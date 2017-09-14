а ще він ще обіцяв як порушить Закон так зразу і піде
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Додано: Сер 15 тра, 2024 13:22
а ще він ще обіцяв як порушить Закон так зразу і піде
Додано: Сер 15 тра, 2024 13:30
Додано: Сер 15 тра, 2024 13:31
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Звісно не дарма, завірив у рішучій підтримці. Поки зброя не приїхала. Мабуть ще, коли казав про НАТО, руку біля локтя потирав.
Я от бред Єрмака-Рассмусена спробував зрозуміти. Особливо оце
Тобто вступ в нато, щоб Україна в майбутньому знов сама відбивалася від расії...чи щоб захищала нато від расії... В який країні армя більше, ніж зараз в Україні? Щось вони забрехались сильно
Востаннє редагувалось d44 в Сер 15 тра, 2024 14:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:12
Щось у рашистів стало дуже пригорати, аж пищать так хочуть заморозки.
Світить заморозка коли ми отримали найбільший пакет зброї?
Плюс Європа теж молодці, всі потихеньку допомогають.
Стосовно мобілізації, є інфа що майже всю потребу і плани закриті, є задоволення результатами, були побоювання, що буде все набагато гірше, але багато кого налякали штрафи, вони прийшли, плюс спрацювали доволі серйозні мобілізаційні заходи в великих містах, особливо в столиці, яку толком не чіпали 2 роки.
Так що ніякої заморозки, зараз час України, м'яч на нашому полі, це почали хитатися рашисти, зараз заморозити, це просто профукати шанс повернутись територіально хоча б на 22-й рік.
Може менше треба слухати арестовичей і подумати трохи тверезою головою, а не транслювати хотєлки із-за порєбріка?
п.с. всі газети трохи продажні, рашисти ніколи не шкодують грошей на підкуп, експерти з Америки кажуть, не треба все серйозно сприймати, для газет\видань зараз зірковий час, рашисти готові вкидати ярди доларів, щоб пропихувати свої наративи, немає нікого в світі щоб були готові такі гроші платити, тому видання і продаються за дуже великі гроші, але нажаль продаються і необхідно розуміти цей факт.
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:30
Коли ж ти запам"ятаєшь просту істину - ніяких перемовин НЕ бу-де.
І не було для перемовин ніяких можливостей або переговорних позицій.
Ні в 2022 році, ні в 2023 році, ні в 2024 році, ні в наступних роках
Путін хоче виключно капітуляції України та знищення України як держави
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:33
Не знаю, шо там у Волчанську, а в нас їхні ракети шось часто почали збиватися з курсу - то в річку пірне, то в землю зариється десь у полі, бідолашні)))
Шо можуть вирішувати Голікова з Наїбуліною? Греф і Сілуанов? Тимченко і Дерипаска? Жодного військового в делегації, крім того, троє з названих виступали проти війни (про інших не знаю). Китаю треба якось відновити втрачену частку свого експорту до Німеччини та США (можливо і до інших країн ЄС). Ємність ринку кацапії - це, звісно, ніщо у порівнянні з США та ЄС, але "з паршивої вівці хоч вовни клок"(с). Також в Китаю є територіальні інтереси - хз, може щось ще цього разу перепаде. Мені цікаво, тому що я бачу певні причинно-наслідкові зв'язки, а вам не цікаво, бо ви їх не уявляєте.
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:40
Залишилось вмовити Путіна заморозити, а він цього робити не хоче і не буде ...
Тому не вкидай фейкі
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:40
Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...
Пояснюю
Якщо , хоч якась частинка України залишиться в руках росії -це створить проблеми для Європи в отриманні дешевих енергоресурсів(санкції, світове право і так далі..)
Це не говорить про те що торгувати не будуть взагалі...це говорить про те що навіть мінус 10% в обємах імпорту=десятки мільярдів долларів втрат.
А якщо згадати що Європа по відношенню до педерації веде себе як білий пірат до аборигенів( міняє буси на щось серьозне, тобто купує 100 тонн нафти і 100 тон сталі за ціну одного авто яке продає педераційникам ) - то й виходить
Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...
Тепер США
Чим довше , Європа не буде купувати енергоносії в педерації-тим більше цих енергоносіїв піде в Китай..а чим довше енергоносії з Тюмені будуть рухатись в Китай-тим менше шансів Москві залишитись столицею(нафіга Тюменським нафтовикам, відправляючи нафту в Китай-давати право москві отримувати гроші за відправлену нафту) , а раз так - то частина педерації відійде під протекторат Китаю, чим збільшить головний більш для США..Китай і так не цукорок, а з ресурсами Сибіру ( а не дай бог з ядерними боєголовками які там розміщені)-США отримує менінгіт.
От і виходить
Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року
Україна
США
Європа...
і хто проти них зможе щось зробити?
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:45
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