только тем, кто погиб на передовой. Остальным почётный салют в три залпа. Ещё есть категория - пропал без вести и если родные будут обивать пороги, то тогда может что то и получит. У меня сосед 7мес. назад пропал без вести под Бахмутом. Семьи нет, маме под 80 и она ничего не знает. Сказали ей ждите. А мес. назад пришли с ТЦК принесли ему повестку. Ой ошибочка... Вот много тогда вопросов про пропавших, выплатам и т.д. Вопрос получается и по соседу, может и не пропал, может кто то уже получил за него 15млн.? Много будет записано, что умер от серд. недостаточности, что бы не платить 15млн, особенно тем кому 50-60, как раз подходят все под эту болезнь.. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 15 тра, 2024 13:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:20

  Примат написав:
  vitaliiangel написав: зеля их для себя подписывает, чтобы махать ими на выборах.

серьезно, выборы, ого?

зе обіцяв бути президентом лише один строк. Тільки не сказав скільки років буде цей строк.
У всіх диктаторів одна проблема - Неможна уходити. Гріхи не пускають.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:22

  UA написав:
  Примат написав:
  vitaliiangel написав: зеля их для себя подписывает, чтобы махать ими на выборах.

серьезно, выборы, ого?

зе обіцяв бути президентом лише один строк. Тільки не сказав скільки років буде цей строк.
У всіх диктаторів одна проблема - Неможна уходити. Гріхи не пускають.

а ще він ще обіцяв як порушить Закон так зразу і піде
flyman
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