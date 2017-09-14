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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81728173817481758176>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:22

  UA написав:
  Примат написав:
  vitaliiangel написав: зеля их для себя подписывает, чтобы махать ими на выборах.

серьезно, выборы, ого?

зе обіцяв бути президентом лише один строк. Тільки не сказав скільки років буде цей строк.
У всіх диктаторів одна проблема - Неможна уходити. Гріхи не пускають.

а ще він ще обіцяв як порушить Закон так зразу і піде
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:30

  Xenon написав:Стосовно виборів - вчьора Блінкен сказав - "проводити вибори чи ні і коли - має вирішувати народ України" (цікаво як має вирішувати?)

Дипломатичний натяк владі, - "ваш час вийшов".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:31

  Schmit написав:
  Xenon написав:Стосовно виборів - вчьора Блінкен сказав - "проводити вибори чи ні і коли - має вирішувати народ України" (цікаво як має вирішувати?)

Дипломатичний натяк владі, - "ваш час вийшов".

ну не просто же так он приезжал. Наверное достали объёмами распила и коррупции.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:ну не просто же так он приезжал.
Звісно не дарма, завірив у рішучій підтримці. Поки зброя не приїхала. Мабуть ще, коли казав про НАТО, руку біля локтя потирав.
Я от бред Єрмака-Рассмусена спробував зрозуміти. Особливо оце
Серед цілей цього договору має бути розбудова майбутніх Збройних Сил
України, щоб вони могли досягти – до кінця десятиліття – розміру та
структури, достатньо міцної для захисту від майбутнього нападу Росії та для
позитивного внеску в плани колективної оборони НАТО.
Тобто вступ в нато, щоб Україна в майбутньому знов сама відбивалася від расії...чи щоб захищала нато від расії... В який країні армя більше, ніж зараз в Україні? Щось вони забрехались сильно
Востаннє редагувалось d44 в Сер 15 тра, 2024 14:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:12

  Xenon написав:
❗️Війну можуть заморозити через кілька місяців за корейським сценарієм, – NYT.

В адміністрації Байдена зростає відчуття, що ситуація стає критичною, а Україна та рф – перейдуть до припинення вогню.

https://www.nytimes.com/2024/05/14/us/p ... e-war.html

Щось у рашистів стало дуже пригорати, аж пищать так хочуть заморозки.
Світить заморозка коли ми отримали найбільший пакет зброї?
Плюс Європа теж молодці, всі потихеньку допомогають.

Стосовно мобілізації, є інфа що майже всю потребу і плани закриті, є задоволення результатами, були побоювання, що буде все набагато гірше, але багато кого налякали штрафи, вони прийшли, плюс спрацювали доволі серйозні мобілізаційні заходи в великих містах, особливо в столиці, яку толком не чіпали 2 роки.

Так що ніякої заморозки, зараз час України, м'яч на нашому полі, це почали хитатися рашисти, зараз заморозити, це просто профукати шанс повернутись територіально хоча б на 22-й рік.
Може менше треба слухати арестовичей і подумати трохи тверезою головою, а не транслювати хотєлки із-за порєбріка?
п.с. всі газети трохи продажні, рашисти ніколи не шкодують грошей на підкуп, експерти з Америки кажуть, не треба все серйозно сприймати, для газет\видань зараз зірковий час, рашисти готові вкидати ярди доларів, щоб пропихувати свої наративи, немає нікого в світі щоб були готові такі гроші платити, тому видання і продаються за дуже великі гроші, але нажаль продаються і необхідно розуміти цей факт.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:30

  Letusrock написав:https://www.nytimes.com/2024/05/14/us/politics/russia-momentum-ukraine-war.html

Нью-Йорк таймс знову розганяє зраду про можливість корейського сценарію. Але щоб ми через рік не почули від ОП щось типу "у нас зараз погана переговорна позиція для обговорення корейського сценарію" :(

Коли ж ти запам"ятаєшь просту істину - ніяких перемовин НЕ бу-де.
І не було для перемовин ніяких можливостей або переговорних позицій.
Ні в 2022 році, ні в 2023 році, ні в 2024 році, ні в наступних роках

Путін хоче виключно капітуляції України та знищення України як держави
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:33

  dimo_0n написав:
  fler написав:всю их группу разбили, а остаток группы сдался в плен
говорит, что у него целый букет хронических заболеваний - гепатит, астма, бронхит и так далее, но воевать всё равно отправили
сказали, что будет служить в Мурманской области, а оказался голубчик у нас тут


Одне питання. Якщо там всі такі калікі-асматікі, то як воно виходе, що вони зараз вже по вулицях Волочанська бої ведуть, та шпуляють по Міко з ранку?

Не знаю, шо там у Волчанську, а в нас їхні ракети шось часто почали збиватися з курсу - то в річку пірне, то в землю зариється десь у полі, бідолашні)))

  dimo_0n написав:
  fler написав:Головне питання - навіщо їх так багато туди полетіло? Всі морди старі, досвідчені, тобто точно не знайомитись летять, а щось важливе вирішити. Як на мене, щось про економіку рф, щоб не загнулася раптом. Війна з нами може на другому місці за важливістю.


Чи вас торбує, що 2 країни з вісі зла щось там вирішують, а вас не запросили? :D

Шо можуть вирішувати Голікова з Наїбуліною? Греф і Сілуанов? Тимченко і Дерипаска? Жодного військового в делегації, крім того, троє з названих виступали проти війни (про інших не знаю). Китаю треба якось відновити втрачену частку свого експорту до Німеччини та США (можливо і до інших країн ЄС). Ємність ринку кацапії - це, звісно, ніщо у порівнянні з США та ЄС, але "з паршивої вівці хоч вовни клок"(с). Також в Китаю є територіальні інтереси - хз, може щось ще цього разу перепаде. Мені цікаво, тому що я бачу певні причинно-наслідкові зв'язки, а вам не цікаво, бо ви їх не уявляєте.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:40

  Xenon написав:останні місяці все явно вказує що йде до заморозки ..

- зняття війскового командування
- "самміт миру в Швейцарії"
- затягування з літаками
- підписання с різними европейськими країнами безпекових угод (на потім)

Залишилось вмовити Путіна заморозити, а він цього робити не хоче і не буде ...

Тому не вкидай фейкі
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:40

Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...
Пояснюю
Якщо , хоч якась частинка України залишиться в руках росії -це створить проблеми для Європи в отриманні дешевих енергоресурсів(санкції, світове право і так далі..)
Це не говорить про те що торгувати не будуть взагалі...це говорить про те що навіть мінус 10% в обємах імпорту=десятки мільярдів долларів втрат.
А якщо згадати що Європа по відношенню до педерації веде себе як білий пірат до аборигенів( міняє буси на щось серьозне, тобто купує 100 тонн нафти і 100 тон сталі за ціну одного авто яке продає педераційникам ) - то й виходить
Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...

Тепер США
Чим довше , Європа не буде купувати енергоносії в педерації-тим більше цих енергоносіїв піде в Китай..а чим довше енергоносії з Тюмені будуть рухатись в Китай-тим менше шансів Москві залишитись столицею(нафіга Тюменським нафтовикам, відправляючи нафту в Китай-давати право москві отримувати гроші за відправлену нафту) , а раз так - то частина педерації відійде під протекторат Китаю, чим збільшить головний більш для США..Китай і так не цукорок, а з ресурсами Сибіру ( а не дай бог з ядерними боєголовками які там розміщені)-США отримує менінгіт.

От і виходить
Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року
Україна
США
Європа...
і хто проти них зможе щось зробити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:45

США обговорюють з Україною розміщення комплексів Patriot у Харкові – Блінкен.

▪️США спрямують $2 млрд на фінансування виробництва і закупівлі зброї в Україні;

▪️Україна має сама ухвалити рішення про початок переговорів із рф, США підтримають Київ у будь-якому разі;

▪️США та Україна підпишуть безпековий договір протягом кількох тижнів.

Xenon
 
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