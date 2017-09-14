Додано: Сер 15 тра, 2024 13:19

dr_bastm написав: Всього то треба зробити виплату в 15 мільйонів гривень. Ви хлопці з логікою дружите? Всього то треба зробити виплату в 15 мільйонів гривень. Ви хлопці з логікою дружите?

15млн. только тем, кто погиб на передовой. Остальным почётный салют в три залпа. Ещё есть категория - пропал без вести и если родные будут обивать пороги, то тогда может что то и получит. У меня сосед 7мес. назад пропал без вести под Бахмутом. Семьи нет, маме под 80 и она ничего не знает. Сказали ей ждите. А мес. назад пришли с ТЦК принесли ему повестку. Ой ошибочка... Вот много тогда вопросов про пропавших, выплатам и т.д. Вопрос получается и по соседу, может и не пропал, может кто то уже получил за него 15млн.? Много будет записано, что умер от серд. недостаточности, что бы не платить 15млн, особенно тем кому 50-60, как раз подходят все под эту болезнь..