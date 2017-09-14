путин летит в Пекин целовать туфлю китайского императора. Вместе с ним летят Геннадий Тимченко, Герман Греф, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Игорь Сечин, Татьяна Голикова, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов и еще с десяток разных вице-премьеров, генеральных и министров. https://t.me/Crimeanwind/59194
В ці дні (15-17) очікуємо посилені атаки, нічого нового, як завжди кацапи передбачувані. У Мико сьогодні десь годину тому два прильоти по гражданці та зара знов лунає тривога.. Головне питання - навіщо їх так багато туди полетіло? Всі морди старі, досвідчені, тобто точно не знайомитись летять, а щось важливе вирішити. Як на мене, щось про економіку рф, щоб не загнулася раптом. Війна з нами може на другому місці за важливістю.
vitaliiangel написав: зеля их для себя подписывает, чтобы махать ими на выборах.
серьезно, выборы, ого?
а какой в них ещё смысл? ваша версия
fler написав:Вместе с ним летят Геннадий Тимченко, Герман Греф, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Игорь Сечин, Татьяна Голикова, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов и еще с десяток разных вице-премьеров, генеральных и министров.
Стосовно виборів - вчьора Блінкен сказав - "проводити вибори чи ні і коли - має вирішувати народ України" (цікаво як має вирішувати?)
і хуйло сьогодні знову заявив що вони обома руками за переговори, але все захоплене - це вже їхнє
і Харківська операція схоже це все для того, щоб на майбтніх перемовинах торугватися - типу зробити знову "жест доброї молі" з цих територій ; а Херсоньска-Запорізька+Дон.Луганськ - то вже навть не обговорюється
vitaliiangel написав: зеля их для себя подписывает, чтобы махать ими на выборах.
серьезно, выборы, ого?
а какой в них ещё смысл? ваша версия
Ну типа отрабатывает заработную плату, имитация бурной деятельности. Я бы хотел, чтобы президент, отвечающий за внешнюю политику, сделал всё для того, чтобы война не начиналась, и не было бы столько смертей. Наверное я наивный с детским максимализмом.
fler написав:всю их группу разбили, а остаток группы сдался в плен
говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили
сказали, что будет служить в Мурманской области, а оказался голубчик у нас тут
Якесь прям дежавю. В нас буває що до частини не доїждають, та вмирають на полігоні. Чи то ІПСО? Одне питання. Якщо там всі такі калікі-асматікі, то як воно виходе, що вони зараз вже по вулицях Волочанська бої ведуть, та шпуляють по Міко з ранку?
Ще для розвитку можете глянути що кажуть в кацапо-каналах наши полонені хлопці
fler написав:Головне питання - навіщо їх так багато туди полетіло? Всі морди старі, досвідчені, тобто точно не знайомитись летять, а щось важливе вирішити. Як на мене, щось про економіку рф, щоб не загнулася раптом. Війна з нами може на другому місці за важливістю.
dr_bastm написав:Всього то треба зробити виплату в 15 мільйонів гривень. Ви хлопці з логікою дружите?
15млн. только тем, кто погиб на передовой. Остальным почётный салют в три залпа. Ещё есть категория - пропал без вести и если родные будут обивать пороги, то тогда может что то и получит. У меня сосед 7мес. назад пропал без вести под Бахмутом. Семьи нет, маме под 80 и она ничего не знает. Сказали ей ждите. А мес. назад пришли с ТЦК принесли ему повестку. Ой ошибочка... Вот много тогда вопросов про пропавших, выплатам и т.д. Вопрос получается и по соседу, может и не пропал, может кто то уже получил за него 15млн.? Много будет записано, что умер от серд. недостаточности, что бы не платить 15млн, особенно тем кому 50-60, как раз подходят все под эту болезнь..
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 15 тра, 2024 13:26, всього редагувалось 2 разів.