Додано: Сер 15 тра, 2024 14:40

Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...

Пояснюю

Якщо , хоч якась частинка України залишиться в руках росії -це створить проблеми для Європи в отриманні дешевих енергоресурсів(санкції, світове право і так далі..)

Це не говорить про те що торгувати не будуть взагалі...це говорить про те що навіть мінус 10% в обємах імпорту=десятки мільярдів долларів втрат.

А якщо згадати що Європа по відношенню до педерації веде себе як білий пірат до аборигенів( міняє буси на щось серьозне, тобто купує 100 тонн нафти і 100 тон сталі за ціну одного авто яке продає педераційникам ) - то й виходить

Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...



Тепер США

Чим довше , Європа не буде купувати енергоносії в педерації-тим більше цих енергоносіїв піде в Китай..а чим довше енергоносії з Тюмені будуть рухатись в Китай-тим менше шансів Москві залишитись столицею(нафіга Тюменським нафтовикам, відправляючи нафту в Китай-давати право москві отримувати гроші за відправлену нафту) , а раз так - то частина педерації відійде під протекторат Китаю, чим збільшить головний більш для США..Китай і так не цукорок, а з ресурсами Сибіру ( а не дай бог з ядерними боєголовками які там розміщені)-США отримує менінгіт.



От і виходить

Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року

Україна

США

Європа...

і хто проти них зможе щось зробити?