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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8173817481758176>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:49

  Xenon написав:безпековий договір


а що то воно таке? сподіваюся не Будапештський меморандум
P.S.будь ласка, дайте посилання на текст цього договору, тому що всі про це говорять, але не зрозуміло про що йдеться
Востаннє редагувалось Примат в Сер 15 тра, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:51

  budivelnik написав:тобто купує 100 тонн нафти і 100 тон сталі за ціну одного авто яке продає педераційникам ) - то й виходить
Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...
Чому ви так вирішили, що педірація продає сировину європейцям не за світовими цінами? Якщо купують і просять ще? Можливо зараз Інді та Китаю нафту..
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:51

Яка сумна новина)))

Кацапи повідомляють:

В результате обстрела Севастополя ракетами ATACMS мы, к сожалению, понесли серьезные потери.
«Враг ударил по самолетам на аэродроме «Бельбек» – потерян один МиГ-31, полностью уничтожен. Повреждены три Су-27, их посекло суббоеприпасами от ракет. Сейчас выясняем, можно ли будет их отремонтировать. Надеемся, что да», - сказал нам источник в Минобороны.
Также потеряны две пусковые установки ПВО (С-300 и С-400) и радар.
К сожалению, погибли 11 военных.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:52

  Примат написав:
  Xenon написав:безпековий договір


а що то воно таке? сподіваюся не Будапештський меморандум
P.S.будь ласка, дайте посилання на текст цього договору

Саме так, така ж фігня як і з іншими
Він наголосив, що якщо росія чи хтось інший нападе на Україну, то США одразу ж розпочнуть консультації з Україною на найвищому рівні, щоб допомогти у відбитті атаки.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:53

  Примат написав:
  Xenon написав:безпековий договір


а що то воно таке? сподіваюся не Будапештський меморандум
P.S.будь ласка, дайте посилання на текст цього договору, тому що всі про це говорять, але не зрозуміло про що йдеться

Україна вже підписала такі безпекові угоди з низкою країн Европи, от наприклад з В.Британією

https://www.president.gov.ua/news/ugoda ... u-ta-88277
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:03


Сполучене Королівство надаватиме довгострокові консультації ...бла-бла-бла
якось зовсім сумно стало, але і за це дякую
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:08

  Примат написав:

Сполучене Королівство надаватиме довгострокові консультації ...бла-бла-бла
якось зовсім сумно стало, але і за це дякую

Усі ці Угоди що напідписував Зеленський за останні місяці - фактично аналог Будапештського меморандуму. Якщо їх уважно почитати - то там ніяких гарантій немає, максимум - те саме що зараз отримуємо.
там немає ні про терміни, ні про обьеми , ні про перелік зброї
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент Чехії запропонував Україні відмовитися від територій в обмін на мир

Україна в найближчому майбутньому не зможе відновити контроль над втраченими територіями, тому зараз необхідно домовитися про припинення вогню та розпочати мирні перемовини, заявив Петр Павел в інтерв'ю Sky News. На його думку, щодо окупованих Росією територій «може бути якийсь компроміс».

Павел також зазначив, що Київ має ризик програти війну. За словами чеського президента, це може статися, якщо Захід і далі виявлятиме надмірну обережність, постійно оцінюючи ризики ескалації. Водночас Павел переконаний, що допомога, яку Захід надає зараз Україні, — достатня для перемоги у війні.

На думку президента Чехії, дискусія про членство України в НАТО зараз недоречна, адже спочатку варто досягнути мирної угоди.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а я собі придумав у мріях, що там договір, де було б прописано, що при нападі, 50 тис. військ з Франції вводять у Сумську область, 100 тис. військ США в Харківську і т.д.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:21

  Бетон написав:Президент Чехії запропонував Україні відмовитися від територій в обмін на мир

Україна в найближчому майбутньому не зможе відновити контроль над втраченими територіями, тому зараз необхідно домовитися про припинення вогню та розпочати мирні перемовини, заявив Петр Павел в інтерв'ю Sky News. На його думку, щодо окупованих Росією територій «може бути якийсь компроміс».

Павел також зазначив, що Київ має ризик програти війну. За словами чеського президента, це може статися, якщо Захід і далі виявлятиме надмірну обережність, постійно оцінюючи ризики ескалації. Водночас Павел переконаний, що допомога, яку Захід надає зараз Україні, — достатня для перемоги у війні.

На думку президента Чехії, дискусія про членство України в НАТО зараз недоречна, адже спочатку варто досягнути мирної угоди.


Пьотр Павел самий адекватний та чесний там.
Коли роки за 2-3 після РПВ кордони відкриють-поїду саме до Чехії
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 15 тра, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 8173817481758176>
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