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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81758176817781788179>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:07

Для форумных болтунов и борцунов с коррупцией.
Договора на ремонт дороги в Волчанск за 370 млн не было- Служба восстановления
«На днях в интернет-пространстве разошлась информация о том, что Служба восстановления в Харьковской области якобы заключила договор на ремонт дороги Харьков-Волчанск (до границы с РФ) на сумму 370 млн грн. Отмечаем, что такого договора никогда не существовало, на этом участке трассы выполнялись исключительно ямочные и аварийные ремонты с минимальными затратами — и только до г. Волчанск после его деоккупации. Поэтому просим убрать недостоверную новость, а на будущее, при подготовке таких материалов, в очередной раз советуем обращаться за комментариями в Службу восстановления в Харькове», — заявили в Службе.

Там отметили, что за последнее время столкнулись уже в пятый раз с распространением в СМИ и telegram-каналах недостоверной информации о своей работе.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/05/15/dogovora-na-remont-dorogi-v-volchansk-za-370-mln-ne-bylo-sluzhba-vosstanovleniya/
Об укреплениях советую посмотреть здесь - https://www.sq.com.ua/rus/novosti/13.05.2024/v-minborony-prokommentirovali-situaciyu-s-liniyami-oborony-v-xarkovskoi-oblasti - "В Минбороны прокомментировали ситуацию с линиями обороны в Харьковской области".

Ещё раз - не исключаю воровство и коррупцию, они наверняка есть, но нельзя принимать на веру голословные утверждения каких-то "блохеров" и и на их основе устраивать хайп, поддерживая вражеские ИПСО.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:18

  whois2010 написав:Блінкен: "США не заохочують удари за межами України. Але, у підсумку, Україна сама має ухвалювати рішення про те, як вести цю війну, розв’язану проти її свободи, суверенності та територіальної цілісності. Ми продовжимо підтримувати Україну, щоб вона мала необхідне для перемоги", - наголосив держсекретар США.

«Блінкен грає у київському барі. Добре грає. І бар гарний. А сам Блінкен красава. Але в мене якесь дивне відчуття від усього, що відбувається, загалом. Особливо спостерігаючи за подіями на фронті. Якийсь театр абсурду. Це не претензії Блінкену, це мої думки та відчуття…», — написав політик Борислав Береза. https://wz.lviv.ua/news/512713-blinken- ... skomu-bari

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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:21

  Xenon написав:
  pesikot написав:
  Xenon написав:останні місяці все явно вказує що йде до заморозки ..

- зняття війскового командування
- "самміт миру в Швейцарії"
- затягування з літаками
- підписання с різними европейськими країнами безпекових угод (на потім)

Залишилось вмовити Путіна заморозити, а він цього робити не хоче і не буде ...

Тому не вкидай фейкі

це так само , як Ти і тобі подібні пів року тому кричали що Зеленський ніколи не звільнить Залужного, і що то все фейки ?

І знову ти вкинув фейк, я цього ніколи не казав )
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:27

  ЛАД написав:Для форумных болтунов и борцунов с коррупцией.

Ещё раз - не исключаю воровство и коррупцию, они наверняка есть, но нельзя принимать на веру голословные утверждения каких-то "блохеров" и и на их основе устраивать хайп, поддерживая вражеские ИПСО.

А ось вам і "вражеське ІПСО" - посилання на тендер (от зебілам зручно так називати все, що їм не подобається).
Реконструкція мосту на км 35+913 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-04 Харків – Вовчанськ – контрольно-пропускний пункт "Чугунівка", Харківська область
Сума контракту 369 350 000,00грн. Дата 23 жовтня 2023
"Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20 жовтня 2023 — 31 грудня 2024"
І головне, що за вашим посиланням технічно не обманули: тендер на ремонт моста, а не дороги. На 370млн. Його б замінувати варто було, а зевлада навпаки, паркет калде, щоб московитам зручніше було
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 15 тра, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:27

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...
Пояснюю
Якщо , хоч якась частинка України залишиться в руках росії -це створить проблеми для Європи в отриманні дешевих енергоресурсів(санкції, світове право і так далі..)
Це не говорить про те що торгувати не будуть взагалі...це говорить про те що навіть мінус 10% в обємах імпорту=десятки мільярдів долларів втрат.
А якщо згадати що Європа по відношенню до педерації веде себе як білий пірат до аборигенів( міняє буси на щось серьозне, тобто купує 100 тонн нафти і 100 тон сталі за ціну одного авто яке продає педераційникам ) - то й виходить
Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...

Тепер США
Чим довше , Європа не буде купувати енергоносії в педерації-тим більше цих енергоносіїв піде в Китай..а чим довше енергоносії з Тюмені будуть рухатись в Китай-тим менше шансів Москві залишитись столицею(нафіга Тюменським нафтовикам, відправляючи нафту в Китай-давати право москві отримувати гроші за відправлену нафту) , а раз так - то частина педерації відійде під протекторат Китаю, чим збільшить головний більш для США..Китай і так не цукорок, а з ресурсами Сибіру ( а не дай бог з ядерними боєголовками які там розміщені)-США отримує менінгіт.

От і виходить
Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року
Україна
США
Європа...
і хто проти них зможе щось зробити?
так зацікавлені що Пн.Корея дала кацапії більше снарядів нам ніж всі союзники разом. Чим ви хочете відвоювати ці кордони, тим іржавим мотлохом? Sashaqbl недавно вам по полочкам розклав що в москалів перевага майже по всім позиціям озброєння, і це на 3-й рік війни коли вони по плану мали десять разів збанкротувати, розпастися і ще там щось.
А якщо жаба яку повільно варять це ми а не рф? )) Або пастка для ерефії, щоб ціною життів українців москалі тут застрягли на десятиліття
Я на цих сторінках вже 15 років
І за цей час встиг побачити портрет типового МеніВсіВинні...

Як тільки питання до МеніВсіВинні - ти скільки заплатив щоб зробити добру справу
Він надуває щоки і починає розказувати що він би дав 100 грн..але олігархи ...і пішло

І як тільки приводиш якийсь приклад, типу
Так на цю справу нам союзники(сусіди) дали сто тисяч мільйонів....
В нього вже інша позиція...
Ну і що , вони нам винні , тому дали мало і поки не дадуть мільярди ..я своїх 100 грн не дам хай не надіяться...

Вчора ж приводив табличку з розмірами допомоги за перших 6 місяців...ніхто навіть не прокоментував...

Питання
Летсурок- ти даєш 1 грн з кожних трьох зароблених(крім тих що платиш податками) своїм ЗСУ?
Чи сидиш і ниєш заховавшись під чиюсь спідницю?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:36

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...
Пояснюю
Якщо , хоч якась частинка України залишиться в руках росії -це створить проблеми для Європи в отриманні дешевих енергоресурсів(санкції, світове право і так далі..)
Це не говорить про те що торгувати не будуть взагалі...це говорить про те що навіть мінус 10% в обємах імпорту=десятки мільярдів долларів втрат.
А якщо згадати що Європа по відношенню до педерації веде себе як білий пірат до аборигенів( міняє буси на щось серьозне, тобто купує 100 тонн нафти і 100 тон сталі за ціну одного авто яке продає педераційникам ) - то й виходить
Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...

Тепер США
Чим довше , Європа не буде купувати енергоносії в педерації-тим більше цих енергоносіїв піде в Китай..а чим довше енергоносії з Тюмені будуть рухатись в Китай-тим менше шансів Москві залишитись столицею(нафіга Тюменським нафтовикам, відправляючи нафту в Китай-давати право москві отримувати гроші за відправлену нафту) , а раз так - то частина педерації відійде під протекторат Китаю, чим збільшить головний більш для США..Китай і так не цукорок, а з ресурсами Сибіру ( а не дай бог з ядерними боєголовками які там розміщені)-США отримує менінгіт.

От і виходить
Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року
Україна
США
Європа...
і хто проти них зможе щось зробити?
так зацікавлені що Пн.Корея дала кацапії більше снарядів нам ніж всі союзники разом. Чим ви хочете відвоювати ці кордони, тим іржавим мотлохом? Sashaqbl недавно вам по полочкам розклав що в москалів перевага майже по всім позиціям озброєння, і це на 3-й рік війни коли вони по плану мали десять разів збанкротувати, розпастися і ще там щось.
А якщо жаба яку повільно варять це ми а не рф? )) Або пастка для ерефії, щоб ціною життів українців москалі тут застрягли на десятиліття
Я на цих сторінках вже 15 років
І за цей час встиг побачити портрет типового МеніВсіВинні...

Як тільки питання до МеніВсіВинні - ти скільки заплатив щоб зробити добру справу
Він надуває щоки і починає розказувати що він би дав 100 грн..але олігархи ...і пішло

І як тільки приводиш якийсь приклад, типу
Так на цю справу нам союзники(сусіди) дали сто тисяч мільйонів....
В нього вже інша позиція...
Ну і що , вони нам винні , тому дали мало і поки не дадуть мільярди ..я своїх 100 грн не дам хай не надіяться...

Вчора ж приводив табличку з розмірами допомоги за перших 6 місяців...ніхто навіть не прокоментував...

Питання
Летсурок- ти даєш 1 грн з кожних трьох зароблених(крім тих що платиш податками) своїм ЗСУ?
Чи сидиш і ниєш заховавшись під чиюсь спідницю?



так летусрок не вважає що йому хтось винен повернути 1991, ні ЄС з США, ні успіх з будівельником.
А ви чомусь вважаєте, і на погляд зі сторони - хибно вважаєте
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 15 тра, 2024 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:а в нас їхні ракети шось часто почали збиватися з курсу - то в річку пірне, то в землю зариється десь у полі,

Ничого дивного. Якщо ППО зачипило с-му керування(оті крильця на корпусі) - то воно падає некеровано куди заменеться. Тому ничого дивного, що з петухів воно підбите летить не у ціль а в річки або хати.
  fler написав:Шо можуть вирішувати Голікова з Наїбуліною? Греф і Сілуанов? Тимченко і Дерипаска?

Якщо б не вирішували - не литіли б. Ну та рахуйте що на курорт. Яка вам різниця?
  fler написав:Мені цікаво, тому що я бачу певні причинно-наслідкові зв'язки, а вам не цікаво, бо ви їх не уявляєте.

Для вас ничого гарного з той зустрічі не буде. Хоч бачите ви зв'язки, чи ні.. Кітай вже працює на обидва фронта та заробляє на війні, продаючи купу всього від одежі та патронів до електронних плат та бпла...
  budivelnik написав:Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...

Тут би цей, якщо проблем немає, то повинна буди кафа хочаб у Єнергодарі, а не бійня під Харковом...
  budivelnik написав:Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...

Європа зацікавлена лише в тому, щоб в них була дешева сировина та дешевші за робьотів та дурні раби для заводів мерседесів\бмв та збору урожаїв, які будуть ішачити за європейске майбутне для дітей.
  budivelnik написав:Чим довше , Європа не буде купувати енергоносії в педерації-тим більше цих енергоносіїв піде в Китай..а чим довше енергоносії з Тюмені будуть рухатись в Китай-тим менше шансів Москві залишитись столицею

Чим довше Європа не буде купувати носії за дешевим прайсом, тім більше буде падати виробництво та швидше зростуть ціни.
Та сама Германія наростила закупівлю нафти в Індії, яка в свою чергу наростила закупівлю в рашці. Все що змінилася - логистика, тому для заводів бюргерландії це також не добре.
  ЛАД написав:Для форумных болтунов и борцунов с коррупцией.

Договора на ремонт дороги в Волчанск за 370 млн не было- Служба восстановления

Таак. А на єтом же сайте вот такое есть
https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... falt-foto/
Пишут что сейчас восстанавливают еще 20км:
В 2021 году на автомобильной дороге Т-21-04 было отремонтировано 40 километров дорожного покрытия, сейчас запланировано восстановить еще 20 километров.

А Укравтодор говорил в прошлом году такие вещи:
За розрахунками «Укравтодору» будівництво 1 кілометра дороги буде коштувати приблизно 42,8 мільйона гривень (трохи більше, ніж мільйон доларів). Водночас вартість реконструкції дороги становитиме майже 15 млн гривень за кілометр (майже, як і до війни).


ЛАД, сами перемножите, или дать ссылку на калькулятор?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 15 тра, 2024 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:А ви чомусь вважаєте
А з якого будуна ви прийшли до висновку що я так вважаю?
Я описав економічні реалії для Європи-США-України-росії-Китаю....
Те що так сталось що ми в вигідному напрямку стратегічних бажань для США-Європи - так за це треба порадіти
Ну і не в останню чергу-допомогти США і Європі вирішити ЇХ питання, паралельно вирішуючи СВОЄ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:41

У Фіцо стріляли
візитку Яроша шукають...
а не треба було нервувавти українців
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:І за цей час встиг побачити портрет типового МеніВсіВинні.

це не коментар а "хоть шо"
Басня як червяк на гачку вудочки, який відбивається від щуки і паралельно звинувачує інших червяків що мало скидуються та свято вірить в свою місію, що він більше ніж просто приманка)). Коли просто не потрібно було залазити на той гачок

Якщо звісно думати стратегічно то колись Україна переможе, і додаткові 300-500тис жертв виправдані, і чи буде війна 5 років чи 40 років теж не принципово, якщо врешті решт москва відступить та візьме чергову паузу на 70-100 років.
Але я не маршал Жуков щоб не звертати уваги на ціну
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