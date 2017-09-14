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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81748175817681778178>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року
Україна
США
Європа...
і хто проти них зможе щось зробити?


так зацікавлені що Пн.Корея дала кацапії більше снарядів нам ніж всі союзники разом. Чим ви хочете відвоювати ці кордони, тим іржавим мотлохом? Sashaqbl недавно вам по полочкам розклав що в москалів перевага майже по всім позиціям озброєння, і це на 3-й рік війни коли вони по плану мали десять разів збанкротувати, розпастися і ще там щось.
А якщо жаба яку повільно варять це ми а не рф? )) Або пастка для ерефії, щоб ціною життів українців москалі тут застрягли на десятиліття
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:24

  Примат написав:а я собі придумав у мріях, що там договір, де було б прописано, що при нападі, 50 тис. військ з Франції вводять у Сумську область, 100 тис. військ США в Харківську і т.д.


на що можно було б розрахововати - поляки та балти на Поліссі, румуни та французи в Одеській області. Інше тільки те що залишається від українців
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Блінкен порадив українцям активізувати процес мобілізації
https://focus.today.ua/russkyj-blynken- ... ylyzatsyy/

Люди, які вже понад два роки перебувають на передовій, не можуть воювати нескінченно - їм потрібна заміна.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:26

  Примат написав:
  Xenon написав:безпековий договір


а що то воно таке? сподіваюся не Будапештський меморандум
P.S.будь ласка, дайте посилання на текст цього договору, тому що всі про це говорять, але не зрозуміло про що йдеться

Одним реченням "Запад нам/вам поможєт, до кінця"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Пьотр Павел самий адекватний там.
Коли роки за 2-3 після РПВ кордони відкриють-поїду саме до Чехії


і це при тому що він цілком за Україну, рішуче проти рф і т.д.
Скажи подібне фіцо чи орбан то в нашому медіапросторі піднялося б страшне виття
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 15 тра, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:27

«Потрібно бути реалістами»: Павел сумнівається, що Україна зможе повернути окуповані території в найближчому майбутньому
«Ми маємо бути реалістами. Було б наївно стверджувати, що Україна зможе повернути окуповані території у найближчому майбутньому. Росія не віддасть просто так території, які вона окупує. Нам потрібно зупинити війну, а потім розпочати обговорювати майбутні домовленості. Якийсь компроміс міг би бути, але не без згоди України, росії та країн, які будуть гарантами цієї угоди», – сказав Павел.

Ну ви уявляєте, як йдуть наші справи, якщо вже такі люди заговорили про зупинення війни.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 15 тра, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:29

  fox767676 написав:
  Примат написав:а я собі придумав у мріях, що там договір, де було б прописано, що при нападі, 50 тис. військ з Франції вводять у Сумську область, 100 тис. військ США в Харківську і т.д.


на що можно було б розрахововати - поляки та балти на Поліссі, румуни та французи в Одеській області. Інше тільки те що залишається від українців

то може разом з їх військами вступити в ЄС/НАТО, гарний план у вас товарищ Жюкофф
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:51

  pesikot написав:
  Xenon написав:останні місяці все явно вказує що йде до заморозки ..

- зняття війскового командування
- "самміт миру в Швейцарії"
- затягування з літаками
- підписання с різними европейськими країнами безпекових угод (на потім)

Залишилось вмовити Путіна заморозити, а він цього робити не хоче і не буде ...

Тому не вкидай фейкі

це так само , як Ти і тобі подібні пів року тому кричали що Зеленський ніколи не звільнить Залужного, і що то все фейки ?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:57

Перемовини йшли та йдуть та будуть ще йти в непублічному форматі.
Стабільний РПВ в перше півріччя Трампа (25.05.2025)
Далі вже в руках українського народа. Якщо припинить обирати махрових популістів,
то років за 5 буде НАТО, напів-ЄС, а за 15 навіть уральські понаїхи в Крим почнуть вчити мову і готувати референдум за воз'єднання. Шанси невеличкі, але є
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:03

Зняття заборони?

Блінкен: "США не заохочують удари за межами України. Але, у підсумку, Україна сама має ухвалювати рішення про те, як вести цю війну, розв’язану проти її свободи, суверенності та територіальної цілісності. Ми продовжимо підтримувати Україну, щоб вона мала необхідне для перемоги", - наголосив держсекретар США.
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