budivelnik написав:Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року Україна США Європа... і хто проти них зможе щось зробити?
так зацікавлені що Пн.Корея дала кацапії більше снарядів нам ніж всі союзники разом. Чим ви хочете відвоювати ці кордони, тим іржавим мотлохом? Sashaqbl недавно вам по полочкам розклав що в москалів перевага майже по всім позиціям озброєння, і це на 3-й рік війни коли вони по плану мали десять разів збанкротувати, розпастися і ще там щось. А якщо жаба яку повільно варять це ми а не рф? )) Або пастка для ерефії, щоб ціною життів українців москалі тут застрягли на десятиліття
«Ми маємо бути реалістами. Було б наївно стверджувати, що Україна зможе повернути окуповані території у найближчому майбутньому. Росія не віддасть просто так території, які вона окупує. Нам потрібно зупинити війну, а потім розпочати обговорювати майбутні домовленості. Якийсь компроміс міг би бути, але не без згоди України, росії та країн, які будуть гарантами цієї угоди», – сказав Павел.
Ну ви уявляєте, як йдуть наші справи, якщо вже такі люди заговорили про зупинення війни.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 15 тра, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Перемовини йшли та йдуть та будуть ще йти в непублічному форматі. Стабільний РПВ в перше півріччя Трампа (25.05.2025) Далі вже в руках українського народа. Якщо припинить обирати махрових популістів, то років за 5 буде НАТО, напів-ЄС, а за 15 навіть уральські понаїхи в Крим почнуть вчити мову і готувати референдум за воз'єднання. Шанси невеличкі, але є
Блінкен: "США не заохочують удари за межами України. Але, у підсумку, Україна сама має ухвалювати рішення про те, як вести цю війну, розв’язану проти її свободи, суверенності та територіальної цілісності. Ми продовжимо підтримувати Україну, щоб вона мала необхідне для перемоги", - наголосив держсекретар США.