а що то воно таке? сподіваюся не Будапештський меморандум
P.S.будь ласка, дайте посилання на текст цього договору, тому що всі про це говорять, але не зрозуміло про що йдеться
|
|
|
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:49
а що то воно таке? сподіваюся не Будапештський меморандум
P.S.будь ласка, дайте посилання на текст цього договору, тому що всі про це говорять, але не зрозуміло про що йдеться
Востаннє редагувалось Примат в Сер 15 тра, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:51
Чому ви так вирішили, що педірація продає сировину європейцям не за світовими цінами? Якщо купують і просять ще? Можливо зараз Інді та Китаю нафту..
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:51
Яка сумна новина)))
Кацапи повідомляють:
В результате обстрела Севастополя ракетами ATACMS мы, к сожалению, понесли серьезные потери.
«Враг ударил по самолетам на аэродроме «Бельбек» – потерян один МиГ-31, полностью уничтожен. Повреждены три Су-27, их посекло суббоеприпасами от ракет. Сейчас выясняем, можно ли будет их отремонтировать. Надеемся, что да», - сказал нам источник в Минобороны.
Также потеряны две пусковые установки ПВО (С-300 и С-400) и радар.
К сожалению, погибли 11 военных.
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:52
Саме так, така ж фігня як і з іншими
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:53
Україна вже підписала такі безпекові угоди з низкою країн Европи, от наприклад з В.Британією
Додано: Сер 15 тра, 2024 15:03
Сполучене Королівство надаватиме довгострокові консультації ...бла-бла-бла
якось зовсім сумно стало, але і за це дякую
Додано: Сер 15 тра, 2024 15:08
Усі ці Угоди що напідписував Зеленський за останні місяці - фактично аналог Будапештського меморандуму. Якщо їх уважно почитати - то там ніяких гарантій немає, максимум - те саме що зараз отримуємо.
там немає ні про терміни, ні про обьеми , ні про перелік зброї
Додано: Сер 15 тра, 2024 15:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Президент Чехії запропонував Україні відмовитися від територій в обмін на мир
Україна в найближчому майбутньому не зможе відновити контроль над втраченими територіями, тому зараз необхідно домовитися про припинення вогню та розпочати мирні перемовини, заявив Петр Павел в інтерв'ю Sky News. На його думку, щодо окупованих Росією територій «може бути якийсь компроміс».
Павел також зазначив, що Київ має ризик програти війну. За словами чеського президента, це може статися, якщо Захід і далі виявлятиме надмірну обережність, постійно оцінюючи ризики ескалації. Водночас Павел переконаний, що допомога, яку Захід надає зараз Україні, — достатня для перемоги у війні.
На думку президента Чехії, дискусія про членство України в НАТО зараз недоречна, адже спочатку варто досягнути мирної угоди.
ㅤ
Додано: Сер 15 тра, 2024 15:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а я собі придумав у мріях, що там договір, де було б прописано, що при нападі, 50 тис. військ з Франції вводять у Сумську область, 100 тис. військ США в Харківську і т.д.
Додано: Сер 15 тра, 2024 15:21
Пьотр Павел самий адекватний та чесний там.
Коли роки за 2-3 після РПВ кордони відкриють-поїду саме до Чехії
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 15 тра, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
|